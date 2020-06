Чудо-победа «Тоттенхэма» над «Ман Сити»: отбитый пенальти, травма Кейна, рекорд стадиона

Первый матч ЛЧ на новом стадионе

«Тоттенхэм» регулярно играет в Лиге чемпионов только последние пару лет. Но пока не забирался так далеко. Получилось красиво: четвертьфинал – и сразу на новом стадионе. Под такой инфоповод были раскуплены все 62 тысячи мест, а перед началом болельщики развернули огромный баннер с девизом клуба To Dare Is To Do – «Решиться – значит сделать».

Этим матчем «Тоттенхэм Стэдиум» побил для Лондона рекорд: теперь это город с наибольшим числом стадионом, заигранных в ЛЧ (6). Лондон обошел Стамбул и Москву.