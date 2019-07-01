Как же грустно за парня из «Боруссии»! Почти 1000 дней лечения, возвращение, конец карьеры

Матчи ЛЧ-2016/17 между «Легией» и «Боруссией» помнили долго – немцы набросали полякам аж 14 голов, а те 8:4 в Дортмунде и вовсе стали рекордными по результативности в истории турнира. Начиналось же все с 0:6 в Варшаве.

Едва ли этот матч помнит 18-летний игрок молодежной команды «Боруссии» Дарио Скудери. Днем ранее он получил травму, аналогов которой найти сложно. Вернее, травм жутких, ужасных, кошмарных было сразу несколько в одном эпизоде. «Боруссия» и «Легия» рубились в первом туре Юношеской Лиги чемпионов, и на 15-й минуте Скудери пошел в отбор.