Ничего про Неймара, Гризманна или Де Лигта – но еще пять трансферных историй, которые нас достали
Гризманн, Неймар, Погба и Де Лигт – главные герои этого трансферного окна. Их истории так заполнили медиапространство, что мы не замечаем другие сюжеты. Они мельче по масштабу и резонансу, но такие же долгие и затяжные.
Это – еще 5 трансферов, которые никак не произойдут.
Предупреждение: большая часть информации основана на инсайдах иностранных СМИ. Мы использовали только крупные и авторитетные источники. Но все равно напоминаем: инсайды – это всегда неоднозначная истина.
Набиль Фекир – в «Ливерпуль», «Милан» или любой другой топ-клуб
История с переходом Фекира продолжается с прошлого лета. Тогда «Ливерпуль» договорился с футболистом (BBC даже сообщал о конкретных цифрах: контракт на 4 года и 140 тысяч фунтов в неделю). Но сделку обломал один момент – травма, которая становится хронической.
Четыре года назад Фекиру делали операцию на колено, из-за которого он периодически пропускает по одной-две игры. Первое медобследование провел «Лион» и не написал об этом в медицинском отчете. Медики из «Ливерпуля» выявили проблему, и клуб пытался сбить цену (около 50 миллионов евро). Но «Лион» не делал скидку, сорвав трансфер.
Это лето: основной покупатель все тот же – «Ливерпуль». Но к нему в компанию добавился «Милан». «Лион» теперь хочет от этого трансфера 30 миллионов. Самые правильные слова для всей этой тягомотины по Фекиру, нашел Вилли Саньоль: «Он слишком нестабилен, и это охладило интерес больших клубов к нему. Им нужны футболисты, все время играющие на 8 баллов из 10. Это не про Фекира».
Ромелу Лукаку – в «Интер»
С момента прихода Антонио Конте «Интер» собирает состав на основе его списка пожеланий. Для набора Конте не хватает двух элементов.
Sky Sport Italia сообщает: «Интер» арендует Бареллу с последующим правом выкупа. Ситуация с Лукаку немного сложнее. Клуб договорился с ним самим (по данным TuttoSport, есть предварительное соглашение на четыре года), но не с «Манчестер Юнайтед».
«Интер» уже сделал несколько предложений: 55, 60 и 70 миллионов. «Юнайтед» требует 85. Плюс главный тренер Оле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы Лукаку остался. Хотя The Sun сообщает, что в личной беседе Лукаку сказал Сульшеру, что надеется на переход уже этим летом.
Сергей Милинкович-Савич – куда-нибудь
В сравнении с тем, что творилось вокруг Милинковича-Савича прошлым летом, ситуация сейчас выглядит намного спокойнее. Тогда: клубы перебивали предложения по Милинковичу-Савичу, а президент «Лацио» Клаудио Лотито в каждом интервью говорил, что продаст его только за сумму более 100 миллионов евро.
В это трансферное окно у «Лацио» только два потенциальных покупателя Милинковича-Савича: «ПСЖ» и «МЮ». По данным журналиста La Gazetta dello Sport Николо Скиры, «ПСЖ» сделал предложение «Лацио», но их снова не устроила сумма. Ситуация с «Юнайтед» сложнее: стороны приближаются к соглашению, но здесь все зависит от Поля Погба. Если Погба покинет «МЮ», то клуб сделает предложение по Милинковичу-Савичу официально.
Тимо Вернер – подальше от «Лейпцига»
Еще одна история, которая тянется с прошлого лета. Через год у Вернера заканчивается контракт с «Лейпцигом», и он не хочет его продлевать. Клуб же отказывается расставаться с ним сейчас, что провоцирует конфликт в отношениях.
Известно, что Вернера давно соблазняет «Бавария». Но «РБ Лейпциг» вредничает и выпрашивает огромные деньги (Bild говорит о 65 миллионах). «Бавария» не готова давать такую сумму и переносит трансфер до следующего года, чтобы подписать Вернера как свободного агента.
Гарет Бэйл – он просто хочет покинуть «Реал»
Весной Зидан вернулся в разобранный «Реал» и сразу дал понять: на Бэйла он не рассчитывает. О том, какие у него были причины на это в, мы написали здесь.
Вариантов у Бэйла немного.
Первый – остаться в «Реале» и что-то доказывать Зидану.
Второй – уехать в Китай. Там его зарплата составит 30 миллионов евро в год, но «Реал» не выполнил одно условие неназванного клуба – отказался отпускать Бэйла бесплатно.
Третий – рассмотреть другие предложения: от «Баварии» или «Манчестер Юнайтед». Здесь ему важно: а) Не потерять в деньгах; б) Убедиться, что будет получать игровую практику, а не как в «Реале» на данный момент.