Мозякин никогда не уезжал, чтобы стать первым в истории хоккеистом с 600 матчами в КХЛ

UPD: Изначально в этом тексте были допущены ошибки. Исправляем ситуацию. 600 – это количество матчей Мозякина в регулярном розыгрыше. Вместе с матчами в плей-офф это число доходит до 741. За все время выступлений в КХЛ он набрал 854 очка: забил 389 шайб и отдал 465 передач.

Сергей Мозякин в цифрах:

3 команды,

2 Кубка Гагарина,

600 матчей в регулярном чемпионате.

Последняя – рекорд лиги. Сейчас Мозякину 38, в мае у него заканчивается контракт с «Металлургом». На вопрос, не расстраивается ли он, что не уехал за океан, Мозякин отвечает: «Нет, ведь я сделал отличную карьеру у нас».

А был ли у него шанс уехать в НХЛ?

Да, и не один раз. После юниорских лиг он уехал в Квебек, но там не особо впечатлил – вернулся в Россию. Потом, спустя два сезона выступлений за ЦСКА и одного года игры в юниорской лиге, задрафтовал «Коламбус», но тут отказался сам Мозякин.