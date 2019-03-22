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#Евро-2020 (квалификация) #Россия #Бельгия #Япония

Сборная России убралась в раздевалке. Взяли пример с Японии

22 марта 2019, 01:56
Александр Плеханов

Помните, как во время чемпионата мира все хвалили Японию? Сначала японские болельщики убирали трибуны, а потом их поддержали футболисты. Тогда японцы проиграли Бельгии в 1/8 финала (2:3), но не оставили никакого мусора в командной раздевалке.

Сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:3. Хороших итогов у матча мало, хотя один все равно есть. Положительный момент – чистая раздевалка. Мусор в пакете, бутылки расставлены, ничего не валяется.

Бельгийцы так впечатлились, что уже поблагодарили Россию и пожелали удачи в других отборочных матчах.

При таком результате они – короли. А следующую встречу сборная России сыграет с Казахстаном.

Все фото: Сборная России
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