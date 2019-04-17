ЛЧ – космос! Почему это матч, который мы не забудем
Заруба «Ман Сити» и «Тоттенхэма» точно – одна из ярчайших игр этого сезона и еврокубков вообще. В этом посте мы зафиксируем для истории основные моменты. Сохраняйте материал и перечитывайте, когда станет грустно: чтобы напомнить себе, каким должен быть идеальный футбол.
4 гола. За. 20 минут. У-ф-ф!
4-я минута: Де Брюйне бросил в забег Стерлинга – тот не подвел. 1:0
7-я минута: Лапорт, перехватывая прострел, срезал мяч под удар Сону. 1:1
10-я минута: Лапорт опять ошибся и опять отдал мяч Сону. 1:2.
11-я минута: «Тоттенхэм» потерял фланг, туда на скорости прокрался Бернарду Силва и догнал пас от Агуэро. 2:2
21-я минута: Опять Стерлинг замыкает пасы хитрее всех, подкравшись к дальней штанге для прострела вдоль. 3:2
Конечно, это абсолютный рекорд Лиги чемпионов. Так много так быстро еще не случалось.
«Тоттенхэм» играл без Кейна. Ну и что!
Лучший бомбардир «Тоттенхэма» вылетел в первой игре и выбыл из-за травмы (уже второй в 2019-м) до конца года. Казалось, что это станет решающей проблемой. Но нет. Без него «Тоттенхэм» много и точно бил, (11 ударов, из которых 7 в створ – у «Сити» при 20 ударах только 8 в створ), лучше выигрывал воздух и переложил грамотно завершение атак на Сона.
Кореец опять сделал результат. Он оформил дубль за 130 секунд, показав лучшую скорость голов с 2016-го, когда Кагава забил два за 76 секунд. Теперь Сон Хын Мин – лучший азиатский бомбардир Лиги чемпионов. Он забил 12-й гол и обошел Шацких из Узбекистана.
Главный гол забил парень, про которого все забыли
Когда-то Фернандо Льоренте был крутым и заметным лидером «Атлетика», забивая по 15-20 голов за сезон. Но ему стало тесно в локальном клубе, и он уехал в «Ювентус». На втором сезоне там начались проблемы: Льоренте болел, выпадал из состава и активно гастролировал по клубам, ища свое место.
Это его второй год в «Тоттенхэме», и при здоровом Кейне он только игрок запаса. В этом сезоне АПЛ Льоренте забил один гол в 15 играх. Плюс несколько мячей во второсортных кубковых матчах.
На такой важный матч его не поставили в старт даже с учетом травмы форварда-конкурента. Но Льоренте все-таки дождался шанса. В конце первого тайма Мусса Сиссоко получил травму. «Тоттенхэму» на тот момент (2:3) как раз был нужен еще один гол, и Почеттино кинул вперед здоровяка Льоренте.
Тот не подвел.
Льоренте сделал два удара, выиграл четыре единоборства, 26 раз коснулся мяча (из них 11 на своей половине). И забил бедром спасительный гол.
Он сыграл в этой Лиге чемпионов всего 97 минут, выходя на замены после 75-й минуты. При этом это уже второй его гол в этом плей-офф. Чтобы забить «Боруссии» в 1/8 финала, он уложился за семь минут.
VAR в добавленное время
«Ман Сити» мог спастись. Стерлинг забил еще один в добавленное время. Но судья Джюнейт Чакыр заподозрил офсайд и ушел смотреть VAR. Да, видеоповтор убил радость «Сити». Это был пик драмы.
После игры они отреагировали по-разному.
Полузащитник Фернандиньо раздраженно буркнул журналистам: «Fuck VAR».
Главный тренер Пеп Гвардиола был мудрее и красноречивее: «При голе Стерлинга был офсайд, это жестоко. Мы праздновали и были так близки к полуфиналу. Что есть – то есть».
Кстати, в голе Льоренте тоже был VAR. Тогда Чакыр смотрел на видео, не было ли руки при ударе.
Еще один герой, которого никто не заметит
В суете эмоций и постов про «Тоттенхэм» важно не потерять фамилию Де Брюйне. В этом лихом матче он отдал три голевых паса. Сезон-2018/2019 из-за осенней травмы и долгого восстановления получился для него скомканным. Но, кажется, в апреле он нарастил прежнюю мощь. За три дня Де Брюйне отдал в двух матчах пять (!) голевых.
Недавно он рассказал об ощущениях в этот непростой год: «Мне иногда кажется, что мой сезон вдвое длиннее, чем у других игроков, потому что каждый раз после травмы нужно работать вдвое больше. Нет выходных – нужно восстанавливаться. Это выматывает больше, чем игра. Большую часть времени ты один, но нужно работать. Я выполнил работу и рад, что вернулся. Я возвращался после травм уже три-четыре раза».
Это будет самый неожиданный полуфинал
«Аякс» не играл в полуфинале Лиги чемпионов 23 года.
«Тоттенхэм» не играл в полуфинале Лиги (Кубка) чемпионов 57 лет – рекордный перерыв.
Теперь кто-то из этих двоих точно выйдет в финал.
Лига чемпионов, ты кайф!