Балотелли вернулся. Он снова забивает и получает полмиллиона в месяц
«Ман Сити» в 2010-м платил за него гигантские по тем временам 30 миллионов евро, сейчас он переходит забесплатно в прохлаждающийся за пределами топ-3 клуб Франции, и это не вызывает никакого ажиотажа. Это нормально для карьеры Марио Балотелли – рухнуть на дно, чтобы потом взлететь в космос, и наоборот. Вы же это помните:
- «Интер» – юная суперсенсация, а затем падение;
- «Ман Сити» – два крутых сезона, коллапс в третьем;
- «Милан» – полтора классных сезона и упадок в «Ливерпуле», затем провал в «Милане»;
- «Ницца» – два суперсезона, фейл в третьем.
Золотой середины нет, все либо беспросветно, либо фантастично, потому Марио до сих пор интересен. По плану сейчас взлет, он и произошел – в «Марселе» Балотелли забил три гола в четырех матчах.
Третий сезон в «Ницце» не задался вообще. Балотелли пропустил предсезонную подготовку, рассчитывая на переход в «Марсель», а затем рассказывал о поступившем предложении из Китая и своем героическом отказе, размышляя, что для денег время наступит позже, а сейчас можно поиграть в футбол. Но форварда весом 100 кг на поле не пускали, хотя в ответ на информацию о штрафе за лишние килограммы Марио сначала разразился бранью в инстаграме, а затем прилепил фотошоп толстяка с головой Балотелли. Но не особо убедил.
Кончилось все тем, что в том же инстаграме на игрока напали расисты, а сам он раскритиковал команду за плохую игру, притом за десять матчей не забив ни разу. «Мне хотелось бы швырнуть его в стену, или повесить за воротник на вешалку. Но не могу, потому что я больше не игрок», – психанул главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра, и с будущим Марио все стало окончательно ясно. Мучения Балотелли закончились 23 января, когда он и перебрался в «Марсель».
«Марсель» посвятил ему эффектный минутный ролик. Три фаната, занимающиеся паркуром, перемещаются по городу и прибегают на окраину, чтобы украсить стену граффити с изображением Балотелли.
До перехода Балотелли тройка высокооплачиваемых игроков «Марселя» выглядела так: Стротман-Пайет-Луис Густаво, все они получают по полмиллиона евро в месяц. Теперь трио расширилось до квартета – у Балотелли ровно такая же зарплата. Во французской лиге это даже не уровень топ-15, но стоит учесть, что среди этих 15 футболистов лишь двое играют не за «ПСЖ» (Фалькао и Фабрегас). Так что если на секунду представить Лигу 1 в виде чемпионата без сумасшедших парижских денег, то Балотелли по зарплате делит гордое третье место в элите французского футбола.
Марио забил в ворота идущего вторым «Лилля», а затем огорчал аутсайдеров. В еврокубках в этом сезоне он не сыграет – действующий финалист Лиги Европы оттуда с треском вылетел, трофеев тоже не получит – со всех местных кубков «Марсель» повыкидывали. Остается куражиться в чемпионате, и это у Бало получится наверняка – вы же помните – на дно или в космос, так вот по плану сейчас космос. Особое внимание на матч через месяц против «ПСЖ» в гостях. Уж он устроит всем нам крутое дерби.