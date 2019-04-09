Чудо-победа «Тоттенхэма» над «Ман Сити»: отбитый пенальти, травма Кейна, рекорд стадиона

«Тоттенхэм» выиграл у «Ман Сити» в первом матче 1/4 ЛЧ. Кроме очевидного фактора фаворита («Ман Сити» лучше проводит год, они опытнее, у них глубже резерв, и они идут на четыре трофея в сезоне) было еще несколько факторов, почему итоговая победа «Тоттенхэма» – сенсация дня.

VAR дал пенальти в ворота «Тоттенхэма». Но Льорис спас

На 11-й минуте судья заподозрил игру рукой у защитника Дэнни Роуза. Он посмотрел записи с VAR и все-таки зафиксировал пенальти. Бить подошел убийца статистики Серхио Агуэро. Но Уго Льорис потащил из угла.

Сюрприз для Агуэро – в этом году Льорис очень хорош при пенальти. За пару месяцев он уже отражал удары с точки от Джейми Варди и Эмерика-Пьера Обамеянга. Кстати, в 2014-м Льорис уже тащил пенальти от Агуэро.

После матча вратарь стоически откомментировал момент: «VAR часть игры, и мы должны это принять. Пенальти только больше зарядил нас».