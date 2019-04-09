Чудо-победа «Тоттенхэма» над «Ман Сити»: отбитый пенальти, травма Кейна, рекорд стадиона
«Тоттенхэм» выиграл у «Ман Сити» в первом матче 1/4 ЛЧ. Кроме очевидного фактора фаворита («Ман Сити» лучше проводит год, они опытнее, у них глубже резерв, и они идут на четыре трофея в сезоне) было еще несколько факторов, почему итоговая победа «Тоттенхэма» – сенсация дня.
VAR дал пенальти в ворота «Тоттенхэма». Но Льорис спас
На 11-й минуте судья заподозрил игру рукой у защитника Дэнни Роуза. Он посмотрел записи с VAR и все-таки зафиксировал пенальти. Бить подошел убийца статистики Серхио Агуэро. Но Уго Льорис потащил из угла.
Сюрприз для Агуэро – в этом году Льорис очень хорош при пенальти. За пару месяцев он уже отражал удары с точки от Джейми Варди и Эмерика-Пьера Обамеянга. Кстати, в 2014-м Льорис уже тащил пенальти от Агуэро.
После матча вратарь стоически откомментировал момент: «VAR часть игры, и мы должны это принять. Пенальти только больше зарядил нас».
«Тоттенхэм» не выигрывал у «Ман Сити» три года. Но те сами все испортили
За эти две недели клубы сыграли друг с другом надоедливо много: дважды в ЛЧ и один раз в АПЛ. И история тут совсем не за «Тоттенхэм». Последний раз они побеждали в октябре 2016-го. После этого – четыре поражения и одна ничья.
Но сегодня «Сити» изменил себе и провел вялый матч: всего два удара в створ, только 55% владения мячом, у Агуэро всего 18 касаний, а больше всего пасов в команде отдали опорник и два центральных защитника. Даже Габриэль Жезус, которого Гвардиола выпустил вместо провалившегося Агуэро, за 20 минут сделал всего 5 касаний и трижды попал в офсайд.
Кейн сломался. Но есть Сон
Кейн получил травму и ушел на 56-й минуте в подтрибунку, хромая и держась за плечо клубного работника. Если вы вдруг не осознаете трагедию момента: Кейн – единственный из сегодняшнего состава клуба, кто входит в топ-5 лучших бомбардиров в истории (164) и лучший бомбардир клуба в истории еврокубков (24). Недавно у него уже было повреждение: он пропустил пачку игр с середины января почти до конца февраля.
Позднее выяснилось, что там травма голеностопа. Главный тренер Маурисио Почеттино переживает, что, вероятно, Кейн вылетел до конца сезона.
Но «Тоттенхэм» опять спас Сон Хын Мин. Главный южнокорейский футболист современности осенью чуть не ушел в армию: у него на родине воинская обязанность строго соблюдается, а один из немногих способов законно откосить – выиграть Азиатские Игры. Сон справился, и на волне гражданской свободы выдает лучший сезон в карьере. В 2019-м он забил уже восемь голов во всех турнирах, и каждый из них – это победный матч для «Тоттенхэма».
Первый матч ЛЧ на новом стадионе
«Тоттенхэм» регулярно играет в Лиге чемпионов только последние пару лет. Но пока не забирался так далеко. Получилось красиво: четвертьфинал – и сразу на новом стадионе. Под такой инфоповод были раскуплены все 62 тысячи мест, а перед началом болельщики развернули огромный баннер с девизом клуба To Dare Is To Do – «Решиться – значит сделать».
Этим матчем «Тоттенхэм Стэдиум» побил для Лондона рекорд: теперь это город с наибольшим числом стадионом, заигранных в ЛЧ (6). Лондон обошел Стамбул и Москву.