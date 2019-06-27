Рэп под прямую бочку, тачка, цепи, стиль. Так «Реал» представил новую форму

В видео поучаствовали Иско, Кроос, Бензема и другие ключевые игроки. Особенно классно смотрятся Иско и Марсело, хотя по ним еще недавно ходили слухи о возможной продаже. Мелькают Винисиус и Лукас Васкес. Конкретно в клипе участвуют мало игроков – остальных распределили по фотографиям в новой форме.

Сама идея формы – единение всех вокруг «Реала». На официальном сайте «Реала» пишут, что в комплект заложена шумовая поддержка от болельщиков в сезоне с десятой победой в Лиге чемпионов. С того момента прошло уже пять лет, но после неудачного года без трофеев клуб вернулся к победным идеям. Золотые полоски символизируют победы в ЛЧ, которые последовали потом.

В трехминутном видео чаще остальных игроков мелькает Бензема. В самой презентации формы поучаствовал и Гарет Бэйл – его отправляли из команды еще весной, но теперь Бэйл снова выходит рядом с остальными лидерами. Интересно, что в клипе Бэйла не было, но в новой форме он фотографировался. Даже закинул ее в свой инстаграм.