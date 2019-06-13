Как же обидно за кипера «Бостона»: в один день проиграл Кубок Стэнли и титул MVP

Туукка Раск был главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному хоккеисту плей-офф. В прошлом году его получил Александр Овечкин – звезда чемпиона «Вашингтона», сейчас же до седьмого финального матча сомнений было мало: награда достанется Раску.

93,7% сэйвов, 1,93 пропущенных гола в среднем. На выбор лучшего, казалось, никак не повлияет седьмой матч, Раск все равно станет MVP вне зависимости от его исхода.

Какой может быть еще выбор с такими цифрами и с таким сэйвом спиной в одном из финальных матчей против «Сент-Луиса»? На вопрос форварду «Бостона» Давиду Пастрняку, удивляют ли его сэйвы Раска, чех ответил: «Регулярно. И сегодня он опять стоял на голове и сыграл невероятно».