Еще один показатель чуда «Тоттенхэма»: у команды год не было трансферов

«Тоттенхэм» проиграл «Ман Сити» (3:4), но все равно попал в полуфинал Лиги чемпионов. Помогла система VAR, которую постоянно критиковал Покеттино. За итоговым проходом «Тоттенхэма» скрыто больше, чем просто обсуждение одного момента.

Состав «Тоттенхэма» вообще не меняется уже год. Последней покупкой был приход Лукаса Моуры из «ПСЖ» за 28 миллионов евро. Произошло это еще зимой 2018 года , а после этого клуб только терял игроков.

За два трансферных окна в сезоне-2018/19 «Тоттенхэм» никого не купил – это первый случай в истории АПЛ. Единственным усилением стало летнее возвращение из аренды нападающего Винсента Янссена. Зато зимой в Китай уехал Мусса Дембеле, а в «Монако» отдали Нкуду.