У ЦСКА проблемы с обороной. Что именно не так? Где ошибки? Это решит защитник из «Тамбова» – серьезно?

Гогуа активен, но часто ошибается

У него интересные показатели. Прямо сейчас Гогуа – лучший бомбардир «Тамбова» в РПЛ. Оба мяча он забил в тех матчах, где «Тамбов» набрал очки. Гогуа отметился в победной игре со «Спартаком» (2:0) и в ничейном матче с «Оренбургом» (2:2). В проигранных встречах с «Зенитом» и «Локомотивом» он вообще не появлялся.

Главное умение Гогуа – частые и точные выносы мяча (5,6 за матч). По этому показателю он на десятом месте среди всех игроков РПЛ. С отборами и перехватами сложнее: тут Гогуа уже не входит даже в 50 лучших игроков РПЛ. Зато в среднем он блокирует по одному удару за матч. Пока Гогуа взлетел только из-за желания и самоотдачи – ошибок у него достаточно.

Вот эпизод из матча со «Спартаком» через пару минут после момента с голом Гогуа. «Спартак» атакует и внешне все не так плохо. Бакаев и Фернандо разыгрывают мяч и доводят его до ударной позиции. Бакаева никто не встречает, Гогуа бросает своего игрока и резко вылетает на соперника. Бакаев пробил мимо, хотя мог сыграть тоньше и создать партнеру выход один на один.