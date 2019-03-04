Балотелли придумал новое празднование: он запостил радость в сторис инстаграма сразу после гола

Кстати, как там дела у Балотелли?

Прямо сейчас – все хорошо. Этой зимой он перешел в «Марсель» и уже забил 4 гола в шести первых матчах. Но до этого Балотелли чуть (снова) все не потерял. Карьера в его прошлом клубе «Ницце» стремительно ломалась. Короткими тезисами – как именно:

Ругался с партнерами, а иногда прямо на партнеров (например, жаловался, что они не могут отдать больше двух точных пасов подряд)

Говорят, что весил под 100 кг.

«Мне хочется швырнуть его об стену», – цитата главного тренера «Ниццы» Патрика Вийера.

Ноль голов в Лиге 1 за полгода.

Потерянное место в основе.

Трансфер в «Марсель» мгновенно исцелил Балотелли. Он сразу вернул голы, а теперь и другой обязательный атрибут своего персонажа – эпатажные медиаходы.