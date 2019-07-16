Пора смотреть за японцем из «Реала». Он играл в «Барсе», забивал в 15 лет, а теперь стал надеждой нации
Сегодня «Реал» закинул на ютуб-канал видео с интервью японца Кубо. Там всего полторы минуты, а главную суть можно передать в паре предложений. Кубо фанател от Азара и смотрел видео с его игрой, а теперь смеется вместе с ним на тренировке «Реала». Этим летом Кубо перешел в «Реал» из «Токио». Ему 18 лет, а Transfermarkt уже бросает ценник в 2 миллиона евро.
С Кубо подписали пятилетний контракт и сначала направили в «Кастилью». Там теперь тренирует Рауль – это тоже стало одним из аргументов при выборе клуба для талантливого японца. Из-за него «Реал» уверенно может сказать, что хоть в чем-то оказался лучше «Барселоны». По первому же предсезонному матчу с участием Кубо вы все поймете.
Кубо любили в академии «Барсы». Сейчас от него отказались
В 2011 году 10-летний Кубо оказался в «Барселоне». Из-за него клуб даже нарушил принцип об отказе от игроков младше 13 лет. Кубо заметили еще в восемь лет, когда он получил награду самому ценному игроку в японском лагере «Барсы». Потом он быстро выучил испанский язык и даже заговорил на каталонском. Логично, что в «Барсе» всем сразу понравился вежливый и общительный паренек.
AS пишет, что в академии его считали местным талисманом. Кубо пробыл там четыре года, но потом уехал. «Барселону» наказали трансферным баном за нарушение правил подписания несовершеннолетних игроков. Кубо трагично оказался одним из тех, кого неправильно оформили. Полтора года он не имел права играть в «Барселоне», поэтому со слезами вернулся в Японию.
Перед уходом уже взрослого Кубо в «Реал» его снова предложили его «Барселоне». Делами Кубо занимается агентство AC Talent, которое выбивает нужные контракты для Умтити, Ракитича и Пике. Все они – лидеры «Барселоны», но даже это не позволило Кубо вернуться. Бывший тренер клуба Джоан Вила критикует «Барсу»: «Это самая большая ошибка «Барселоны» за последнее время».
«Мы посчитали соотношения цены и качества. Окончательное решение принимали с учетом этого», – объяснил представитель «Барселоны» Хосеп Вивес. Испанские журналисты и фанаты «Барсы» в такое объяснение не поверили. Особенно учитывая, что этим летом в «Барселону» перешел 20-летний японец Хироки Абэ. Он никогда даже не был в академии «Барсы», но на него потратились.
Объяснение «Барсы» разбивается еще об один веселый факт: «Реал» подписал Кубо бесплатно. «Барса» и «ПСЖ» планировали покупку Кубо, но думали, что его контракт с «Токио» заканчивается 31 января 2020 года. Такую же информацию давал Transfermarkt. Оказалось, что соглашение завершилось в июне, а «Реалу» даже не надо было договариваться с японцами.
В 18 лет Кубо взяли на Кубок Америки, где взрослая сборная Японии играла в качестве приглашенной команды. Там Кубо дважды выходил в стартовом составе, но так и не забил. Этот парень – главная надежда из нового поколения японских игроков. Еще он необычно реагирует на слова о японском Месси: «Мне не очень нравится такое сравнение с великим, но я стремлюсь стать лучшим».
В Японии за Кубо переживают даже игроки других команд. Поигравший в Европе защитник Учида поддержал решение Кубо о переходе в «Реал», потому что так будет лучше для его развития: «Если студент достаточно хорош, чтобы поступить в Токийский университет, вам нужен профессор, который сможет дать ему правильный урок».
Подписали для «Кастильи», но взяли в турне и удивились
«Реал» подписал Кубо еще месяц назад, но тогда это не заметили из-за покупок Азара, Менди и других звезд. Теперь о нем говорят после каждой тренировки «Реала» на предсезонном турне. Топ-клубы всегда берут в такие поездки талантливую молодежь, но Кубо – универсал с крутыми скиллами. Он может сыграть нападающего, справа в полузащите или на месте атакующего полузащитника.
Стал рекордсменом и надеждой Японии
В «Токио» Кубо оказался сразу после «Барселоны», но даже здесь получил необычное соглашение. С ним подписали контракт, который действовал ровно до достижения совершеннолетия. Поэтому все и завершилось 4 июня 2019-го, когда Кубо исполнилось 18 лет. К этому возрасту Кубо уже менял клуб: его отдавали в полугодовую аренду в «Йокогаму».
Для «Токио» повзрослевший Кубо стал важным феноменом. В этом сезоне он сыграл за клуб 13 матчей, забил четыре гола и отдал четыре голевых паса. Чемпионат Японии еще не закончен, поэтому Кубо очень хотели оставить. «Конечно, мы предложили ему контракт, но это сделали и другие клубы. Он выбрал «Реал», – сказал президент «Токио» Наоки Оган.
Кубо было 15 лет, пять месяцев и один день, когда он стал самым молодым игроком, выходившим на поле в чемпионате Японии. При этом 15-летнего Кубо включили в состав Японии U20 на ЧМ-2017. Ему еще не исполнилось 16 лет, когда Кубо уже забил первый гол в профессиональной карьере. Настоящий феномен!
Мы не зря взяли видео именно из японского аккаунта «Реала». Там у клуба уже более 350 тысяч подписчиков, но с подписанием Кубо их число будет расти еще быстрее. Теперь наконец-то появился игрок, на имени которого можно зарабатывать внимание. Сам Кубо интересен японцам и без привязки к «Реалу», но теперь будет еще популярнее.
Сейчас «Реал» тренируется в Монреале, куда приехали сразу 15 японских журналистов. Многие из них попали сюда из ближайших мест, но некоторые прилетели и из Токио. Для всех важен только Кубо, его положение и статус в новой команде. «Реал» тоже идеально отыгрывает свою роль: младшего брата Кубо уже приняли в клубную академию.
Журналист Ватару Фунаки, следивший за Кубо на Кубке Америки, обратил внимание на важное: прямо сейчас игрок мыслит по-взрослому. «Он не был основным игроком «Токио» до прошлого сезона. Все изменилось после возвращения Кубо из аренды. Самая важная причина – его менталитет. Он вырос от простого ребенка до взрослого игрока», – отмечает Фунаки.
Во многом из-за Кубо надо смотреть за «Реалом» на международном Кубке чемпионов. Впереди у Мадрида встречи с «Баварией», «Арсеналом» и «Атлетико». Если Кубо проявит себя на топ-уровне, то сразу получит место в первой команде. Есть и показательный пример Винисиуса. Его тоже сначала подписывали для «Кастильи», а потом выпускали даже в матчах Лиги чемпионов.