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#Коннор Хеллибак #НХЛ #Хоккей #Виннипег (х) #Калгари (х) #Крис Танев

Упс, лучший вратарь НХЛ не взял удар с 42 метров

02 февраля, 12:14

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак неудачно начал второй период игры с «Калгари»

Защитник Крис Танев не сильно пробил со своей половины, но Хеллибак не справился с ударом.

Автор гола Танев рассказал, как у него получился такой удар с 42 метров до ворот. Кстати, это его первая шайба за «Калгари»:

«Наверное, это был чокнутый удар. Шайба проскочила через несколько ног и клюшек, а потом удачно отрикошетила. Этот гол заставил нас вернуться в игру».

Команды в основное время закончили игру со счетом 3:3. Хеллибак проиграл и серию буллитов.

Но и в той игре у Хеллибака были классные сейвы. Вот, например:

Коннор Хеллибак – лучший вратарь регулярки прошлого сезона по версии тренеров НХЛ. В среднем он отражал 92,2% бросков.

Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
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