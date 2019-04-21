«ПСЖ» – чемпион Франции. Главные цифры и факты
• «ПСЖ» выиграл титул за пять туров до конца, имея матч в запасе. Парижане трижды упускали возможность решить все сами – сначала сыграли со «Страсбуром» 2:2, затем сгорели 1:5 «Лиллю», а потом еще и проиграли 2:3 «Нанту». В каждом из этих матчей «ПСЖ» мог досрочно оформить чемпионство.
• В итоге парижанам титул преподнесли футболисты «Лилля». Они хоть и грохнули их команду крупно, но сегодня не смогли обыграть «Тулузу». Так «ПСЖ» еще до вечернего матча против «Монако» с Александром Головиным стал недосягаемым.
• За 32 тура «ПСЖ» забил 92 гола и пропустил 26, то есть, в среднем в их матчах можно было ожидать счета 3:1. Из этих 32 матчей «ПСЖ» выиграл 26, а проиграл трижды. Два поражения состоялись как раз в апреле – от «Лилля» и «Нанта».
• «ПСЖ» выиграл первые 14 туров и вообще не проигрывал в прошлом календарном году в сезоне-2018/19. Первое поражение пришло лишь в феврале – 1:2 от «Лиона».
• Тройка Неймар-Кавани-Мбаппе забила 57 голов из 92. Лидирует Мбаппе – у него 27 мячей. Лучший бомбардир вне этой тройки – Ди Мария (9). Вообще, в «ПСЖ» за эти 32 матча забивало 17 футболистов.
• Чемпионом Франции стал Леандро Паредес, который зимой перешел из «Зенита». Паредес сыграл 10 матчей, отметился одним голевым пасом и получил одну желтую картчоку.
• Кроме очков и голов «ПСЖ» – лучшая команда Франции по владению мячом (60,4%) и точности передач (88,9%). По ударам парижане уступают «Лиону», по обводкам – «Ницце».
• Нынешний чемпионский титул – восьмой по счету для «ПСЖ». Клуб сравнялся по трофеям с «Монако» и «Нантом». В ближайшие годы парижане наверняка опередят тех, кто выше – «Марсель» (9) и «Сент-Этьен» (10).
• В нынешнем сезоне «ПСЖ» не сможет выиграть все домашние трофеи. У него есть Суперкубок, есть чемпионство, впереди финал Кубка, но борьбу за Кубок лиги клуб проиграл еще в январе. Главное же разочарование – вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов, что наверняка и наложило отпечаток на позднее оформление титула во Франции. Ведь его можно было завоевать еще в начале месяца.