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Сборная России убралась в раздевалке. Взяли пример с Японии
22 марта 2019, 01:56
Помните, как во время чемпионата мира все хвалили Японию? Сначала японские болельщики убирали трибуны, а потом их поддержали футболисты. Тогда японцы проиграли Бельгии в 1/8 финала (2:3), но не оставили никакого мусора в командной раздевалке.
Сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:3. Хороших итогов у матча мало, хотя один все равно есть. Положительный момент – чистая раздевалка. Мусор в пакете, бутылки расставлены, ничего не валяется.
Бельгийцы так впечатлились, что уже поблагодарили Россию и пожелали удачи в других отборочных матчах.
При таком результате они – короли. А следующую встречу сборная России сыграет с Казахстаном.
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