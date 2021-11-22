Во Франции фанаты опять сорвали матч: лидер «Марселя» получил бутылкой в голову, а на трибунах один фанат «Лиона» дал другому пощечину за поведение

Скажем сразу: в этом сезоне мы много писали о столкновениях фанатов во Франции.

В лидера «Марселя» прилетела бутылка – тот швырнул ее обратно. Так началась массовая драка: фанаты выбежали на поле, у игроков ссадины на шее, с кулаками летел даже тренер

Во Франции снова беспорядки фанатов – теперь они прорвались на поле, побежали к чужой трибуне и столкнулись с полицией

Во Франции третья крупная стычка фанатов за месяц. Позже один из участников погиб в автокатастрофе

Сейчас – новый пост про фанатские безобразия во Франции. И снова с участием «Марселя». 21 ноября он приехал в гости к «Лиону», которого считает соперником по Ронскому дерби. И матч между ними продлился 2 минуты – игра закончилась на безобразной выходке фанатов «Лиона».

Все началось традиционно: в капитана «Марселя» Димитри Пайета снова прилетела бутылка. Она попала в голову Пайету, когда тот готовился подать угловой. И он сразу же лег на газон.

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