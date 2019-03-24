Как войти в историю сборной Италии, но быть запасным в клубе
Отбор на Евро-2020 превратился во что-то непредсказуемое, но больше остальных пока удивляет сборная Италии. Роберто Манчини всеми способами меняет сборную, поэтому в команде оказываются неожиданные лица.
Новая Италия – это куча историй про странные вызовы и натужные победы. Лазанья, Сенси, Фрелло, Грифо – вы вряд ли знаете этих людей, но они оказались в заявке Италии на официальные матчи. Туда же попал и Мойзе Кин.
19-летний нападающий «Ювентуса» удивил на клубном уровне единственный раз. Между матчами Лиги чемпионов «Юве» играл против «Удинезе» в Серии А. Аллегри поставил резерв, Кин вышел с первых минут и отметился дублем. Потом о нем заговорили все.
Болельщики хотели видеть Кина в старте на ответную игру с «Атлетико» (3:0). Там он вышел на замену, не забил выход один на один, а «Ювентус» победил и прошел дальше. Кин получил минимум претензий и хорошую мотивацию.
В этом сезоне Серии А у Кина всего четыре матча. В них он дважды забил, отдал ассист, а в среднем играл по 25 минут. Аллегри логично доверяет статусным нападающим, но Кина в аренду не отпустил. Его место на скамейке в клубе для Манчини ничего не значило.
В матче с финнами (2:1) Кин забил один из голов и сразу вошел в историю. Теперь он второй по возрасту (19 лет и 23 дня) среди всех авторов голов в истории сборной. Моложе был только Бруно Николе (18 лет, 258 дней) в 1958 году.
Для Кина это был первый официальный матч за сборную Италии, а до этого он дебютировал у Манчини в товарищеском матче. Еще про Кина нужно знать несколько интересных фактов:
- Его кумир – Балотелли. Они с Марио дружат и постоянно общаются в социальных сетях. Когда Мойзе еще играл в молодежке «Ювентуса», он отпраздновал один из голов трюком Марио с футболкой «Почему всегда я?».
- В ноябре 2016-го про Кина уже говорили. Тогда он стал первым игроком 2000 года рождения, который забил в Серии А. Вместо основы «Ювентуса» Кин получил аренду в «Верону» (19 матчей, 4 гола).
- Дубль в ворота «Удинезе» опять принес рекорды по возрасту. Кин – самый молодой автор двух голов «Ювентуса» в одном матче с 1982 года. Кстати, в этой игре он еще и заработал пенальти.
После матча с Финляндией Мойзе делился впечатлениями от дебюта: «Я счастлив и нахожу дополнительную мотивацию для усердной работы. Будет побито еще много рекордов – именно это я и собираюсь делать дальше». От остальных итальянцев ждут такой же самоотдачи.
Только осознайте: 15 последних голов сборной Италии забили 15 разных футболистов. В матче с Лихтенштейном тенденция может продолжиться – там почти рекордсмен лучший бомбардир Серии А Фабио Квальярелла.
Он впервые за девять лет сыграл за сборную и мог стать самым возрастным автором гола. Финляндию от мяча Квальяреллы спасла только перекладина.