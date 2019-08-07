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#Урош Спаич #РПЛ #Лига чемпионов #Краснодар #Порту

Зачем Спаич убегает в ворота «Краснодара» во время штрафных? Мы разобрали оба момента

07 августа 2019, 23:10
Александр Плеханов

«Краснодар» и «Порту» так и сыграли бы по нулям, если бы не активность Зе Луиша. Он накрутил Спаича перед центром штрафной. Защитник «Краснодара» сфолил, а дальше отметился странным действием. Во время исполнения штрафного удара он резко побежал в ворота, но до мяча так и не дотянулся. 

Показалось, что именно это движение смутило Сафонова, который даже не прыгнул за мячом. Смотрите этот момент в обзоре матча на ютуб-канале «Матч ТВ» с 5:44:

Посмотрели? Теперь разберемся.

1. Спаич еще до удара сделал движение в сторону правой от Сафонова штанги. Игроки «Порту» это видели, хотя Спаич и попытался скрыть задумку. В первую секунду, когда удар еще не состоялся, он уже раздавал указания партнерам и держал соперника. Потом снова побежал к воротам.

3. Все могло быть по-другому, если бы Спаич сразу встал на штангу. Так бывает редко, но все-таки случается. Тогда Сафонов видел бы момент удара, а Спаич мог спокойно контролировать угол. Вся проблема в других игроках «Порту». Если бы Спаич сразу ушел на штангу, то они вообще оставались без опеки. Тогда просматривался другой розыгрыш для «Порту».

С «Зенитом» такое уже было

В игре с «Зенитом» такой же эпизод случился еще в первом тайме. Ракицкий пульнул со штрафного, но Спаич еще до удара побежал в ворота и выбил мяч головой. Тогда это тоже смотрелось криво: Сафонов явно оказался не готов к такому действию партнера. Они столкнулись, а вратарь «Краснодара» потом объяснял, что такие действия – инициатива игроков.

2. Вот позиция Спаича за доли секунды до голевого касания Оливейру. В этот момент он находится ровно на линии взгляда Сафонова. Вратарь инстинктивно пытается рассмотреть мяч, а Спаич явно не успевает добежать до штанги. Удар получается слишком сильным. В этом моменте Спаич все-таки больше испортил, чем помог.

Тогда у Спаича все получилось, потому что Ракицкий пробил не на силу. Мяч крутился, Спаич без проблем добежал до ворот и занял нужную позицию. Уже потом он подставил голову и отбросил мяч. Вот момент удара Ракицкого: Сафонов все видит, Спаич все контролирует. Даже возникшая потом несогласованность не помешала «Краснодару» решить момент в свою пользу.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев в эфире телеканала «Матч ТВ» сказал важное об этом эпизоде: «Мы это тренировали, и они должны это решать по ходу игры – успеет или нет. Это их реакция, их решение». Еще раз объясним: такие совместные действия Спайича и Сафонова – задумка «Краснодара». Кажется, задумали ее только сейчас – и от этого пропущенный гол выглядит еще хуже.

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Все фото: скриншоты с видео на ютуб-канале «Матч ТВ»
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