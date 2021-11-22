Во Франции фанаты опять сорвали матч: лидер «Марселя» получил бутылкой в голову, а на трибунах один фанат «Лиона» дал другому пощечину за поведение
Скажем сразу: в этом сезоне мы много писали о столкновениях фанатов во Франции.
В лидера «Марселя» прилетела бутылка – тот швырнул ее обратно. Так началась массовая драка: фанаты выбежали на поле, у игроков ссадины на шее, с кулаками летел даже тренер
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Сейчас – новый пост про фанатские безобразия во Франции. И снова с участием «Марселя». 21 ноября он приехал в гости к «Лиону», которого считает соперником по Ронскому дерби. И матч между ними продлился 2 минуты – игра закончилась на безобразной выходке фанатов «Лиона».
Все началось традиционно: в капитана «Марселя» Димитри Пайета снова прилетела бутылка. Она попала в голову Пайету, когда тот готовился подать угловой. И он сразу же лег на газон.
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К трибунам сразу же подошли игроки «Лиона», чтобы поговорить с ультрас. Те отказались их слушать.
Get French Football News подготовил такую статистику: в 3 из 7 выездных матчах в игроков «Марселя» прилетал какой-нибудь предмет.
Через некоторое время игроки ушли в раздевалку. В это время группировка «Лиона» искала фаната, который бросил бутылку в Пайета – и нашла его. Лидер группировки дал ему пощечину перед тем, как стюарды вывели его со стадиона.
Этого фаната арестовала полиция.
Судья разрешил продолжить матч через 45 минут после попадания в Пайета, но с одним условием: он лично удостоверится все нормально. Французские медиа пишут, что сейчас, на момент публикации материала, на поле появился «Лион». Пайет же недоступен для продолжения встречи.
Это решение судьи вызвало резонанс в соцсетях среди фанатов «Марселя». Лига 1 уже извинилась перед ними и назвала решение продолжить матч делом властей региона. Те скинули вину на судью.
«Марсель» отказывался возвращаться на поле. Днем 22 ноября Лига 1 соберет дисциплинарный комитет, на котором обсудит наказание «Лиона».
Через два часа после инцидента французские медиа начали сообщать, что матч сегодня не продолжится. Второй раз в этом сезоне матч срывается из-за Пайета.