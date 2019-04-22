«ПСЖ» и «Монако» сыграли в форме с изображением Нотр-Дама. А вместо имен – название собора

15 апреля во Франции случился ужас. Вечером загорелся собор Парижской Богоматери, пожар удалось потушить лишь следующим утром. Из-за огня произошло обрушение шпиля и части крыши. Пожар тушили на протяжении 14 часов. По мнению известного французского архитектора Жана-Мишеля Вильмотта, на восстановление собора придется затратить около миллиарда евро.

Следующий матч в Париже был запланирован на 21 апреля – «ПСЖ» принимал «Монако». Клубы подготовились и выпустили специальную форму к этой игре.

Гости разместили на футболках рядом с изображением собора фигуру святой Девоты – покровительницы княжества.