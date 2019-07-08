Злитесь на «Зенит» и Сутормина? В Европе было 7 похожих случаев
«Зенит» практически подписал Алексея Сутормина, который ранее перешел в «Рубин» из «Оренбурга». Казанцы уже попрощались с футболистом ироничным твитом, который все объясняет:
Питерцы не менее креативно встретили Сутормина.
А мы нашли несколько примеров из европейского футбола, когда уже готовый трансфер вдруг был отменен в пользу другого клуба.
Альфредо ди Стефано – в «Реал» вместо «Барселоны»
До сих пор трансфер великого аргентинца из «Мильонариоса» остается одним из самых громких в футбольной истории. Ди Стефано даже провел три товарищеских матча за «Барселону», пока решались финансовые вопросы. «Реал» перебил предложение, в итоге у аргентинца оказалось аж два контракта с обоими клубами. ФИФА послала разбираться экс-президента испанской федерации футбола, а тот не придумал ничего лучше кроме как позволить Ди Стефано чередовать сезоны (один за «Реал», один за «Барсу» и еще раз так же).
«Барса», ясное дело, не согласилась и продала «Реалу» свою долю контракта. Из-за всех этих разбирательств Ди Стефано не играл аж семь месяцев. А потом стал суперлегендой «Реала» с гигантским количеством голов и титулов.
Рой Кин – в «МЮ» вместо «Блэкберна»
Кин вылетел с «Ноттингем Форест» из высшего английского дивизиона и договорился с «Блэкберном» о переходе, клубы тоже все согласовали. За день до официального заключения контракта ирландцу позвонил Алекс Фергюсон и предложил ему перейти в «МЮ».
«Ух ты! «Манчестер Юнайтед». Чемпион премьер-лиги. Мои мама, папа и братья стояли в зале и смотрели на меня. Похоже, что их хватил удар.
«Да, но я уже согласился», — сказал я Фергюсону.
«Ты ничего не подписал. Приезжай и поговорим». (Автобиография Роя Кина)
Трансфер вскоре был оформлен и стал рекордным в Англии. Это дико взбесило тренера «Блэкберна» Кенни Далглиша. Еще одна цитата из автобиографии – реакция Далглиша:
«Тебе это не сойдет с рук, — начал он. — «Блэкберн Роверс» замотает тебя по судам и отсудит у тебя все до последнего пенни!». Между ним и Алексом Фергюсоном никогда не было нормальных отношений, и это, как ничто другое, его раздражало. Он начал обзывать меня. Он снова и снова повторял, что никто не может «трахнуть» Кенни Далглиша и выйти сухим из воды. Я сообщил ему, что уезжаю в отпуск и что дело закрыто».
Дэвид Бекхэм – в «Реал» вместо «Барселоны»
Уход Бекса из «МЮ» был делом времени – отношения с Фергюсоном испортились, да и сам футболист хотел перейти в другой клуб. Отсутствие взаимопонимания с тренером привело к неприятной истории – «Барселона» и «МЮ» договорились о переходе Бекхэма, каталонцы даже выпустили серию футболок с его фамилией, но англичанин не хотел там играть.
«Я был на празднике в США вместе с женой, и мне позвонил друг. Он сказал, что в Sky Sports пишут о договоренности «МЮ» и «Барселоны» о моем трансфере. Я ответил, что это неправда, поскольку ничего об этом не знаю.
Когда вернулся в Англию, в клубе мне подтвердили эту информацию. Я сказал своему агенту, что если и уйду куда-то, то только в «Реал». Весь день мы вели переговоры с президентом «Мадрида» и обо всем договорились», – вспоминал позже Бекхэм.
Робиньо – в «Ман Сити» вместо «Челси»
Робиньо покидал «Реал», сделка с «Челси» должна была устроить всех – клубы договорились, сам игрок очень хотел поработать с тренером Сколари, который возглавил лондонский клуб.
«Я хотел перейти в «Челси», которым тогда руководил Сколари. Лондонцы уже начали выпускать майки с моим именем, но «Реал» в последний момент передумал и продал меня в «Манчестер Сити», – позже рассказал бразилец.
Почему передумал? Наиболее распространенная версия именно «трикотажная»: «Челси» начал выпускать футболки с Робиньо, что сильно не понравилось «Реалу». В итоге – трансфер в «Ман Сити». На первой пресс-конференции бразилец заявил: «Челси» сделал отличное предложение, и я согласился». Его поправили: «Ман Сити»?». «Да, извините, «Ман Сити», – исправился игрок.
Арон Рэмзи – в «Арсенал» вместо «МЮ»
Рэмзи в сезоне-2007/08 круто отыграл за «Кардифф» и готовился к большому трансферу. Одним из первых за парня уцепился «МЮ», который быстро договорился о сумме трансфера, о чем громогласно объявил на своем сайте.
В это время юного игрока уговаривал перейти в «Арсенал» ассистент главного тренера «Кардиффа» Терри Бертон, который сам выступал за «канониров». Рэмзи отправился поговорить и все решил:
«Я поехал увидеть возможности клуба и Арсена Венгера. Он сделал многое, чтобы заполучить меня для «Арсенала». Лететь для 17-летнего парня на частном самолете в его отель казалось нереальным. От «Арсенала» и его тренера я чувствовал большее желание меня подписать».
Виллиан – «Челси» вместо «Тоттенхэма»
«Анжи» с кучей суперзвезд развалился буквально за несколько дней – почти все спешно покидали клуб, который вдруг сменил свой курс. Случилось это как раз за пару недель до закрытия летнего трансферного окна в 2013 году.
Вопрос о сделке с «Тоттенхэмом» по трансферу Виллиана был практически решен, оставались лишь формальности. Бразилец был очень нужен «шпорам» из-за ухода Бэйла в «Реал». Но появился «Челси», который узнал о прохождении Виллианом медобследования и перехватил игрока.
Жозе Моуринью посмеивался на пресс-конференции: «Прохождение медобследования лучше держать в секрете. Если все в порядке, вы осуществите трансфер, если нет – не испортите репутацию футболисту». А после вопроса «так он перейдет в «Челси»?» засмеялся: «Так ему же еще нужно пройти медобследование!».
Малком – в «Барселону» вместо «Ромы»
Пока это самый вопиющий случай из недавнего. Случилась история ровно год назад – бразильца Малкома страстно желала из «Бордо» купить «Рома». Мончи, работавший тогда спортивным директором в римском клубе, рассказал, что на договоренности с клубом, игроком и агентом пришлось потратить несколько дней. Когда все, наконец, договорились, «Рома» и «Бордо» объявили о сделке официально. Сумма составила бы 32 миллиона евро.
Малкому вдруг запретили лететь в Рим, где его ждали фанаты «Ромы». Оказалось, что «Барселона» успела предложить больше денег за бразильца, руководство «Ромы», несмотря на протесты Мончи, попробовало побороться за игрока. Новое предложение итальянцев понравилось «Бордо», но на следующий день они затребовали еще больше денег. «Рома» не стала участвовать в аукционе.
«Барселона» потратила 41 миллион евро на Малкома. За 608 минут в Примере игрок отметился тремя результативными действиями – один гол, две передачи.