Франция
Евро-2020 (квалификация)
ретро
Франция сыграла в ретро-форме в честь столетия федерации. Стилек
26 марта 2019, 08:03
Франция растворила Исландию 4:0 в отборочном матче на Евро-2020 и красиво отметила приближающийся юбилей. 7 апреля исполняется 100 лет Федерации футбола Франции. Это важная дата для всего футбола: первым президентом FFF был Жюль Риме – человек, который через два года после этого возглавил ФИФА и придумал чемпионат мира.
Специально под эту дату Nike создал для Франции лимитированную серию формы. Сине-белые цвета с золотыми надписями, ретро-эмблемой петушка и особой нашивкой на внутренней стороне футболки. В ней Франция сыграет всего один матч, а в продажу поступят только 7000 экземпляров.
В самой игре это смотрелось отлично.
Как дела у Франции после ЧМ-2018? Отлично.
- После двух туров отбора на Евро-2020 они лидируют с двумя победами и разницей голов 8:1.
- Дешам в обоих матчах использовал одинаковый состав. Он почти полностью совпадает с тем, который выиграл ЧМ.
- Зато осенью у Франции случились проблемы в Лиге Наций. Они попали в топ-группу с Голландией и Германией, один раз проиграли, один раз сыграли вничью и в целом уступили голландцам первое место из-за разницы мячей.
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