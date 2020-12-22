Магнус Хелльберг
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#Магнус Хелльберг #КХЛ #Хоккей #СКА #ЦСКА (х)

ЦСКА за минуту спас матч против СКА со счета 1:3. Все из-за двух ошибок вратаря

вчера, 22:49
Александр Плеханов

Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

СКА обыграл ЦСКА по буллитам (4:3), но мог выиграть и в основное время. К началу 59-й минуты матча счет был 3:1 в пользу СКА. Дальше вратарь Шарыченков уже готовился меняться на шестого полевого игрока, но ЦСКА забил и без этого. Констанин Окулов неожиданно махнул по шайбе – Хелльберг не поймал.

Следующий гол – бросок с острого угла от Максима Шалунова. Хелльберг опять не подготовился.

В твиттере СКА было полное непонимание по обоим голам:

ЦСКА лидирует на Западе в КХЛ и имеет 60 очков за 38 матчей. У СКА – 53 очка и второе место. Хелльберг провел 12 матчей, в которых пропустил 21 шайбу. Только в одной игре с его участием СКА сыграл на ноль.

Михаил Бердин вернется в расположение «Ванкувера», Ярослав Аскаров участвует в МЧМ-2021. Еще у СКА остаются вратарь Самонов и несколько молодых киперов.

Отношение к Хелльбергу теперь примерно такое:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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