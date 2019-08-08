Фанаты «Реала» называли Азара толстым. Он всех заткнул шикарным дебютным голом

Испанское издание Sport.es только подогрело ситуацию. Его источники утверждают, что Азар вернулся после отпуска, имея семь килограммов лишнего веса. Это взбесило Переса, потому что переход бельгийца – личная инициатива Зидана. На публикацию сослались журналисты Daily Mail и добавили подробности: четыре года назад Азар уже боролся с лишним весом.

«Они много говорят о его весе. Похоже, что все эти люди не смотрели Премьер-лигу в последние семь лет. Возможно, во время предсезонки ему сейчас немного сложнее. Дайте ему время не только из-за физического состояния, но и для привыкания к новым требованиям. Азару надо приспособиться к другой философии», – говорил об этой ситуации Сеск Фабрегас.

Фабрегас уже с зимы играет в «Монако», а за это время в «Челси» произошло много перемен. Например, в мае игроки «Челси» весело праздновали победу в финале Лиги Европы. Виллиан вел прямую трансляцию в инстаграме, когда Давид Луис поднял футболку Азара и потрогал его живот. Видео сохранилось в твиттере, а выводы сделайте сами.