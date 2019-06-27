Рэп под прямую бочку, тачка, цепи, стиль. Так «Реал» представил новую форму
«Реал» креативно показал гостевой комплект на ближайший сезон. Здесь клуб выделился: вместо обычного представления с фотографиями «Реал» придумал целый клип с хип-хоп треком. Все это мало напоминает анонс формы футбольного клуба. Сделано так качественно, что может разойтись и дальше футбольных фанатов.
В видео поучаствовали Иско, Кроос, Бензема и другие ключевые игроки. Особенно классно смотрятся Иско и Марсело, хотя по ним еще недавно ходили слухи о возможной продаже. Мелькают Винисиус и Лукас Васкес. Конкретно в клипе участвуют мало игроков – остальных распределили по фотографиям в новой форме.
Сама идея формы – единение всех вокруг «Реала». На официальном сайте «Реала» пишут, что в комплект заложена шумовая поддержка от болельщиков в сезоне с десятой победой в Лиге чемпионов. С того момента прошло уже пять лет, но после неудачного года без трофеев клуб вернулся к победным идеям. Золотые полоски символизируют победы в ЛЧ, которые последовали потом.
В трехминутном видео чаще остальных игроков мелькает Бензема. В самой презентации формы поучаствовал и Гарет Бэйл – его отправляли из команды еще весной, но теперь Бэйл снова выходит рядом с остальными лидерами. Интересно, что в клипе Бэйла не было, но в новой форме он фотографировался. Даже закинул ее в свой инстаграм.
Denom, Anita Kuruba и Ikki – музыканты, которые поучаствовали в записи клипа на песню «If You Create The Noise». Каждый из них связан с Мадридом, а Denom вообще здесь родился. В клипе представлены некоторые сцены с концертов, где зажигал Denom. IKKI добавил клипу электронную музыку, а Anita Kuruba – женский голос. Так через них тоже передается идея объединения.
Понравился клип и фанатам. За первые семь часов после публикации в твиттере его репостнули почти семь тысяч человек. Для сравнения: обычные посты в твиттере «Реала» собирают от 300 до двух тысяч репостов. За тот же период у клипа набралось 20 тысяч лайков и 738 комментариев. Остальной контент собирает в несколько раз меньше фанатских откликов.
Да и сама форма тоже получилась стильной.