Балотелли придумал новое празднование: он запостил радость в сторис инстаграма сразу после гола
Марио Балотелли опять в огне. В матче против «Сент-Этьена» он забил гол, побежал к клубному фотографу за воротами, взял у того смартфон, записал короткое видео радости вместе с партнерами – и тут же опубликовал его в сторис инстаграма.
Вероятно, это заготовка, и фотограф передал Балотелли его собственный смартфон.
И да, кажется, такого дерзкого технопразднования в топ-лигах еще не было. Прошлый уровень – легендарное селфи капитана «Ромы» Франческо Тотти из января 2015-го: празднуя гол в Римском дерби, он взял смартфон у одного из членов тренерского штаба и щелкнул селфи на фоне фанатской трибуны.
Кстати, как там дела у Балотелли?
Прямо сейчас – все хорошо. Этой зимой он перешел в «Марсель» и уже забил 4 гола в шести первых матчах. Но до этого Балотелли чуть (снова) все не потерял. Карьера в его прошлом клубе «Ницце» стремительно ломалась. Короткими тезисами – как именно:
- Ругался с партнерами, а иногда прямо на партнеров (например, жаловался, что они не могут отдать больше двух точных пасов подряд)
- Говорят, что весил под 100 кг.
- «Мне хочется швырнуть его об стену», – цитата главного тренера «Ниццы» Патрика Вийера.
- Ноль голов в Лиге 1 за полгода.
- Потерянное место в основе.
Трансфер в «Марсель» мгновенно исцелил Балотелли. Он сразу вернул голы, а теперь и другой обязательный атрибут своего персонажа – эпатажные медиаходы.