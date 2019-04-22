ПСЖ
Лига 1
Монако
Поделиться:
Комментарии:
0
#ПСЖ #Лига 1 #Монако

«ПСЖ» и «Монако» сыграли в форме с изображением Нотр-Дама. А вместо имен – название собора

22 апреля 2019, 00:03
Михаил Морозов

15 апреля во Франции случился ужас. Вечером загорелся собор Парижской Богоматери, пожар удалось потушить лишь следующим утром. Из-за огня произошло обрушение шпиля и части крыши. Пожар тушили на протяжении 14 часов. По мнению известного французского архитектора Жана-Мишеля Вильмотта, на восстановление собора придется затратить около миллиарда евро.

Следующий матч в Париже был запланирован на 21 апреля – «ПСЖ» принимал «Монако». Клубы подготовились и выпустили специальную форму к этой игре. 

Гости разместили на футболках рядом с изображением собора фигуру святой Девоты – покровительницы княжества. 

Хозяева поместили на передней части маек изображение собора, а также на рукавах встроили его в эмблему клуба. 

«ПСЖ»

На задней части – название собора вместо фамилий футболистов. 

Global Look Press

Красиво было и на трибунах. Слоган «Fluctuat nec mergitur» написан на латыни, он означает «Плавает, но не тонет». Это девиз Парижа, который появился еще в конце 16-го века.

Global Look Press

Коротко о самом матче:

• «ПСЖ» выиграл 3:1 благодаря трем голам футболиста Нотр-Дам с седьмым номером. Под ним играет Килиан Мбаппе.

• Мбаппе сделал хет-трик в ворота бывшей команды, у «Монако» же отличился наш Александр Головин. Мбаппе теперь вообще самый юный игрок, который забивал 30 голов в истории Лиги 1.

• А еще первый матч после долгого отсутствия из-за травмы провел Неймар. Он сыграл тайм и был заменен, за 45 минут ни разу не пробил по воротам.

• «ПСЖ» проводил первый матч в ранге чемпиона: сегодня «Лилль» потерял очки в игре с «Тулузой» и потерял даже математические шансы догнать парижан.

Еще по теме
«ПСЖ» – чемпион Франции. Главные цифры и факты
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ПСЖ
#Лига 1
#Монако