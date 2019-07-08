Злитесь на «Зенит» и Сутормина? В Европе было 7 похожих случаев

Рой Кин – в «МЮ» вместо «Блэкберна»

Кин вылетел с «Ноттингем Форест» из высшего английского дивизиона и договорился с «Блэкберном» о переходе, клубы тоже все согласовали. За день до официального заключения контракта ирландцу позвонил Алекс Фергюсон и предложил ему перейти в «МЮ» .

«Ух ты! «Манчестер Юнайтед». Чемпион премьер-лиги. Мои мама, папа и братья стояли в зале и смотрели на меня. Похоже, что их хватил удар.

«Да, но я уже согласился», — сказал я Фергюсону.

«Ты ничего не подписал. Приезжай и поговорим». (Автобиография Роя Кина)

Трансфер вскоре был оформлен и стал рекордным в Англии. Это дико взбесило тренера «Блэкберна» Кенни Далглиша. Еще одна цитата из автобиографии – реакция Далглиша:

«Тебе это не сойдет с рук, — начал он. — «Блэкберн Роверс» замотает тебя по судам и отсудит у тебя все до последнего пенни!». Между ним и Алексом Фергюсоном никогда не было нормальных отношений, и это, как ничто другое, его раздражало. Он начал обзывать меня. Он снова и снова повторял, что никто не может «трахнуть» Кенни Далглиша и выйти сухим из воды. Я сообщил ему, что уезжаю в отпуск и что дело закрыто».