Магнус Хелльберг
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ЦСКА (х)
ЦСКА за минуту спас матч против СКА со счета 1:3. Все из-за двух ошибок вратаря
вчера, 22:49
Следующий гол – бросок с острого угла от Максима Шалунова. Хелльберг опять не подготовился.
В твиттере СКА было полное непонимание по обоим голам:
ЦСКА лидирует на Западе в КХЛ и имеет 60 очков за 38 матчей. У СКА – 53 очка и второе место. Хелльберг провел 12 матчей, в которых пропустил 21 шайбу. Только в одной игре с его участием СКА сыграл на ноль.
Михаил Бердин вернется в расположение «Ванкувера», Ярослав Аскаров участвует в МЧМ-2021. Еще у СКА остаются вратарь Самонов и несколько молодых киперов.
Отношение к Хелльбергу теперь примерно такое:
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