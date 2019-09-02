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#АПЛ #Футбол #РПЛ #Бундеслига #Маттейс де Лигт #Серия А #Примера #Антуан Гризманн #Лига 1 #Марио Балотелли #Филиппе Коутиньо #Адриен Рабьо #Жоау Феликс #Эден Азар #Диего Годин #Николя Пепе #Харри Магуайр #Бенжамен Павар #Давид Луис #Дани Себальос #Данило #Зе Луиш #Марко Арнаутович #Матс Хуммельс #Тонни Вилена #Торган Азар

50 главных трансферов лета

02 сентября 2019, 09:51
Николай Живоглядов
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
  • Три самых дорогих трансфера – в Испанию.
  • Дорого покупать защитников – теперь норма. Этим летом было сразу три трансфера защитников за >80 млн.
  • Сразу три лиги – АПЛ, Серия А, Примера – суммарно потратили на трансферы больше миллиарда евро. 
  • Лучший финансовый баланс (то есть разницу расходов/доходов) показал чемпионат Голландии: + 252 млн итоговой прибыли.
Все фото: AFLO/Global Look Press
Посты о некоторых из этих ребят:
Магуайр – это мощное телосложение, ловкость и профессионализм. Он действительно стоит 87 миллионов евро
Фанаты «Реала» называли Азара толстым. Он всех заткнул шикарным дебютным голом
2019 год – это когда 19-летнего пацана покупают за 126 миллионов
Пепе за 80 млн в «Арсенал» – это сумасшествие? Нет, вполне нормально
Мариу потерял три года карьеры: ссорился с фанатами, ленился на тренировках, скандалил
Обалдеть, как мама управляет карьерой Рабьо. Поссорила с «ПСЖ», убрала из сборной и убедила на «Ювентус»
«Зенит» затроллил Малкома за тот сорванный трансфер в «Рому». Все в восторге – даже «Рома»
Бил в пах партнера, слушал песню 47 тысяч фанатов о себе. Это рекордный трансфер «Краснодара»
Годин расплакался на прощальной пресс-конференции. Он уходит из «Атлетико»
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#АПЛ
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#Бундеслига
#Маттейс де Лигт
#Серия А
#Примера
#Антуан Гризманн
#Лига 1
#Марио Балотелли
#Филиппе Коутиньо
#Адриен Рабьо
#Жоау Феликс
#Эден Азар
#Диего Годин
#Николя Пепе
#Харри Магуайр
#Бенжамен Павар
#Давид Луис
#Дани Себальос
#Данило
#Зе Луиш
#Марко Арнаутович
#Матс Хуммельс
#Тонни Вилена
#Торган Азар