Марио Балотелли
Лига 1
Марсель
Ницца
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#Марио Балотелли #Лига 1 #Марсель #Ницца

Балотелли придумал новое празднование: он запостил радость в сторис инстаграма сразу после гола

04 марта 2019, 00:31

Марио Балотелли опять в огне. В матче против «Сент-Этьена» он забил гол, побежал к клубному фотографу за воротами, взял у того смартфон, записал короткое видео радости вместе с партнерами – и тут же опубликовал его в сторис инстаграма

Вероятно, это заготовка, и фотограф передал Балотелли его собственный смартфон. 

И да, кажется, такого дерзкого технопразднования в топ-лигах еще не было. Прошлый уровень – легендарное селфи капитана «Ромы» Франческо Тотти из января 2015-го: празднуя гол в Римском дерби, он взял смартфон у одного из членов тренерского штаба и щелкнул селфи на фоне фанатской трибуны.

Global Look Press

Кстати, как там дела у Балотелли?

Прямо сейчас – все хорошо. Этой зимой он перешел в «Марсель» и уже забил 4 гола в шести первых матчах. Но до этого Балотелли чуть (снова) все не потерял. Карьера в его прошлом клубе «Ницце» стремительно ломалась. Короткими тезисами – как именно:

  • Ругался с партнерами, а иногда прямо на партнеров (например, жаловался, что они не могут отдать больше двух точных пасов подряд)
  • Говорят, что весил под 100 кг.
  • «Мне хочется швырнуть его об стену», – цитата главного тренера «Ниццы» Патрика Вийера.
  • Ноль голов в Лиге 1 за полгода. 
  • Потерянное место в основе.

 Трансфер в «Марсель» мгновенно исцелил Балотелли. Он сразу вернул голы, а теперь и другой обязательный атрибут своего персонажа – эпатажные медиаходы. 

Не поверите, но в этом месяце мы уже писали про Марио:
Балотелли вернулся. Он снова забивает и получает полмиллиона в месяц
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