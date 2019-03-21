Меркель не попал в сборную России, а теперь удивляет в Казахстане

Один из голов забил 20-летний полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов. Но главная звезда этого состава сборной – Александр Меркель. В игре с Шотландией он получил желтую карточку, но перед этим сделал, наверное, самый важный голевой пас в карьере. Весь матч Меркель был активен, а его ассист повлиял на ход игры.

Сегодняшнего матча в жизни Меркеля могло не быть. Его карьера начиналась с молодежной сборной Германии и с чемпионского «Милана». В 2011 году игрок мог оказаться в сборной России. Дик Адвокат тогда удивлялся, что Меркель вообще имеет отношение к России.

«Я считаю себя русским с немецкими корнями», – говорил сам Меркель в интервью «Советскому спорту». Когда вариант со сборной России отпал, Александр захотел в Германию. Но там помешала слишком большая конкуренция.

Клубные показатели Меркеля сдувались вместе с амбициями по сборной. Он пытался заиграть в «Удинезе», «Бохуме» и «Адмире». Сейчас Александр представляет голландский «Хераклес» (26 матчей, 2 голевых паса).