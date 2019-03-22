Сборная России убралась в раздевалке. Взяли пример с Японии

Помните, как во время чемпионата мира все хвалили Японию? Сначала японские болельщики убирали трибуны, а потом их поддержали футболисты. Тогда японцы проиграли Бельгии в 1/8 финала (2:3), но не оставили никакого мусора в командной раздевалке.

Сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:3. Хороших итогов у матча мало, хотя один все равно есть. Положительный момент – чистая раздевалка. Мусор в пакете, бутылки расставлены, ничего не валяется.