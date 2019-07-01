Как же грустно за парня из «Боруссии»! Почти 1000 дней лечения, возвращение, конец карьеры
Матчи ЛЧ-2016/17 между «Легией» и «Боруссией» помнили долго – немцы набросали полякам аж 14 голов, а те 8:4 в Дортмунде и вовсе стали рекордными по результативности в истории турнира. Начиналось же все с 0:6 в Варшаве.
Едва ли этот матч помнит 18-летний игрок молодежной команды «Боруссии» Дарио Скудери. Днем ранее он получил травму, аналогов которой найти сложно. Вернее, травм жутких, ужасных, кошмарных было сразу несколько в одном эпизоде. «Боруссия» и «Легия» рубились в первом туре Юношеской Лиги чемпионов, и на 15-й минуте Скудери пошел в отбор.
Что случилось потом – шокировало всех без исключения. Футболист закричал, партнеры по команде хватались за голову и старались не смотреть на парня. С трудом скрывали панику даже врачи. Нога Скудери вывернулась в колене на 360 градусов. Как это выглядело, смотрите, только если уверены в своих нервах.
Итальянец, имеющий также немецкое гражданство, занимался в Дортмунде футболом с самого детства при поддержке своего отца. Дарио к 18 годам освоил позицию правого защитника, играл в «основе» «молодежки» «Боруссии» и даже вызывался в юношескую сборную Италии.
«Боруссия» хоть и выиграла тогда у «Легии» 2:0, но о футболе уже мало кто думал. «Игроки был в полном шоке», – сказал потом тренер немцев. Скудери отвезли в варшавскую больницу – там в ужас пришли и врачи. В тот же день игрока отправили в Германию, где даже известный спортивный хирург Михаэль Штробель признался, что впервые видит такую травму: «Там порвалось все, что только могло порваться», это касалось крестообразных связок, мышц, сухожилий, был даже риск ампутации левой голени. Как такое удалось получить на футбольном поле – до сих пор большая загадка.
После первой операции появилась позитивная новость – Скудери сможет ходить и ничего ампутировать не придется. Но операций пришлось пережить еще много, даже сбиваются со счета сколько их было в общей сложности – пишут о шести, восьми и даже девяти.
К парню со словами поддержки обратился Неймар.
Порадовало Дарио и обращение Франческо Тотти.
Клуб оплатил расходы на лечение игрока и продлил с ним контракт до лета 2019 года. В конце 2016-го появилось сообщение о том, что Скудери решил бросить футбол, но на третий день нового года Дарио написал в инстаграме, что обязательно вернется, приложив хэштег #nevergiveup.
С тех пор Скудери активно заполнял соцсети, но фотографий с его реабилитаций было не так много. Машины, пляжи, водоемы, рояль, игра с ребенком. Футбольные – все в желтых цветах, Дарио отчаянно скучал по «Боруссии». В какой-то момент по его инстаграму казалось, что Скудери уже и не слишком рассчитывает вернуться в футбол, но 29 мая прошлого года был счастливый день. «Спустя 623 дня я возвращаюсь к тренировкам, врачи дали мне зеленый свет!» – объявил футболист.
С тех пор Дарио все чаще публиковал фото с мячом, надежда на его возвращение крепла с каждым новым снимком. Скудери сравнивал период восстановления с тюрьмой – каждый день одна и та же комната, одни и те же упражнения, их постоянные повторения. Он героически все это преодолел, упрямо двигаясь к цели – снова заиграть.
В мае он вернулся в «Боруссию» U-23, не выходил на поле, но со скамейки запасных смотрел за очередным матчем лиги. После всего, что удалось пережить, это был важнейший момент, грандиозный успех. «Невероятно, я в полном восторге, так рад возвращению», – признался Дарио.
Что-то произошло с тех пор. Последние полтора месяца футбол из соцсетей Дарио пропал напрочь. Радость возвращения смешалась с необходимостью принятия тяжелейшего решения. Вероятно, уже тогда Скудери все понял и принял.
Спустя три года невероятной борьбы с ужасной травмой Дарио Скудери завершил карьеру. Риск загубить колено в профессиональном футболе все-таки пересилил желание восстановиться и играть. Почти тысяча дней борьбы не привела к конечному успеху. И все-таки боролся футболист за свое счастье не зря.
«Это было нелегкое решение, играть в футбол всегда было моей большой мечтой. И я отдавал все ради этого. Я боролся за это, – рассказал Скудери. – Мне предлагали продолжить карьеру, но в футболе никогда не знаешь, что произойдет, так что я выбрал самый надежный вариант».
Поразителен сам факт того, как он не сдался и как вернулся к работе с мячом спустя тысячу дней с тех пор, как его ногу собирали по кускам. Теперь Скудери будет работать в клубе. Директор по маркетингу Карстен Крамер предложил ему заняться обучением в футбольной школе. Скудери рассказал, что клуб даже еще в прошлом году рассказал ему о таком варианте. Он благодарен и оптимистичен: «Боруссия» – моя семья, она всегда была рядом. Сейчас я рад возможности заняться чем-то новым».
У него получится. Даже такой жуткий жизненный опыт, но притом и несгибаемый характер – сыграют решающую роль. Успехов, Дарио!