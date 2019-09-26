Мозякин никогда не уезжал, чтобы стать первым в истории хоккеистом с 600 матчами в КХЛ
UPD: Изначально в этом тексте были допущены ошибки. Исправляем ситуацию. 600 – это количество матчей Мозякина в регулярном розыгрыше. Вместе с матчами в плей-офф это число доходит до 741. За все время выступлений в КХЛ он набрал 854 очка: забил 389 шайб и отдал 465 передач.
Сергей Мозякин в цифрах:
- 3 команды,
- 2 Кубка Гагарина,
- 600 матчей в регулярном чемпионате.
Последняя – рекорд лиги. Сейчас Мозякину 38, в мае у него заканчивается контракт с «Металлургом». На вопрос, не расстраивается ли он, что не уехал за океан, Мозякин отвечает: «Нет, ведь я сделал отличную карьеру у нас».
А был ли у него шанс уехать в НХЛ?
Да, и не один раз. После юниорских лиг он уехал в Квебек, но там не особо впечатлил – вернулся в Россию. Потом, спустя два сезона выступлений за ЦСКА и одного года игры в юниорской лиге, задрафтовал «Коламбус», но тут отказался сам Мозякин.
В России на тот момент его считали одним из самых популярных и перспективных молодых игроков. В США его задрафтовали аж под 263 номером. Плюс «Коламбус» тогда не боролся за победу в Кубке Стэнли. Такая перспектива Мозякина не устраивала.
Но главный минус этого варианта заключался в том, что «Коламбус» изначально не предложил Мозякину никаких гарантий того, что не отправит его в АХЛ. Это и смутило Мозякина. Как отмечает портал The Athletic, Мозякин изначально хотел выступать только в НХЛ. В то время, как никто ему такой возможности не предоставил.
Вариант с «Коламбусом» отвалился достаточно быстро. Возможность (такая же реальная) переехать в НХЛ прилетела еще в 2007-м. Но и тогда Мозякин отказался: в России все было хорошо.
Американский портал о хоккее TheLastWordOnHockey называет Мозякина одним из сильнейших хоккеистов, которые так и не приехали в НХЛ. Аргументы подтверждают: «Мозякину слишком нравилось на родине, чтобы менять что-то в карьере».
Патриотизм Мозякина распространяется и на клубы
ЦСКА – 7 сезонов.
«Атлант» («Химик») – 5 сезонов.
С «Металлургом» Мозякин бьется в КХЛ с 2011 года. С одной стороны, любовь к команде можно объяснить жирным контрактом. По данным «СЭ», в 2013-м Мозякин подписал контракт с «Магниткой» на 5 лет – оклад составлял 140 миллионов рублей. В 2018 году Мозякин продлил соглашение, чем увеличил зарплату на 40 миллионов (плюс сверху прилетали бонусы).
С другой стороны, Мозякина любят в Магнитогорске, а о его значимости для команды неоднократно говорили ее звезды. К примеру, так о Мозякине в прошлом сезоне говорил бывший тренер «Металлурга» Йозеф Яндач: «Он очень опытный и умный игрок. Каждый сезон он набирал невероятное количество очков. Их звено с Зариповым и Коваржем выиграло для Магнитогорска два Кубка Гагарина. Думаю, сейчас все зависит от самого Мозякина».
Даже когда Мозякин играл в Магнитогорске, у него все еще были варианты из КХЛ. В 2012-м в НХЛ случился локаут, и в «Металлург» приехали Евгений Малкин и Сергей Гончар. По данным The Athletic, после того, как локаут закончился руководство «Питтсбурга» расспрашивало Малкина и Гончара по поводу Мозякина. Но дальше слухов и расспросов это дело не продвинулось.
Мозякин не так часто дает интервью. Но в редких разговорах с журналистами он довольно часто отвечает на вопросы о предложениях от других команд. В прошлом году инсайдеры говорили, что Мозякину поступало предложение от СКА. Тогда хоккеист ответил очень спокойно: «Повторюсь еще раз – у меня еще год контракта в Магнитогорске. И какие-то обсуждения не имеют смысла». В том же интервью Мозякин как бы подчеркнул, что «Магнитка» для него самая родная команда.
Еще одна причина для Мозякина не менять команду – мечта поиграть вместе с сыном. В прошлогоднем интервью «Советскому Спорту» он рассказал об этом:
«Есть мечта поиграть с сыном в одной команде. Мой сын Андрей играет за молодежную команду, но этот сезон – в травмах. Сейчас восстановился. Будем надеяться, что когда-нибудь мы сыграем вместе».
Действующее соглашение Мозякина с «Магниткой» заканчивается в конце сезона. Дальше, как он сам говорил, будет думать над тем, что делать: либо завершать карьеру, либо продолжать играть (в случае, если, как и в предыдущих сезонах, он будет выступать на хорошем уровне и играть важную роль в системе «Металлурга»).