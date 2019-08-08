Фанаты «Реала» называли Азара толстым. Он всех заткнул шикарным дебютным голом
Летом Азар перешел из «Челси» в «Реал». Восторг от трансфера быстро сменился критикой. «Реал» проигрывал «Баварии», «Атлетико» и «Тоттенхэму», а сам Азар ничего не показывал в игре. Тогда же заговорили о том, что ему банально мешает играть лишний вес. Якобы Азар слишком хорошо провел отпуск, поэтому теперь тяжело двигается.
Первыми об этом высказались как раз фанаты «Реала». Они обсуждали вот эту фотографию из инстаграма Азара, которую он взял у пресс-службы «Реала». Тут болельщикам показалось, что у Азара выделяется живот. Некоторые люди вообще использовали фотошоп и делали Азара еще толще.
На историю с фотографией Азара первым обратил внимание английский таблоид The Sun. Там собрали подборку твитов, но из всех нам особенно понравился вот этот. Пользователь L спрашивает, как Азар стал таким толстым всего за месяц? Это ведь за пределами человеческих возможностей.
Испанское издание Sport.es только подогрело ситуацию. Его источники утверждают, что Азар вернулся после отпуска, имея семь килограммов лишнего веса. Это взбесило Переса, потому что переход бельгийца – личная инициатива Зидана. На публикацию сослались журналисты Daily Mail и добавили подробности: четыре года назад Азар уже боролся с лишним весом.
«Они много говорят о его весе. Похоже, что все эти люди не смотрели Премьер-лигу в последние семь лет. Возможно, во время предсезонки ему сейчас немного сложнее. Дайте ему время не только из-за физического состояния, но и для привыкания к новым требованиям. Азару надо приспособиться к другой философии», – говорил об этой ситуации Сеск Фабрегас.
Фабрегас уже с зимы играет в «Монако», а за это время в «Челси» произошло много перемен. Например, в мае игроки «Челси» весело праздновали победу в финале Лиги Европы. Виллиан вел прямую трансляцию в инстаграме, когда Давид Луис поднял футболку Азара и потрогал его живот. Видео сохранилось в твиттере, а выводы сделайте сами.
Все так и обсуждали бы живот Азара, но теперь у него наконец-то пошла игра. В товарищеском матче «Реала» и «Зальцбурга» именно Азар забил единственный гол. Да еще как! Он подхватил мяч в центре поля, добежал с ним до штрафной, а потом пробил в угол ворот. Самое главное, что в этом моменте Азар показал скорость, которую тяжело развить при лишнем весе.
На канале «Зальцбурга» есть полная запись товарищеского матча. Весь смотреть нет смысла, а гол Азара зацените с 31:20. Теперь фанаты признаются в любви Азару и считают, что он должен получить «Золотой мяч». Официальный аккаунт Лиги чемпионов уже предвкушает новый сезон –там постят фотографии с улыбкой Азара.
Сам Азар теперь тоже рассказывает об игре в хорошем настроении: «Когда ты выходишь на поле, всегда хочешь выиграть игру и быть нападающим, забивать голы. Я ждал этого момента в течение последних пяти игр, и это случилось сегодня. Я очень доволен».
11 августа «Реалу» играть товарищеский матч с «Ромой», а потом начнется чемпионат Испании.