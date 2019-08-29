У ЦСКА проблемы с обороной. Что именно не так? Где ошибки? Это решит защитник из «Тамбова» – серьезно?
Тут все ответы с объяснением и скриншотами.
Upd. ЦСКА подписал с Гогуа четырехлетний контракт. В первом же матче с «Арсеналом» (2:1) Гогуа забил победный мяч.
На момент выхода этого текста официально о сделке пока не объявлено, но ее скорое завершение подтвердил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. Коротко о трансфере:
- ЦСКА за 400 тысяч евро покупает из «Тамбова» защитника Седрика Гогуа.
- В этом сезоне он сыграл в РПЛ пять матчей и забил два гола.
- 25-летнего Гогуа нашли летом в дубле «Тамбова». До этого он выигрывал чемпионат Финляндии, потом играл в «Партизане» (17 матчей). Там были проблемы с алкоголем.
- В «Риге», «Кайрате», «СКА-Хабаровске» и «Тамбове» Гогуа использовали во вторых составах. В основу «Тамбова» его поднял Александр Григорян.
- Агент Дмитрий Селюк всегда пиарит своих клиентов, но тут случай особый: «Гогуа спокойно сможет играть в АПЛ, это сто процентов, он создан для этой лиги. «Манчестер Юнайтед» или другой клуб Англии – это не фантастика для него».
Гогуа активен, но часто ошибается
У него интересные показатели. Прямо сейчас Гогуа – лучший бомбардир «Тамбова» в РПЛ. Оба мяча он забил в тех матчах, где «Тамбов» набрал очки. Гогуа отметился в победной игре со «Спартаком» (2:0) и в ничейном матче с «Оренбургом» (2:2). В проигранных встречах с «Зенитом» и «Локомотивом» он вообще не появлялся.
Главное умение Гогуа – частые и точные выносы мяча (5,6 за матч). По этому показателю он на десятом месте среди всех игроков РПЛ. С отборами и перехватами сложнее: тут Гогуа уже не входит даже в 50 лучших игроков РПЛ. Зато в среднем он блокирует по одному удару за матч. Пока Гогуа взлетел только из-за желания и самоотдачи – ошибок у него достаточно.
Вот эпизод из матча со «Спартаком» через пару минут после момента с голом Гогуа. «Спартак» атакует и внешне все не так плохо. Бакаев и Фернандо разыгрывают мяч и доводят его до ударной позиции. Бакаева никто не встречает, Гогуа бросает своего игрока и резко вылетает на соперника. Бакаев пробил мимо, хотя мог сыграть тоньше и создать партнеру выход один на один.
Момент с голом «Краснодара» – отдельная история. Тут Гогуа сразу несколько раз ошибся: сначала упустил открывание своего игрока, потом неудачно прерывал пас и упал. Да, никто из партнеров не подстраховал, но игра в одинокого героя не добавляет Гогуа класса. Если у него что-то не получается, это дает лишнее преимущество сопернику.
Гогуа оборачивает постоянное желание борьбы и себе на пользу. Он активен в чужой штрафной (поэтому забивает) и у собственных ворот бывает там, где соперники не ждут. Выбросы на других игроков при отсутствии большого опыта и класса компенсируются карточками – их у Гогуа было уже две. Теряя такого игрока, болельщики грустят, но все понимают.
Для чего он понадобился ЦСКА?
Проблемы с защитой ЦСКА начались еще весной. Тогда команда за несколько туров слетела от борьбы за чемпионство до зоны Лиги Европы. Подняться выше так и не получилось. Это произошло во многом из-за недостатка ротации и бесконечной веры в умения Родриго Бекао. Он чем-то напоминает Гогуа: тоже любит выдвигаться в борьбу, скоростной и хорошо борется.
Бекао в клубе так и не удержали – он выбрал контракт с «Удинезе». Хорошо стартанул уже с первого тура, когда забил победный гол «Милану». В ЦСКА надеялись, что на место Бекао перейдет вернувшийся после травмы Васин, снова заиграет универсальный Набабкин, спрогрессирует Дивеев. На всякий случай к ним в дополнение арендовали еще и Шарлию.
Ничего из этого не оправдалось. Вопросов мало только к Магнуссону. Он никогда не отличался надежностью, зато классно пасует, вбрасывает ауты и страхует. В моменты хорошего настроения Магнуссон подчищает за всеми, но его одного не хватает. Васин и Набабкин заиграли с ошибками и травмировались, Дивеев все на том же уровне, в Шарлию почему-то до конца не верят. Из-за этого ЦСКА нужен еще один игрок на место центрального защитника.
Сразу проясним, почему именно Гогуа. Везде писали, что ЦСКА договаривается об аренде защитника «Севильи» Гомеса, но все сорвалось. Для ЦСКА нормально вести переговоры с легионерами из топ-лиг, но клуб всегда максимально сбивает цену. С «Севильей» такое не прокатило, а с Гогуа проще. 400 тысяч евро – фиксированная сумма выкупа в его контракте с «Тамбовом».
Гогуа берут не на роль главной звезды обороны. В нем видят потенциал, возможности для прогресса и положительные качества – это плюсы, как его и дешевизна. Главное, в чем поможет Гогуа – ротация. У ЦСКА слишком много травмированных, а впереди групповой этап Лиги Европы, матчи сборных и топ-соперники в чемпионате. Для количества такой игрок точно подойдет.
Тут же вопрос и по агентским отношениям. Дмитрий Селюк ведет дела с «Тамбовом» и пачками поставляет туда африканцев. Задумка такая: если игрок прогрессирует, его продают, прибыль делят по каким-то процентам. С Гогуа работает примерно такая схема, хотя ЦСКА – особый клуб для Селюка. Сюда он уже привозил Траоре и Джафара. На возможный переход Гогуа в ЦСКА Селюк намекнул еще 10 августа.
У ЦСКА четыре сухих матча. Какие тут вообще проблемы?
Этот сезон начался с необычного явления: ЦСКА дает слишком много шансов абсолютно всем командам. Поэтому в стартовом матче сезона с «Крыльями» не удержали Соболева, а «Спартак» подавил активностью Жиго. Две провальные игры – два поражения с четырьмя пропущенными голами (всего – пять). Их вычеркнем, потому что показательных моментов хватит и в других матчах.
- ЦСКА – «Оренбург» – 2:1. На последних секундах матча Акинфеев тянет убойный удар Деспотовича. Если бы не это спасение, была бы ничья. Момент смотрите в динамике с 5:52, а мы вкинем единственный скриншот. Игроки ЦСКА остались втроем против четверых соперников в собственной штрафной. Так и не разобрались, кто и кого держит.
- ЦСКА – «Сочи» – 0:0. Это потом говорили про разбитую голову Чалова и травмированного Сигурдссона. Сначала в игре доминировал «Сочи». Вот один из многих моментов: контратака «Сочи» завершается выходом один на один. Здесь игрока просто подводит точность – он перебросил Акинфеева, но не попал в ворота. Вопросы есть ко всем.
- «Рубин» – ЦСКА – 0:1. Мощнейший первый тайм от ЦСКА с красивой голевой передачей от Фернандеса. Во второй половине все почему-то встали и начались проблемы. Мы взяли самый убойный эпизод. Мяч прокатился по вратарской Акинфеева, игрок «Рубина» замыкал ударом в пустой угол, но под него бросился Магнуссон. Опять смотрите в динамике (3:50), а сначала скриншот.
После игры с «Крыльями» Гончаренко призывал не критиковать игроков персонально. По матчу с «Рубином» тренер ЦСКА сказал, что очень опасные моменты у «Рубина» были только в начале второго тайма. Дальше он говорил о судействе и травмах. Даже защищая своих игроков, Гончаренко все понимает. Усиление команде все равно необходимо.
Гогуа не поможет ЦСКА решить проблемы с концентрацией на последних минутах, неправильным расположением игроков и персональными ошибками. Он приходит для количества, на перспективу и с большим желанием прогрессировать дальше. Развития и прогресса все еще ждут и от остальных игроков ЦСКА.
Источник видео и скриншотов игровых моментов: официальный ютуб-канал «Матч ТВ».