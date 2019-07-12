Ничего про Неймара, Гризманна или Де Лигта – но еще пять трансферных историй, которые нас достали

Гризманн, Неймар, Погба и Де Лигт – главные герои этого трансферного окна. Их истории так заполнили медиапространство, что мы не замечаем другие сюжеты. Они мельче по масштабу и резонансу, но такие же долгие и затяжные.

Это – еще 5 трансферов, которые никак не произойдут.

Предупреждение: большая часть информации основана на инсайдах иностранных СМИ. Мы использовали только крупные и авторитетные источники. Но все равно напоминаем: инсайды – это всегда неоднозначная истина.

Набиль Фекир – в «Ливерпуль», «Милан» или любой другой топ-клуб

История с переходом Фекира продолжается с прошлого лета. Тогда «Ливерпуль» договорился с футболистом (BBC даже сообщал о конкретных цифрах: контракт на 4 года и 140 тысяч фунтов в неделю). Но сделку обломал один момент – травма, которая становится хронической.

Четыре года назад Фекиру делали операцию на колено, из-за которого он периодически пропускает по одной-две игры. Первое медобследование провел «Лион» и не написал об этом в медицинском отчете. Медики из «Ливерпуля» выявили проблему, и клуб пытался сбить цену (около 50 миллионов евро). Но «Лион» не делал скидку, сорвав трансфер.