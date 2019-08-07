Зачем Спаич убегает в ворота «Краснодара» во время штрафных? Мы разобрали оба момента

«Краснодар» и «Порту» так и сыграли бы по нулям, если бы не активность Зе Луиша. Он накрутил Спаича перед центром штрафной. Защитник «Краснодара» сфолил, а дальше отметился странным действием. Во время исполнения штрафного удара он резко побежал в ворота, но до мяча так и не дотянулся.

Показалось, что именно это движение смутило Сафонова, который даже не прыгнул за мячом. Смотрите этот момент в обзоре матча на ютуб-канале «Матч ТВ» с 5:44: