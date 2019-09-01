25 неудобных вопросов по новому сезону КХЛ
Регулярный чемпионат станет веселее?
У КХЛ проблема уже много лет. Матчи повторяются бесконечно, турнир превращается в затянутый фильм, который очень сложно досмотреть до конца. У регулярки КХЛ три стадии: завязка с вкаткой в сезон, кульминация с реальной борьбой и развязка с подготовкой плей-офф. Смотреть интересно только середину, а она обычно попадает на зимние месяцы. Что делать всю осень и перед самым плей-офф?
ЦСКА, когда уже откроется интернет-магазин?
Продажи чемпионской и любой другой атрибутики все лето просто не было. Обещали открыть 1 сентября, но за несколько часов до первой игры сезона интернет-магазин все еще в стадии перезагрузки. «Будь с командой круглый год» – такую строчку из объявления на его месте все-таки убрали. ВГИК ее сохранил.
Кстати, а Капризов будет лицом КХЛ?
Если и зажигать, то прямо сейчас. В последний сезон в КХЛ от Капризова ждут всего-всего-всего: финтов, голов и кучи очков на уровне Никиты Гусева. Ясно, что потом он тоже уедет в НХЛ. Так пусть хоть сейчас стабильно выдает шайбы для подборок – иначе из-за кого вообще смотреть КХЛ?
Как продвигать лигу без звезд?
Еще одна проблема сезона – слишком мало раскрученных лиц. «Авангард» и ЦСКА сохранили почти всех, тут все хорошо. Но из СКА уехали Гусев, Прохоркин и Шестеркин – всем захотелось в Америку. Отъезд наших хоккеистов в НХЛ – большая проблема и тенденция всего межсезонья. Молодежь им на замену только подрастает. На кого тогда смотреть с трибун?
Сколько раз Метсолу назовут главным героем матча «Салавата»?
К его сейвам уже так привыкли, что без них «Салават Юлаев» вообще не представляется. Метсола – вечный герой. Он остался в «Салавате», там же оставили и тренера Цулыгина. Именно сейвы Метсолы протащили «Салават Юлаев» по прошлому плей-офф – поэтому сохранил работу Цулыгин. Такая вот цепочка, которой нужны и другие герои.
Знарок справится с работой в «Спартаке»?
«Спартаку» нормально играть на «ЦСКА Арене»?
Из-за игры на одной арене со «Спартаком» фанаты ЦСКА уже бойкотировали некоторые матчи. Теперь страдает «Спартак» – стадион официально переименован в «ЦСКА Арену». На официальном сайте «Спартака» этого названия избегают, но все понятно и без этого.
«Авангард», что случилось с Щербаком?
Никита Щербак вернулся из НХЛ в Россию. Подписался с «Авангардом» на трехлетний контракт, получил соглашение на 60 миллионов рублей в год, но в игре провалился. Слетел из второго звена в четвертое, потом вообще заявлялся только 13-м форвардом. Журналист Алексей Шевченко говорил, что Щербак снимает квартиру в Москва-Сити. Видимо, скоро она уже не понадобится.
Кто-нибудь подтянется за «Аванградом» по соцсетям?
В социальных сетях «Авангард» примазывается к любому важному поводу. Там зовут на работу Дениса Глушакова, обыгрывают день фотографии и даже отыгрывают последний день лета. От других клубов соответствует только «Ак Барс», что-то делает СКА – но даже они пока далеки от «Авангарда». Где остальные?
Как «Авангард» продолжит развитие в Балашихе?
Его по-прежнему любят и ждут в Омске, но новую арену подготовят только через два-три года. В Балашихе «Авангард» просто вынужден играть. Как в таких условиях привлекать московских болельщиков, если все это по-прежнему остается временной историей?
Дацюк точно еще сыграет?
Павел Дацюк ушел из СКА в родной «Автомобилист», но пока не играет и лечится. Он точно пропустит начало сезона из-за восстановления после плановой операции. Дацюку уже 41 год – включаться будет тяжело.
Хотя бы одна сенсация на Западе – реально?
ЦСКА и СКА – слишком привычно.
Площадки разных размеров – норма?
Пока это до конца не понимают судьи (но готовы привыкать) и сами команды. Сейчас в КХЛ сразу три вида площадок: канадская (26 на 60 м), финская (28 на 60 м) и европейская (30 на 60 м). Все чемпионаты мира с 2020 года будут проходить на канадском варианте, поэтому и клубный хоккей постепенно под это подстраивается.
«Куньлунь» выйдет хотя бы на уровень «Барыса»?
Пока из иностранных клубов лучше всех выглядит «Барыс». В «Куньлунь» вливают деньги, игроков и лишнее внимание – толку мало. Что покажет новый сезон?
Ткачев = Гусев?
В СКА представляют Владимира Ткачева новым лидером. Он выдал идеальную предсезонку (6+5) и красиво забил буллит в момент, когда это уже ничего не значило. Но готов ли парень с пятью голами за прошлую регулярку в «Салавате Юлаеве» тащить на новом уровне?
Мозякин выдержит на топ-уровне еще сезон?
В «Магнитке» ничего не меняется: опять ставят на Мозякина, лидеров его уровня нет, другие игроки тащить на себе просто не готовы.
Бабаев и «Адмирал» – это как Райола и «Милан»?
Спор агента Шуми Бабаева с «Адмиралом» чем-то напоминает футбол. Помните, как Райола и «Милан» спорили из-за Доннаруммы? Райола тогда грозил его уходом в «ПСЖ» или «Реал». Здесь похожая история: Бабаев пытается пристроить своих клиентов в сильные команды, «Адмирал» работает на себя.
Веселее всего вышло с нападающим Кутузовым. Он все-таки подписал новый контракт, но лишь для поиска вариантов по обмену – так говорит Бабаев. В «Адмирале» утверждают, что победили и сохранили игрока. Пока только на ближайший сезон.
Новые правила точно сделают КХЛ зрелищнее?
Ключевая фраза арбитра Алексея Анисимова: «Болельщикам надоело бесконечное кино». Все изменения вводят для повышения зрелищности матчей. Теперь даже буду засчитывать голы коньком (если игрок не специально), а за видеоповторы будет отвечать отдельный специалист от КХЛ. По нововведениям в правилах читайте большой материал на официальном сайте лиги.
Базовый клуб сборной – это все еще хорошо?
На ЧМ-2019 не взяли Илью Михеева, который был лучшим в «Авангарде». Напомним, финалист Кубка Гагарина. Кажется, что попасть в сборную можно только через СКА и ЦСКА (но больше – именно через СКА). Для конкуренции в чемпионате и какой-то общей цели такое положение дел – сомнительное явление.
«Локомотив», есть результат за молодежью?
Коновалов, Денисенко и еще десять им подобных пацанов – круто. Хуже, когда каждый сезон все проходит по одному сценарию. Пора уже бомбануть большим, чем несколько нервных матчей против СКА.
Как Квартальнов изменит «Ак Барс»?
Да, Зинэтула Билялетдинов больше не в Казани. Да, Дмитрий Квартальнов ставит своим командам совершенно другой хоккей. Основы: скорость, сила, давление, зрелищность. Капитаном нового «Ак Барса» стал 38-летний Данис Зарипов. По его мастерству мы все знаем, но это точно показатель изменений?
Кагарлицкий и Шипачев быть звездами в разных командах?
Лучшая связка прошлого сезона теперь разбита по разным клубам. В «Динамо» к Шипачеву докупили Яшкина. Кагарлицкий – вторая звезда нового СКА.
«Ак Барс» победит «Рубин» по мощности маркетинга?
Казань удивляет все лето. «Рубин» зарабатывает на Шаронове, «Ак Барс» запустил программу вокруг числа 843. Это телефонный код Казани. Сейчас интересно следить за двумя проектами, но у хоккея потенциал даже выше футбольного.
Семина хватит еще на один сезон?
Его списали в ВХЛ – зря! Семин выдал отличный сезон, где за 54 матча влепил 41 очко. «Витязь» – это не топ-команда с крутыми партнерами, тут все зависит от самого Семина. Его даже сделали капитаном, но хватит ли здоровья и сил?
«Йокерит», это вообще серьезно?
Каждый сезон финнов считают претендентами на что-то большее, чем проход первого раунда плей-офф. Почти всегда это не срабатывает. В этом году внимание еще сильнее: уделавший Россию и весь мир Марко Антилла будет играть с большей ответственностью.