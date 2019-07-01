Тут мнение, что Маркизио в «Зените» – это не стыд и не провал

1. Маркизио – топовый игрок даже в свои на тот момент 32 года . Гигантское количество матчей в топ-клубах, трофейный кабинет ломится от наград. К квалификации вопросов никаких вообще не возникает. От такого игрока в РПЛ в здравом уме никто бы не отказался.

2. «Зенит» был обязан усилить центр поля качественным игроком . Уход Паредеса был вопросом времени, Нобоа свалился с тяжелейшей травмой, Кузяев очень средне выглядел осенью, Эрнани так топом и не стал, у Краневиттера вообще другие функции и уровень, а над Оздоевым все смеялись. Креативный, умный футболист был очень сильно нужен.