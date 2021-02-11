Туукка Раск
НХЛ
Хоккей
Бостон (х)
Нью-Йорк Рейнджерс
«Надеюсь, люди посмеялись». Вратарь «Бостона» уехал меняться при 2:2 – перепутал счет
5 часов назад
«Бостон» выиграл 3:2 в овертайме у «Рейнджерс» в матче НХЛ.
Голкипер «Бостона» Туукка Раск в конце третьего периода отправился на скамейку, чтобы замениться на шестого полевого игрока. Счет был 2:2.
Раск после матча пошутил, что просто хотел пообщаться со вторым вратарем. На самом деле, он думал, что «Бостон» проигрывает 1:2 и не понимал, почему тренер его не меняет.
«Что ж, мы работаем в индустрии развлечений. Надеюсь, люди хорошо посмеялись», – добавил Раск.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
27 минут назад
0
С похмела, что ли?..
ответить