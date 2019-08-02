«Зенит» затроллил Малкома за тот сорванный трансфер в «Рому». Все в восторге – даже «Рома»
Итак, вот два (почти одинаковых) видео о презентации карьеры Малкома на пути в «Зенит» от официального твиттера.
В англоязычном профиле:
Самоирочный подкол хитово зашел.
Сравним цифры:
● У русского твиттера «Зенита» 770 тысяч подписчиков, а за три часа ролик собрал
- 250 ретвитов,
- 850 лайков
● У англоязычного твиттера «Зенита» 41 тысяча подписчиков, а за три часа ролик собрал
- 3 800 ретвитов
- 12 500 лайков
Посмотрите реакции – люди обсуждают ход со вшитым приколом про «Рому» и даже делают мемы на основе стоп-кадра.
Но главное – ролик ретвитнул англоязычный твиттер самой «Ромы» и такой подписью:
«Очень гордимся, что ты был с нами, Малком. А теперь иди и принеси все это величие в Российскую лигу. Удачи в «Зените».
В русскоязычном:
Ключ – в быстром отличии. К англоязычной версии добавлен слайд о карьере Малкома в «Рому». Которая длилась один день.
Позже этот ответ ретвитнул основной аккаунт «Ромы». Итого у этого ответа еще больше реакций, чем у самого видео: за 2 часа там 7,6 тысяч ретвитов и 27 тысяч лайков.
Стоп. «Гол», напомни быстро, что там за история с этим псевдотрансфером Малкома в «Рому»?
Ок, дайте нам пять предложений:
- Переносимся на год назад: Малком царит в «Бордо», его хотят многие топ-клубы Европы, но резвее всего действует «Рома» – неделя переговоров, и вечером 23 июля 2018-го клубы объявляют о сделке.
- Через пару часов (часов!) Малком, который должен был уже сидеть в самолете на Рим, никуда не едет, потому что резко появилась «Барселона» и предложила больше.
- Весь вечер в аэропорту Рима стояла толпа фанатов «Ромы».
- Весь вторник «Рома» пыталась перебить внезапное предложение «Барсы» и убедить «Бордо» подписать все бумаги.
- «Бордо» не соглашалось, «Рома» психанула, вышла из переговоров и пригрозила судом.