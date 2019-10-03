Чем интересен первый гол в КХЛ от парня, который родился в XXI веке

Алалыкина выпустили на площадку в конце игры, когда по исходу матча уже не было вопросов. С голом ему немного повезло – партнеры бросали и могли забить раньше. «Это очень запоминающийся день в моей жизни. Сбылась моя мечта – дебютировал в КХЛ, да еще и гол удалось забить. Сейчас я просто счастлив», – рассказывал Алалыкин. Шайбу он посвятил прабабушке, которая недавно умерла.

Через время после этого матча мы собрали о нем еще немного информации. Получилось такое: