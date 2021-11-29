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За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»
#Лионель Месси
29 ноября 2021, 23:52
Противоречивый матч «ПСЖ»: Месси сделал хет-трик ассистов, а Серхио Рамос дебютировал. Но Неймар сломался – нога страшно выгнулась после подката
#Неймар
28 ноября 2021, 18:52
Во Франции фанаты опять сорвали матч: лидер «Марселя» получил бутылкой в голову, а на трибунах один фанат «Лиона» дал другому пощечину за поведение
#Димитри Пайет
22 ноября 2021, 00:48
Первый гол Месси в Лиге 1. Пробил с левой ноги в дальний угол, «ПСЖ» играл в меньшинстве
#Лионель Месси
20 ноября 2021, 21:42
У «ПСЖ» – беда с вратарями: у Доннаруммы заболел желудок, Навас удалился. Сыграл вратарь, который не выходил 7 месяцев
#Серхио Рико
20 ноября 2021, 21:37
«ПСЖ» проигрывал и заменил Месси в перерыве – без него выиграл. У Месси в лиге ни голов, ни передач
#Лионель Месси
29 октября 2021, 23:52
Месси с «ПСЖ» сияет только в Лиге чемпионов: голы и даже пенальти паненкой. В чемпионате он пока не забивает и почти не играет
#Лионель Месси
20 октября 2021, 00:58
Мбаппе уйдет в «Реал», а Роналду – в «ПСЖ»? Все это реально? Разбираем все инсайды и косвенные улики вокруг
#Килиан Мбаппе
25 августа 2021, 14:40
Месси надо изменить одну вещь в своей игре, чтобы стать величайшим в истории
#Лионель Месси
13 августа 2021, 09:15
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
#коронавирус
21 марта 2020, 14:20
Игрок «Лиона» Пакета сыграл два матча и пролетел 8300 км. Все это – за 42 часа
#Лукас Пакета
17 октября 2021, 12:40
Рамос за три месяца до сих пор не сыграл за «ПСЖ». Из «Реала» он тоже уходил с травмой – но другой
#Серхио Рамос
15 октября 2021, 22:50
Лидеры России, Франции, Испании, Германии одновременно проиграли впервые в сезоне
#Бавария
03 октября 2021, 21:51
Месси и Неймар – в каких они отношениях. Неймар ушел из «Барсы» из-за него? Он правда хочет видеть Месси в «ПСЖ»?
#Неймар
10 августа 2021, 17:32
Лучший матч Головина в сезоне испортила травма. «Монако» показал его героем «Звездных войн»
#Александр Головин
03 октября 2021, 18:45
В «ПСЖ» Тухель сдружился с домработницей: сначала оплатил операцию ее сыну, а потом подарил виллу на Филиппинах
#Томас Тухель
26 сентября 2021, 13:25
Во Франции третья крупная стычка фанатов за месяц. Позже один из участников погиб в автокатастрофе
#Лига 1
23 сентября 2021, 14:50
Месси не пожал руку Почеттино сразу после замены. Это главный эпизод за его матчи в «ПСЖ»
#Лионель Месси
20 сентября 2021, 00:11
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
01 октября 2019, 13:00
Почему «Монако» больше всех пропускает? На кого потратили 140 миллионов? Как Головин?
#Монако
23 сентября 2019, 21:45
Во Франции снова беспорядки фанатов – теперь они прорвались на поле, побежали к чужой трибуне и столкнулись с полицией
#Лига 1
18 сентября 2021, 21:55
Головин постоянно травмируется: за 3,5 года уже десять повреждений (но серьезное только одно)
#Александр Головин
06 сентября 2021, 19:28
Дебютный матч Месси за «ПСЖ»: сыграл на фланге, получил по голове, сделал фото с ребенком вратаря соперника
#Лионель Месси
30 августа 2021, 00:25
Пост о трансфере Роналду собрал рекордные 12,7 млн лайков. Первое фото Месси в «ПСЖ» – на 4 млн меньше 📱
#Криштиану Роналду
29 августа 2021, 15:33
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
#Себастьян Сибуа
20 февраля 2021, 00:37
Если бы Месси проходил собеседование в офис. Шутка, в которой вы узнаете свой опыт работы
#Лионель Месси
25 августа 2021, 17:07
В лидера «Марселя» прилетела бутылка – тот швырнул ее обратно. Так началась массовая драка: фанаты выбежали на поле, у игроков ссадины на шее, с кулаками летел даже тренер
#Лига 1
23 августа 2021, 00:20
Три года Головина в «Монако» – три удаления. Но фолить он стал реже, а в Лиге 1 красные раздаются почти в каждом туре
#Александр Головин
21 августа 2021, 22:05
Как прошел первый день Месси в «ПСЖ»: четыре раза переодевался, проходил медосмотр в наушниках, жена показывала французскую фразу comme ci comme ca
#Лионель Месси
11 августа 2021, 14:43
Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля 2021, 15:04
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
Почему Месси в «ПСЖ» выбрал №30? Это в честь начала карьеры. Хотя Неймар сам предлагал отдать десятку
#Лионель Месси
11 августа 2021, 12:49
Париж суетился и ждал Месси уже в понедельник: сотни людей у аэропорта и вокруг стадиона. Месси тем временем: ходит дома в трусах
#Лионель Месси
09 августа 2021, 20:59
Месси до ухода из «Барсы» сфоткался с игроками «ПСЖ». Теперь оправдывается: «Это случайное совпадение»
#Лионель Месси
08 августа 2021, 14:45
Игрок «Лорьяна» попал в больницу с ожогами глаз. В полночь к нему пришла женщина – и брызнула кислотой в лицо
#Йоан Висса
04 июля 2021, 19:59
Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
08 января 2021, 17:00
Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
#Златан Ибрагимович
30 августа 2019, 13:00
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