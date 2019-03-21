Меркель не попал в сборную России, а теперь удивляет в Казахстане
Признайтесь, что перед началом отборочного турнира вас волновала сборная Шотландии. Ее везде называли главным соперником сборной России в борьбе за второе место в группе (будем реалистами – Бельгия сильнее всех). Игра Казахстана и Шотландии добавила кучу новых интриг.
Сначала смотрите на результат, хотя общая статистика даже важнее цифр на табло. Казахстан переиграл Шотландию в равной игре, превзойдя соперника по точности ударов (6:2).
Один из голов забил 20-летний полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов. Но главная звезда этого состава сборной – Александр Меркель. В игре с Шотландией он получил желтую карточку, но перед этим сделал, наверное, самый важный голевой пас в карьере. Весь матч Меркель был активен, а его ассист повлиял на ход игры.
Сегодняшнего матча в жизни Меркеля могло не быть. Его карьера начиналась с молодежной сборной Германии и с чемпионского «Милана». В 2011 году игрок мог оказаться в сборной России. Дик Адвокат тогда удивлялся, что Меркель вообще имеет отношение к России.
«Я считаю себя русским с немецкими корнями», – говорил сам Меркель в интервью «Советскому спорту». Когда вариант со сборной России отпал, Александр захотел в Германию. Но там помешала слишком большая конкуренция.
Клубные показатели Меркеля сдувались вместе с амбициями по сборной. Он пытался заиграть в «Удинезе», «Бохуме» и «Адмире». Сейчас Александр представляет голландский «Хераклес» (26 матчей, 2 голевых паса).
В 2015-м он все-таки принял предложение Казахстана, сыграл два матча, но потом пропал. Со многими партнерами по этому составу сборной Меркель не пересекался вообще.
«Да, он хорошо играет в Голландии. Посмотрите на его оценки за матч. И он не играл за Казахстан три с половиной года. Но он хорошо настроен. Он сам сказал, что хочет играть за Казахстан», – прокомментировал вызов 27-летнего Меркеля главный тренер сборной Казахстана Михал Билек.
На сайте Федерации футбола Казахстана у Александра даже нет фотографии и заполненной информации в профиле. Появился повод узнать о нем больше, а для сборной России появляется дополнительная опасность. Матч с Казахстаном будет уже в это воскресенье.