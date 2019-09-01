25 неудобных вопросов по новому сезону КХЛ

Кстати, а Капризов будет лицом КХЛ?

Если и зажигать, то прямо сейчас. В последний сезон в КХЛ от Капризова ждут всего-всего-всего: финтов, голов и кучи очков на уровне Никиты Гусева. Ясно, что потом он тоже уедет в НХЛ. Так пусть хоть сейчас стабильно выдает шайбы для подборок – иначе из-за кого вообще смотреть КХЛ?

Как продвигать лигу без звезд?

Еще одна проблема сезона – слишком мало раскрученных лиц. «Авангард» и ЦСКА сохранили почти всех, тут все хорошо. Но из СКА уехали Гусев, Прохоркин и Шестеркин – всем захотелось в Америку. Отъезд наших хоккеистов в НХЛ – большая проблема и тенденция всего межсезонья. Молодежь им на замену только подрастает. На кого тогда смотреть с трибун?

Сколько раз Метсолу назовут главным героем матча «Салавата»?

К его сейвам уже так привыкли, что без них «Салават Юлаев» вообще не представляется. Метсола – вечный герой. Он остался в «Салавате», там же оставили и тренера Цулыгина. Именно сейвы Метсолы протащили «Салават Юлаев» по прошлому плей-офф – поэтому сохранил работу Цулыгин. Такая вот цепочка, которой нужны и другие герои.

Знарок справится с работой в «Спартаке»?