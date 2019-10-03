Чем интересен первый гол в КХЛ от парня, который родился в XXI веке
Мы немного упустили игру «Салавата» и «Торпедо» (5:1), а там творилось важное. «Салават Юлаев» разгромил команду, которая до этого выносила ЦСКА, «Авангард» и «Йокерит». Из всех шайб важнее всего пятая – ее забросил 18-летний Данил Алалыкин. Он стал первым автором гола в КХЛ, который родился в этом веке.
Алалыкина выпустили на площадку в конце игры, когда по исходу матча уже не было вопросов. С голом ему немного повезло – партнеры бросали и могли забить раньше. «Это очень запоминающийся день в моей жизни. Сбылась моя мечта – дебютировал в КХЛ, да еще и гол удалось забить. Сейчас я просто счастлив», – рассказывал Алалыкин. Шайбу он посвятил прабабушке, которая недавно умерла.
Через время после этого матча мы собрали о нем еще немного информации. Получилось такое:
- Алалыкин играет за молодежную команду «Толпар». Там он набрал 12 очков за 10 матчей. У Алалыкина восемь шайб и четыре паса. Этот сезон первый для него в МХЛ, но Алалыкин уже показал хорошую игру в роли центрфорварда. Не зря. «С детства моим кумиром является Павел Дацюк, за которым я слежу, и по сей день. Свои секреты выигранных вбрасываний выдавать не буду, так как впереди еще очень много игр», – говорил Алалыкин.
- Летом Алалыкин играл за «Толпар» на Кубке «Салавата Юлаева». Традиционный турнир превратили в побоище из-за одного матча. «Толпар» встречался с «Реактором», команды устроили четыре драки, а всего хоккеисты набрали 292 минуты штрафа. Одну из драк затеял как раз Алалыкин, который ударил коленом хоккеиста соперников.
- Хоккеем Алалыкин занимается с пяти лет. Пробовал играть на месте крайнего нападающего, но потом перешел в центр. В «Толпаре» Алалыкин стал одним из основных талантов, но в системе «Салавата» есть и другие молодые игроки. Родин Амиров – самый раскрученный из них. В этом сезоне он уже отбегал в основе «Салавата» 11 матчей, а в «Толпар» спускался только на одну игру.