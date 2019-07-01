Тут мнение, что Маркизио в «Зените» – это не стыд и не провал
Клаудио Маркизио уходит из «Зенита». Суперусиление, каким оно виделось в сентябре прошлого года, таковым не стало. 15 матчей, один гол с игры, 3,5 млн евро в год на зарплату (а по данным, например, итальянского «Евроспорта» – вообще 6,5 млн), но ничего особенного кроме громкого имени.
Вот так история и завершилась.
Неудача? Бесспорно. Провал? Совсем нет.
Более того: если вернуть время назад, «Зенит» был бы обязан сработать ровно так же. Потому что, подписав Маркизио, он все сделал абсолютно правильно сразу по нескольким пунктам.
1. Маркизио – топовый игрок даже в свои на тот момент 32 года. Гигантское количество матчей в топ-клубах, трофейный кабинет ломится от наград. К квалификации вопросов никаких вообще не возникает. От такого игрока в РПЛ в здравом уме никто бы не отказался.
2. «Зенит» был обязан усилить центр поля качественным игроком. Уход Паредеса был вопросом времени, Нобоа свалился с тяжелейшей травмой, Кузяев очень средне выглядел осенью, Эрнани так топом и не стал, у Краневиттера вообще другие функции и уровень, а над Оздоевым все смеялись. Креативный, умный футболист был очень сильно нужен.
3. Подписание Маркизио – подтверждение амбиций. «Зенит» хочет выигрывать с сильными игроками и не боится в них вкладывать. Политика подтвердилась зимой, когда клуб совершил три великолепных трансфера. Уже в момент их подписания было понятно, что ход сверхудачный. Трансфер Маркизио по подходу тут мало чем отличается – качественное усиление, к тому же затраты тут только на зарплату, за сам трансфер платить не пришлось.
4. Подписание Маркизио – имиджевая победа. Можно сколько угодно кривиться от того, что не касается самой игры, но высокоамбициозному клубу в современном футболе необходимо иметь игроков, которые могут стать его лицом, которых можно задействовать в продвижении бренда по всему миру. Здесь – как с соцсетями: «какая фигня все эти ваши инстаграмы, фоточки, лайки и репосты», по сути же – ни один приличный клуб в мире не может игнорировать развитие этого сегмента.
5. Абсолютное большинство крупных вложений «Зенита» было оправдано, можно вспомнить многомиллионные трансферы Данни, Тимощука, Халка, Витселя, Хави Гарсии, Кришито, того же Паредеса – все эти футболисты принесли очень много пользы. Маркизио – в этом же ряду, учитывая зарплату.
От провалов никто не застрахован, но у «Зенита» они пришлись как раз на годы совершенно нелогичной трансферной политики вроде массовой закупки аргентинцев (при Манчини) или русских (при Луческу). Или же были разовые неудачи вроде крупного трансфера Бухарова.
Есть большой соблазн списать неудачный трансфер на отсутствие мотивации у футболиста вместе с желанием срубить денег и расхаживать по музеям вместо игр, в виде цифр есть серьезный повод для критики зенитовского руководства. Объективно же, здесь целый комплекс причин, от травмы до непривычной схемы, от завышенных ожиданий в плане его лидерства, к которому он не привык, до адаптации, ведь Маркизио никогда не играл вне Италии.
Трансфер Маркизио – та история, в которой нельзя ругать «Зенит» и уж тем более насмехаться над клубом. Его переход был оправдан как минимум пятью причинами. Неудача Маркизио – повод для грусти, потому что все могло и должно было сложиться совершенно иначе. Даже не для «Зенита» – для всего чемпионата, в котором в начале десятилетия было множество топ-игроков мирового уровня, а в его конце их просто не осталось.