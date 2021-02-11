Туукка Раск
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Бостон (х)
Нью-Йорк Рейнджерс
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#Туукка Раск #НХЛ #Хоккей #Нью-Йорк Рейнджерс #Бостон (х)

«Надеюсь, люди посмеялись». Вратарь «Бостона» уехал меняться при 2:2 – перепутал счет

5 часов назад

«Бостон» выиграл 3:2 в овертайме у «Рейнджерс» в матче НХЛ.

Голкипер «Бостона» Туукка Раск в конце третьего периода отправился на скамейку, чтобы замениться на шестого полевого игрока. Счет был 2:2.

Раск после матча пошутил, что просто хотел пообщаться со вторым вратарем. На самом деле, он думал, что «Бостон» проигрывает 1:2 и не понимал, почему тренер его не меняет.

«Что ж, мы работаем в индустрии развлечений. Надеюсь, люди хорошо посмеялись», – добавил Раск.

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vladik12
27 минут назад

С похмела, что ли?..

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