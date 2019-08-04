Интересное вокруг «Зенит» – «Краснодар»: новый ляп Лунева, дебют Малкома, ОМОН vs фанаты

• Лунев за последний год проиграл конкуренцию Гильерме в сборной.

• Сергей Семак говорил о плохой форме вратаря и его спаде.

• Все чаще появляется информация о том, что «Зенит» хочет подписать нового вратаря.

«Зенит» был лучше – чисто по цифрам

По ожидаемым голам (xG) «Зенит» в разы превзошел «Краснодар»: 1.69 против 0.18. Более простые цифры, доказывающие превосходство питерцев: 15-5 по ударам, 5-1 по выстрелам в створ.

Спаич и лучший защитный перформанс недели

Признавайтесь, вы тоже ставили игрока на штангу, чтобы он вытаскивал мячи из девятки, когда играли против друга в FIFA? Похожий прием использовал Урош Спаич в первом тайме.

Ракицкий в фирменном стиле пробивал штрафной – мяч летел в дальнюю девятку. Но за секунду до удара Спаич выбежал из стенки и побежал к воротам. Итог: спасение и перевод мяча на угловой.