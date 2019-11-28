СКА использовал в сезоне уже пять вратарей. Как в них не запутаться?
Победная серия СКА продолжается уже семь матчей. Ситуацию в таблице наладили – теперь можно экспериментировать. Вот и в матче против «Сочи» в КХЛ дебютировал 17-летний голкипер Ярослав Аскаров. СКА победил со счетом 4:2, Аскаров отбил 23 броска, а после матча его похвалил главный тренер.
Родители Аскарова перед игрой не верили, что сын сыграет в КХЛ. «Они много раз переспрашивали, правда ли это. Особенно мама не могла до последнего поверить, уточняла: «Правда играешь? Прямо стартуешь?». Папа с мамой были на матче с «Сочи», поддерживали меня с трибун», – рассказывал Аскаров. О своих впечатлениях и ожиданиях он сказал банальные вещи, что нужно продолжать работать и не ловить звезду.
Сам выход Аскарова на лед – неожиданность для всех, но не для самого СКА. В последних трех играх КХЛ в воротах СКА были три разных вратаря. Всего по сезону сыграли уже пять, а четыре из них все еще находятся в команде. Чтобы не запутаться в фамилиях и перспективах каждого из них, мы написали небольшие профайлы с основными фактами по каждому голкиперу.
Магнус Хелльберг, 28 лет. Играет в СКА уже второй сезон. В предыдущем был дублером Шестеркина, а этот турнир начал с тяжелого восстановления после травмы. С октября Хелльберг выиграл семь из десяти матчей, где выходил в составе. Среди всех голкиперов команды он самый возрастной и опытный, поэтому наверняка будет основным в матчах плей-офф.
Алексей Мельничук, 21 год. Дебютировал в КХЛ еще в прошлом сезоне, сейчас заработал уже три сухих матча и семь побед. Мельничук – воспитанник СКА, поэтому хочет полноценно заиграть в основном составе. По контракту у него остается всего один год, но из всех вратарей именно его выделяют фанаты. Да и сам Мельничук пока не готов куда-то уезжать.
Александр Самонов, 24 года. Сейчас Самонов – основной конкурент Мельничука за попадание в заявку на матчи СКА. Сам он начинал сезон в «Витязе», где выиграл конкуренцию и стал частью сенсационного попадания команды на вершину таблицы (сейчас там все не так хорошо). В СКА пока сыграл только в пяти играх, но умеет многое.
Ярослав Аскаров, 17 лет. Даже в самом СКА отмечают, что Аскаров очень быстро прогрессирует и поднимается. За последнее время он выиграл Кубок Глинки, дебютировал и хорошо отыграл в ВХЛ, а теперь дорос и до матча КХЛ. Там он оказался самым молодым вратарем в истории, который появился в стартовом составе. Наверняка сыграет еще несколько матчей.
Петр Кочетков, 20 лет (уже не в СКА). В истории с Кочетковым видны все сложности вратарской истории в КХЛ. Именно он начинал сезон первым вратарем СКА. В шести матчах Кочетков пропустил 15 шайб. Половину из этих игр СКА проиграл. Потом Кочеткова посадили в запас, а вскоре и махнули на Самонова в «Витязь». Там у Кочеткова пока только одна победа в пяти играх.