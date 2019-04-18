Странные буквы, идеальный опрос и привет от Кейна. Матч года – в трех главных твитах

Идеальный способ передать эмоции, когда ты забил спасительный гол на последней минуте, но у тебя его забирают. И ты вылетаешь.

Твит придумал гений. За пару часов у него больше 70 000 ретвитов и 125 000 лайков. В отличие от команды, сммщики «Манчестер Сити» сегодня точно победили.

«Тоттенхэм» и идеальный опрос на лучшего игрока

В таких матчах трудно и странно выбирать самого ценного героя. Поэтому медиакоманда просто запилила опрос с четырьмя одинаковыми вариантами:

1) Каждый

2) Каждый

3) Каждый

4) Каждый