«Моменты можно пересчитать как блюда в скромной адлерской столовой». Влюбляемся в твиттер «Сочи»
«Сочи» – шум. Сначала они начинали предсезонку с 13 людьми в составе, потом стали арендным филиалом «Зенита», затем – помучили «Спартак» в гостях.
А еще они пока претендент на главное медиаоткрытие сезона (после «Гола», конечно). Их твиттер пока маленький (всего 1500 подписчиков) и с виду обычный (текстовые трансляции, поздравления и новости о трансферах).
Но иногда там проскакивают микрошедевры.
Например, такие метафоры про дождь.
В конце – великое.
«Моменты можно пересчитать как блюда в скромной адлерской столовой». А-А-А-А!
Непонятно, то ли «Сочи» так нестилево шутит (Корнелюк в 2019 году, м-м-м) неосознанно, то ли это хитрый прием, ломающий шаблон и смеющийся над форматами. В любом случае – гадать об этом интересно.
Самоирония по главному вопросу к клубу.
Еще у «Сочи» был твит, который смеется над решением засчитать победный гол «Спартака» (там подозревают нарушение правил у Жиго при ударе). Его потом удалили, но скрины назад уже не вернуть.