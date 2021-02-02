Упс, лучший вратарь НХЛ не взял удар с 42 метров

Автор гола Танев рассказал, как у него получился такой удар с 42 метров до ворот. Кстати, это его первая шайба за «Калгари»:

«Наверное, это был чокнутый удар. Шайба проскочила через несколько ног и клюшек, а потом удачно отрикошетила. Этот гол заставил нас вернуться в игру».

Команды в основное время закончили игру со счетом 3:3. Хеллибак проиграл и серию буллитов.