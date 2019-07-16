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«Моменты можно пересчитать как блюда в скромной адлерской столовой». Влюбляемся в твиттер «Сочи»

16 июля 2019, 19:11

официальный сайт «Сочи»

«Сочи» – шум. Сначала они начинали предсезонку с 13 людьми в составе, потом стали арендным филиалом «Зенита», затем – помучили «Спартак» в гостях. 

А еще они пока претендент на главное медиаоткрытие сезона (после «Гола», конечно). Их твиттер пока маленький (всего 1500 подписчиков) и с виду обычный (текстовые трансляции, поздравления и новости о трансферах). 

Но иногда там проскакивают микрошедевры.

Например, такие метафоры про дождь.

В конце – великое.

«Моменты можно пересчитать как блюда в скромной адлерской столовой». А-А-А-А!

Непонятно, то ли «Сочи» так нестилево шутит (Корнелюк в 2019 году, м-м-м) неосознанно, то ли это хитрый прием, ломающий шаблон и смеющийся над форматами. В любом случае – гадать об этом интересно. 

Самоирония по главному вопросу к клубу. 

Еще у «Сочи» был твит, который смеется над решением засчитать победный гол «Спартака» (там подозревают нарушение правил у Жиго при ударе). Его потом удалили, но скрины назад уже не вернуть. 

Скрин взяли из новости Sports.ru

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