«Зенит» затроллил Малкома за тот сорванный трансфер в «Рому». Все в восторге – даже «Рома»

Самоирочный подкол хитово зашел.

Сравним цифры:

● У русского твиттера «Зенита» 770 тысяч подписчиков, а за три часа ролик собрал

250 ретвитов,

850 лайков

● У англоязычного твиттера «Зенита» 41 тысяча подписчиков, а за три часа ролик собрал

3 800 ретвитов

12 500 лайков

Посмотрите реакции – люди обсуждают ход со вшитым приколом про «Рому» и даже делают мемы на основе стоп-кадра.

Но главное – ролик ретвитнул англоязычный твиттер самой «Ромы» и такой подписью:

«Очень гордимся, что ты был с нами, Малком. А теперь иди и принеси все это величие в Российскую лигу. Удачи в «Зените».