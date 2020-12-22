ЦСКА за минуту спас матч против СКА со счета 1:3. Все из-за двух ошибок вратаря

ЦСКА лидирует на Западе в КХЛ и имеет 60 очков за 38 матчей. У СКА – 53 очка и второе место. Хелльберг провел 12 матчей, в которых пропустил 21 шайбу. Только в одной игре с его участием СКА сыграл на ноль.

Михаил Бердин вернется в расположение «Ванкувера», Ярослав Аскаров участвует в МЧМ-2021. Еще у СКА остаются вратарь Самонов и несколько молодых киперов.

Отношение к Хелльбергу теперь примерно такое: