Пора смотреть за японцем из «Реала». Он играл в «Барсе», забивал в 15 лет, а теперь стал надеждой нации

Сегодня «Реал» закинул на ютуб-канал видео с интервью японца Кубо. Там всего полторы минуты, а главную суть можно передать в паре предложений. Кубо фанател от Азара и смотрел видео с его игрой, а теперь смеется вместе с ним на тренировке «Реала». Этим летом Кубо перешел в «Реал» из «Токио». Ему 18 лет, а Transfermarkt уже бросает ценник в 2 миллиона евро.

С Кубо подписали пятилетний контракт и сначала направили в «Кастилью». Там теперь тренирует Рауль – это тоже стало одним из аргументов при выборе клуба для талантливого японца. Из-за него «Реал» уверенно может сказать, что хоть в чем-то оказался лучше «Барселоны». По первому же предсезонному матчу с участием Кубо вы все поймете.