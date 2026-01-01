Магнус Хелльберг

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ЦСКА за минуту спас матч против СКА со счета 1:3. Все из-за двух ошибок вратаря
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#Магнус Хелльберг
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СКА использовал в сезоне уже пять вратарей. Как в них не запутаться?
#СКА
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