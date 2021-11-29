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За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»
#Лионель Месси
Противоречивый матч «ПСЖ»: Месси сделал хет-трик ассистов, а Серхио Рамос дебютировал. Но Неймар сломался – нога страшно выгнулась после подката
#Неймар
Во Франции фанаты опять сорвали матч: лидер «Марселя» получил бутылкой в голову, а на трибунах один фанат «Лиона» дал другому пощечину за поведение
#Димитри Пайет
Первый гол Месси в Лиге 1. Пробил с левой ноги в дальний угол, «ПСЖ» играл в меньшинстве
#Лионель Месси
У «ПСЖ» – беда с вратарями: у Доннаруммы заболел желудок, Навас удалился. Сыграл вратарь, который не выходил 7 месяцев
#Серхио Рико
«ПСЖ» проигрывал и заменил Месси в перерыве – без него выиграл. У Месси в лиге ни голов, ни передач
#Лионель Месси
Месси с «ПСЖ» сияет только в Лиге чемпионов: голы и даже пенальти паненкой. В чемпионате он пока не забивает и почти не играет
#Лионель Месси
Мбаппе уйдет в «Реал», а Роналду – в «ПСЖ»? Все это реально? Разбираем все инсайды и косвенные улики вокруг
#Килиан Мбаппе
Месси надо изменить одну вещь в своей игре, чтобы стать величайшим в истории
#Лионель Месси
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
#коронавирус
Игрок «Лиона» Пакета сыграл два матча и пролетел 8300 км. Все это – за 42 часа
#Лукас Пакета
Рамос за три месяца до сих пор не сыграл за «ПСЖ». Из «Реала» он тоже уходил с травмой – но другой
#Серхио Рамос
Лидеры России, Франции, Испании, Германии одновременно проиграли впервые в сезоне
#Бавария
Месси и Неймар – в каких они отношениях. Неймар ушел из «Барсы» из-за него? Он правда хочет видеть Месси в «ПСЖ»?
#Неймар
Лучший матч Головина в сезоне испортила травма. «Монако» показал его героем «Звездных войн»
#Александр Головин
В «ПСЖ» Тухель сдружился с домработницей: сначала оплатил операцию ее сыну, а потом подарил виллу на Филиппинах
#Томас Тухель
Во Франции третья крупная стычка фанатов за месяц. Позже один из участников погиб в автокатастрофе
#Лига 1
Месси не пожал руку Почеттино сразу после замены. Это главный эпизод за его матчи в «ПСЖ»
#Лионель Месси
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
Почему «Монако» больше всех пропускает? На кого потратили 140 миллионов? Как Головин?
#Монако
Во Франции снова беспорядки фанатов – теперь они прорвались на поле, побежали к чужой трибуне и столкнулись с полицией
#Лига 1
Головин постоянно травмируется: за 3,5 года уже десять повреждений (но серьезное только одно)
#Александр Головин
Дебютный матч Месси за «ПСЖ»: сыграл на фланге, получил по голове, сделал фото с ребенком вратаря соперника
#Лионель Месси
Пост о трансфере Роналду собрал рекордные 12,7 млн лайков. Первое фото Месси в «ПСЖ» – на 4 млн меньше 📱
#Криштиану Роналду
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
#Себастьян Сибуа
Если бы Месси проходил собеседование в офис. Шутка, в которой вы узнаете свой опыт работы
#Лионель Месси
В лидера «Марселя» прилетела бутылка – тот швырнул ее обратно. Так началась массовая драка: фанаты выбежали на поле, у игроков ссадины на шее, с кулаками летел даже тренер
#Лига 1
Три года Головина в «Монако» – три удаления. Но фолить он стал реже, а в Лиге 1 красные раздаются почти в каждом туре
#Александр Головин
Как прошел первый день Месси в «ПСЖ»: четыре раза переодевался, проходил медосмотр в наушниках, жена показывала французскую фразу comme ci comme ca
#Лионель Месси
Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
50 главных трансферов лета
#АПЛ
Почему Месси в «ПСЖ» выбрал №30? Это в честь начала карьеры. Хотя Неймар сам предлагал отдать десятку
#Лионель Месси
Париж суетился и ждал Месси уже в понедельник: сотни людей у аэропорта и вокруг стадиона. Месси тем временем: ходит дома в трусах
#Лионель Месси
Месси до ухода из «Барсы» сфоткался с игроками «ПСЖ». Теперь оправдывается: «Это случайное совпадение»
#Лионель Месси
Игрок «Лорьяна» попал в больницу с ожогами глаз. В полночь к нему пришла женщина – и брызнула кислотой в лицо
#Йоан Висса
Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
#Златан Ибрагимович