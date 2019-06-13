Как же обидно за кипера «Бостона»: в один день проиграл Кубок Стэнли и титул MVP
Для «Сент-Луиса» 12 июня – лучший день в истории, для парней из «Бостона» – неприятный, а для их финского голкипера – одно из главных разочарований в карьере.
Туукка Раск был главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному хоккеисту плей-офф. В прошлом году его получил Александр Овечкин – звезда чемпиона «Вашингтона», сейчас же до седьмого финального матча сомнений было мало: награда достанется Раску.
93,7% сэйвов, 1,93 пропущенных гола в среднем. На выбор лучшего, казалось, никак не повлияет седьмой матч, Раск все равно станет MVP вне зависимости от его исхода.
Какой может быть еще выбор с такими цифрами и с таким сэйвом спиной в одном из финальных матчей против «Сент-Луиса»? На вопрос форварду «Бостона» Давиду Пастрняку, удивляют ли его сэйвы Раска, чех ответил: «Регулярно. И сегодня он опять стоял на голове и сыграл невероятно».
Ну, почти всегда спокоен
Да, затмения случались. Например, в игре против «Чикаго» за восемь секунд до конца периода Раска наказали малым штрафом за задержку игры. Через шесть секунд соперник забил в большинств, и финн получил еще один малый штраф за удар клюшкой форварда «Чикаго».
«Я был расстроен после гола и хотел ударить клюшкой по штанге, а не по сопернику. Нужно держаться подальше от вратарской зоны в таких моментах», – объяснился Раск.
Еще один момент был в прошлом плей-офф, когда Раск сигналил арбитрам, что у него сломался конек, но они его проигнорировали, и шайба тут же влетела в ворота «Бостона». Раск в ярости запустил деталь в лед и чуть не угодил в судью.
Раск – суперпрофи на льду, но интересен и своим поведением, своей реакцией, своими немногочисленными интервью.
Он всегда спокоен
Пять лет назад перед Олимпиадой в Сочи произошли два страшных теракта в Волгограде, финн не стал присоединяться ко всеобщей истерии по вопросам безопасности: «В мире есть ненормальные люди, чей мыслительный процесс отличается от обычного. Мы не можем это контролировать и можем лишь надеяться на то, что ничего не случится. Я не слишком обеспокоен этим. Отправлюсь в Сочи для того, чтобы играть в хоккей и буду надеяться, что все пройдет хорошо».
Даже сейчас, перед решающим седьмым матчем против «Сент-Луиса», он не подавал виду, что предстоит один из главных матчей в жизни: «О чем я переживаю? Да ни о чем».
Не боится критиковать себя и партнеров
Все мы любим честные и откровенные высказывания спортсменов. Раск не делает простые вещи сложными. Как-то раз схлестнулись «Питтсбург» и «Бостон» – ничья 5:5, в овертайме победили «Пингвинз». Раск раскритиковал себя на весь континент наиболее меткими словами: «Весь матч я играл дерьмово. Чувствовал себя дерьмом, вообще не видел шайбу всю игру. Пропустил простые шайбы».
Зимой-2014/15 «Бостон» выдал слабый отрезок из всего лишь пяти побед в 16 матчах. Горький юмор Раска после поражения по буллитам от «Каролины», где «Бостон» умудрился за 17 минут ни разу не бросить по воротам: «Это было ужасно. Никогда не видел такого. Возможно, надо пропускать по паре пивка перед матчами. Это один из последних способов, который у нас остался».
Следующие пять матчей «Бостон» выиграл. Способ сработал?
Однажды его настиг приступ мигрени
Один из матчей против «Рейнджерс» Раск доиграть не смог. Предполагали обезвоживание, оказалось – мигрень. «В первом перерыве я стал видеть точки. Когда вышел на лед, увидел два 37-х номера на вбрасывании и решил, что пора оттуда выбираться», – рассказывал Раск.
Мигренью страдали в семье мама и брат Раска. Хорошо, что проблема не развилась.
Ему нравится искать свои фотки в интернете
Причем рассматривает Раск их все – и плохие, и хорошие. Зачем? «Нравится глядеть на них, пусть там есть и плохие, держу себя в курсе. Как реагирую на плохие? Ну, стыжусь немного, да и все».
Туукка, мы подобрали отличное фото. Зацени!
А еще Раск настолько крут, что его именем назвали осу
В Кении в 2015 году обнаружили новый вид осы. Люди, открывшие этот вид, видимо, большие фанаты хоккея: оса получила длиннющее имя Thaumatodryinus tuukkaraski.
Объяснение? Проще не бывает. Авторы открытия считают, что ловушка Раска такая же цепкая, как и передние лапки у этой осы.
Жуть-то какая.
Туукка Раск уже выигрывал Кубок Стэнли, но в победном сезоне-2010/11 он был запасным вратарем у «Бостона» – отжигал тогда в воротах клуба Тим Томас. Через пару лет Раск уже был в «основе», но «Бостон» в финале уступил «Чикаго».
«Это мечта абсолютно каждого ребенка, который играл в хоккей на пруду или на заднем дворе собственного дома. Как только нужно что-нибудь поставить на кон, ты представляешь себе матч №7», – говорил Туукка перед решающей игрой против «Сент-Луиса». Он мог снова выиграть Кубок Стэнли и взять приз MVP, но с трофеем пляшут игроки «Сент-Луиса», а индивидуальная награда пополнит коллекцию Райана О’Райлли.
«Мы сражались друг за друга весь год. Верили, что этот сезон может стать для нас особенным. Все испортила одна неудачная игра. Несколько плохих эпизодов. Что есть, то есть. Но я горжусь парнями в нашей раздевалке». Туукка все так же спокоен, но за него все равно грустно.
1:4 в главном матче. Неудача и командная, и личная. Своих счастливых фото в гугле за этот день Раск не найдет.