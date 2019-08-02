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#Малком #РПЛ #Зенит #Барселона #Рома

«Зенит» затроллил Малкома за тот сорванный трансфер в «Рому». Все в восторге – даже «Рома»

02 августа 2019, 20:08

Итак, вот два (почти одинаковых) видео о презентации карьеры Малкома на пути в «Зенит» от официального твиттера.

В англоязычном профиле: 

Самоирочный подкол хитово зашел. 

Сравним цифры:

● У русского твиттера «Зенита» 770 тысяч подписчиков, а за три часа ролик собрал

  • 250 ретвитов,
  • 850 лайков

● У англоязычного твиттера «Зенита» 41 тысяча подписчиков, а за три часа ролик собрал

  • 3 800 ретвитов
  • 12 500 лайков

Посмотрите реакции – люди обсуждают ход со вшитым приколом про «Рому» и даже делают мемы на основе стоп-кадра.

Но главное – ролик ретвитнул англоязычный твиттер самой «Ромы» и такой подписью: 

«Очень гордимся, что ты был с нами, Малком. А теперь иди и принеси все это величие в Российскую лигу. Удачи в «Зените».

В русскоязычном: 

Ключ – в быстром отличии. К англоязычной версии добавлен слайд о карьере Малкома в «Рому». Которая длилась один день. 

англоязычный твиттер «Зенита»

Позже этот ответ ретвитнул основной аккаунт «Ромы». Итого у этого ответа еще больше реакций, чем у самого видео: за 2 часа там 7,6 тысяч ретвитов и 27 тысяч лайков. 

Стоп. «Гол», напомни быстро, что там за история с этим псевдотрансфером Малкома в «Рому»?

Ок, дайте нам пять предложений: 

  1. Переносимся на год назад: Малком царит в «Бордо», его хотят многие топ-клубы Европы, но резвее всего действует «Рома»  – неделя переговоров, и вечером 23 июля 2018-го клубы объявляют о сделке. 
  2. Через пару часов (часов!) Малком, который должен был уже сидеть в самолете на Рим, никуда не едет, потому что резко появилась «Барселона» и предложила больше.
  3. Весь вечер в аэропорту Рима стояла толпа фанатов «Ромы».
  4. Весь вторник «Рома» пыталась перебить внезапное предложение «Барсы» и убедить «Бордо» подписать все бумаги.
  5. «Бордо» не соглашалось, «Рома» психанула, вышла из переговоров и пригрозила судом.
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