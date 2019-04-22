«ПСЖ» и «Монако» сыграли в форме с изображением Нотр-Дама. А вместо имен – название собора
15 апреля во Франции случился ужас. Вечером загорелся собор Парижской Богоматери, пожар удалось потушить лишь следующим утром. Из-за огня произошло обрушение шпиля и части крыши. Пожар тушили на протяжении 14 часов. По мнению известного французского архитектора Жана-Мишеля Вильмотта, на восстановление собора придется затратить около миллиарда евро.
Следующий матч в Париже был запланирован на 21 апреля – «ПСЖ» принимал «Монако». Клубы подготовились и выпустили специальную форму к этой игре.
Гости разместили на футболках рядом с изображением собора фигуру святой Девоты – покровительницы княжества.
Хозяева поместили на передней части маек изображение собора, а также на рукавах встроили его в эмблему клуба.
На задней части – название собора вместо фамилий футболистов.
Красиво было и на трибунах. Слоган «Fluctuat nec mergitur» написан на латыни, он означает «Плавает, но не тонет». Это девиз Парижа, который появился еще в конце 16-го века.
Коротко о самом матче:
• «ПСЖ» выиграл 3:1 благодаря трем голам футболиста Нотр-Дам с седьмым номером. Под ним играет Килиан Мбаппе.
• Мбаппе сделал хет-трик в ворота бывшей команды, у «Монако» же отличился наш Александр Головин. Мбаппе теперь вообще самый юный игрок, который забивал 30 голов в истории Лиги 1.
• А еще первый матч после долгого отсутствия из-за травмы провел Неймар. Он сыграл тайм и был заменен, за 45 минут ни разу не пробил по воротам.
• «ПСЖ» проводил первый матч в ранге чемпиона: сегодня «Лилль» потерял очки в игре с «Тулузой» и потерял даже математические шансы догнать парижан.