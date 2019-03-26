Франция сыграла в ретро-форме в честь столетия федерации. Стилек

Франция растворила Исландию 4:0 в отборочном матче на Евро-2020 и красиво отметила приближающийся юбилей. 7 апреля исполняется 100 лет Федерации футбола Франции. Это важная дата для всего футбола: первым президентом FFF был Жюль Риме – человек, который через два года после этого возглавил ФИФА и придумал чемпионат мира.

Специально под эту дату Nike создал для Франции лимитированную серию формы. Сине-белые цвета с золотыми надписями, ретро-эмблемой петушка и особой нашивкой на внутренней стороне футболки. В ней Франция сыграет всего один матч, а в продажу поступят только 7000 экземпляров.