Как войти в историю сборной Италии, но быть запасным в клубе

Отбор на Евро-2020 превратился во что-то непредсказуемое, но больше остальных пока удивляет сборная Италии. Роберто Манчини всеми способами меняет сборную, поэтому в команде оказываются неожиданные лица.

Новая Италия – это куча историй про странные вызовы и натужные победы. Лазанья, Сенси, Фрелло, Грифо – вы вряд ли знаете этих людей, но они оказались в заявке Италии на официальные матчи. Туда же попал и Мойзе Кин.