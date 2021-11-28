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Бостон (х)
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Хоккей
«Бостон» вывел из обращения номер первого в НХЛ темнокожего хоккеиста Уилли О’Ри. Он дебютировал в лиге в 1958 году
#Бостон (х)
19 января, 12:19
Хоккей
Кучеров в первую неделю после возвращения вошел в число лучших игроков НХЛ. Он не играл с октября из-за травмы
#НХЛ
18 января, 10:17
Хоккей
«Наверное, все россияне хотят защитить свою страну». Панарин кинул перчатку в соперника и получил штраф
#Артемий Панарин
28 ноября 2021, 11:27
Хоккей
На матч «Бостона» и «Айлендерс» пришли 17400 фанатов. Это рекорд посещаемости сезона НХЛ
#НХЛ
30 мая 2021, 10:57
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Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
14 мая 2021, 10:44
Хоккей
«Надеюсь, люди посмеялись». Вратарь «Бостона» уехал меняться при 2:2 – перепутал счет
#Туукка Раск
11 февраля 2021, 10:29
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Материалы
Звезды НХЛ сыграли в «Камень, ножницы, бумага». Решали, кто последним уйдет в раздевалку
1
#НХЛ
13 февраля 2021, 10:49
1
Первый темнокожий игрок НХЛ ничего не видел одним глазом. Он скрывал это от всех больше 20 лет, а после вставил протез
#Уилли О’Ри
13 января 2021, 15:18
Каким будет новый сезон НХЛ: повторение матчей, доминирование русских вратарей, миллиардные потери
#НХЛ
12 января 2021, 21:33
В НХЛ игрок проехал мимо шайбы в серии буллитов – засчитали за попытку, и его клуб проиграл
#НХЛ
14 января 2020, 12:18
Овечкин отправил судью в больницу. Очень жесткий прием, ауч!
#Александр Овечкин
12 декабря 2019, 10:35
Учимся рекламе у НХЛ: после удаления игрока показали видео, как он за две минуты успевает сгонять за кофе
#НХЛ
30 ноября 2019, 00:01
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