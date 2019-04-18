Еще один показатель чуда «Тоттенхэма»: у команды год не было трансферов
«Тоттенхэм» проиграл «Ман Сити» (3:4), но все равно попал в полуфинал Лиги чемпионов. Помогла система VAR, которую постоянно критиковал Покеттино. За итоговым проходом «Тоттенхэма» скрыто больше, чем просто обсуждение одного момента.
Состав «Тоттенхэма» вообще не меняется уже год. Последней покупкой был приход Лукаса Моуры из «ПСЖ» за 28 миллионов евро. Произошло это еще зимой 2018 года, а после этого клуб только терял игроков.
За два трансферных окна в сезоне-2018/19 «Тоттенхэм» никого не купил – это первый случай в истории АПЛ. Единственным усилением стало летнее возвращение из аренды нападающего Винсента Янссена. Зато зимой в Китай уехал Мусса Дембеле, а в «Монако» отдали Нкуду.
«Я открыт к тому, чтобы мы добавили команде глубины. В футболе важно прогрессировать даже в трансферное окно. Но если мы не сможем добавить составу качества, я не расстроюсь, когда приду на тренировку. Я доволен работой с собственными игроками», – объяснял Покеттино.
Не думайте, что «Тоттенхэм» вообще не интересовался новыми игроками. Летом была важная история вокруг возможного трансфера Джека Грилиша. «Тоттенхэм» давал за полузащитника «Астон Виллы» 25 миллионов фунтов, но его команда просила 40. Переход не состоялся.
Осенью Грилиш продлил контракт с «Астон Виллой», а его отступные теперь составляют 45 миллионов. Планируется, что летом «Тоттенхэм» вернется к переговорам по Грилишу, а потом подпишет еще нескольких игроков. Daily Mail пишет, что клуб продаст Кристиана Эриксена.
Такие проблемы с трансферами связаны с напряжением вокруг нового стадиона «Тоттенхэма». Его открытие постоянно переносилось из-за новых проблем и доработок. Весной арену наконец-то открыли, а «Тоттенхэм» даже сыграл там в Лиге чемпионов.
На нее потратили почти миллиард фунтов, хотя изначально оценивали возможные затраты в 400 миллионов. В этой ситуации владельцы просто не могли вкладывать лишние деньги в усиление состава. Но «Тоттенхэм» не провалился по результатам.
Прямо сейчас команда идет третьей в АПЛ – выше, чем «Арсенал», «Челси» и «МЮ». Вместе эти клубы отдали в сезоне-2018/19 352 миллиона евро. «Ман Сити» купил новичков на 77 миллионов евро, но большую часть этих денег заплатил за одного Мареза (67).
Все данные по цифрам взяты с портала Transfermarkt