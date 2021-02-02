Коннор Хеллибак
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Крис Танев
Калгари (х)
Виннипег (х)
Упс, лучший вратарь НХЛ не взял удар с 42 метров
02 февраля, 12:14
Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак неудачно начал второй период игры с «Калгари».
Защитник Крис Танев не сильно пробил со своей половины, но Хеллибак не справился с ударом.
Автор гола Танев рассказал, как у него получился такой удар с 42 метров до ворот. Кстати, это его первая шайба за «Калгари»:
«Наверное, это был чокнутый удар. Шайба проскочила через несколько ног и клюшек, а потом удачно отрикошетила. Этот гол заставил нас вернуться в игру».
Команды в основное время закончили игру со счетом 3:3. Хеллибак проиграл и серию буллитов.
Но и в той игре у Хеллибака были классные сейвы. Вот, например:
Коннор Хеллибак – лучший вратарь регулярки прошлого сезона по версии тренеров НХЛ. В среднем он отражал 92,2% бросков.
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