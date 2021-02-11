«Надеюсь, люди посмеялись». Вратарь «Бостона» уехал меняться при 2:2 – перепутал счет

Раск после матча пошутил, что просто хотел пообщаться со вторым вратарем. На самом деле, он думал, что «Бостон» проигрывает 1:2 и не понимал, почему тренер его не меняет.

«Что ж, мы работаем в индустрии развлечений. Надеюсь, люди хорошо посмеялись», – добавил Раск.