СКА использовал в сезоне уже пять вратарей. Как в них не запутаться?

Магнус Хелльберг, 28 лет. Играет в СКА уже второй сезон. В предыдущем был дублером Шестеркина, а этот турнир начал с тяжелого восстановления после травмы. С октября Хелльберг выиграл семь из десяти матчей, где выходил в составе. Среди всех голкиперов команды он самый возрастной и опытный, поэтому наверняка будет основным в матчах плей-офф.

Алексей Мельничук, 21 год. Дебютировал в КХЛ еще в прошлом сезоне, сейчас заработал уже три сухих матча и семь побед. Мельничук – воспитанник СКА, поэтому хочет полноценно заиграть в основном составе. По контракту у него остается всего один год, но из всех вратарей именно его выделяют фанаты. Да и сам Мельничук пока не готов куда-то уезжать.

Александр Самонов, 24 года. Сейчас Самонов – основной конкурент Мельничука за попадание в заявку на матчи СКА. Сам он начинал сезон в «Витязе», где выиграл конкуренцию и стал частью сенсационного попадания команды на вершину таблицы (сейчас там все не так хорошо). В СКА пока сыграл только в пяти играх, но умеет многое.