«ПСЖ» – чемпион Франции. Главные цифры и факты

• «ПСЖ» выиграл титул за пять туров до конца, имея матч в запасе . Парижане трижды упускали возможность решить все сами – сначала сыграли со «Страсбуром» 2:2, затем сгорели 1:5 «Лиллю», а потом еще и проиграли 2:3 «Нанту». В каждом из этих матчей «ПСЖ» мог досрочно оформить чемпионство.

• В итоге парижанам титул преподнесли футболисты «Лилля». Они хоть и грохнули их команду крупно, но сегодня не смогли обыграть «Тулузу» . Так «ПСЖ» еще до вечернего матча против «Монако» с Александром Головиным стал недосягаемым.