ЛЧ – космос! Почему это матч, который мы не забудем

«Тоттенхэм» играл без Кейна. Ну и что!

Лучший бомбардир «Тоттенхэма» вылетел в первой игре и выбыл из-за травмы (уже второй в 2019-м) до конца года. Казалось, что это станет решающей проблемой. Но нет. Без него «Тоттенхэм» много и точно бил, (11 ударов, из которых 7 в створ – у «Сити» при 20 ударах только 8 в створ), лучше выигрывал воздух и переложил грамотно завершение атак на Сона.

Кореец опять сделал результат. Он оформил дубль за 130 секунд, показав лучшую скорость голов с 2016-го, когда Кагава забил два за 76 секунд. Теперь Сон Хын Мин – лучший азиатский бомбардир Лиги чемпионов. Он забил 12-й гол и обошел Шацких из Узбекистана.

Главный гол забил парень, про которого все забыли

Когда-то Фернандо Льоренте был крутым и заметным лидером «Атлетика», забивая по 15-20 голов за сезон. Но ему стало тесно в локальном клубе, и он уехал в «Ювентус». На втором сезоне там начались проблемы: Льоренте болел, выпадал из состава и активно гастролировал по клубам, ища свое место.

Это его второй год в «Тоттенхэме», и при здоровом Кейне он только игрок запаса. В этом сезоне АПЛ Льоренте забил один гол в 15 играх. Плюс несколько мячей во второсортных кубковых матчах.

На такой важный матч его не поставили в старт даже с учетом травмы форварда-конкурента. Но Льоренте все-таки дождался шанса. В конце первого тайма Мусса Сиссоко получил травму. «Тоттенхэму» на тот момент (2:3) как раз был нужен еще один гол, и Почеттино кинул вперед здоровяка Льоренте.

Тот не подвел.

Льоренте сделал два удара, выиграл четыре единоборства, 26 раз коснулся мяча (из них 11 на своей половине). И забил бедром спасительный гол.

Он сыграл в этой Лиге чемпионов всего 97 минут, выходя на замены после 75-й минуты. При этом это уже второй его гол в этом плей-офф. Чтобы забить «Боруссии» в 1/8 финала, он уложился за семь минут.

VAR в добавленное время

«Ман Сити» мог спастись. Стерлинг забил еще один в добавленное время. Но судья Джюнейт Чакыр заподозрил офсайд и ушел смотреть VAR. Да, видеоповтор убил радость «Сити». Это был пик драмы.

После игры они отреагировали по-разному.

Полузащитник Фернандиньо раздраженно буркнул журналистам: «Fuck VAR».

Главный тренер Пеп Гвардиола был мудрее и красноречивее: «При голе Стерлинга был офсайд, это жестоко. Мы праздновали и были так близки к полуфиналу. Что есть – то есть».

Кстати, в голе Льоренте тоже был VAR. Тогда Чакыр смотрел на видео, не было ли руки при ударе.