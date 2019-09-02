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50 главных трансферов лета
02 сентября 2019, 09:51
- Три самых дорогих трансфера – в Испанию.
- Дорого покупать защитников – теперь норма. Этим летом было сразу три трансфера защитников за >80 млн.
- Сразу три лиги – АПЛ, Серия А, Примера – суммарно потратили на трансферы больше миллиарда евро.
- Лучший финансовый баланс (то есть разницу расходов/доходов) показал чемпионат Голландии: + 252 млн итоговой прибыли.
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