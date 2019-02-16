Балотелли вернулся. Он снова забивает и получает полмиллиона в месяц

«Ман Сити» в 2010-м платил за него гигантские по тем временам 30 миллионов евро, сейчас он переходит забесплатно в прохлаждающийся за пределами топ-3 клуб Франции, и это не вызывает никакого ажиотажа. Это нормально для карьеры Марио Балотелли – рухнуть на дно, чтобы потом взлететь в космос, и наоборот. Вы же это помните:

«Интер» – юная суперсенсация, а затем падение;

«Ман Сити» – два крутых сезона, коллапс в третьем;

«Милан» – полтора классных сезона и упадок в «Ливерпуле», затем провал в «Милане»;

«Ницца» – два суперсезона, фейл в третьем.

Золотой середины нет, все либо беспросветно, либо фантастично, потому Марио до сих пор интересен. По плану сейчас взлет, он и произошел – в «Марселе» Балотелли забил три гола в четырех матчах.



Третий сезон в «Ницце» не задался вообще. Балотелли пропустил предсезонную подготовку, рассчитывая на переход в «Марсель», а затем рассказывал о поступившем предложении из Китая и своем героическом отказе, размышляя, что для денег время наступит позже, а сейчас можно поиграть в футбол. Но форварда весом 100 кг на поле не пускали, хотя в ответ на информацию о штрафе за лишние килограммы Марио сначала разразился бранью в инстаграме, а затем прилепил фотошоп толстяка с головой Балотелли. Но не особо убедил.