Салават Юлаев

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Отменен матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев»: у гостей 26 случаев коронавируса
#КХЛ
Хоккей
КХЛ думает о приостановке сезона из-за коронавируса
#КХЛ
Хоккей
КХЛ острила Хохрякова из «Салавата» на четыре матча за силовой прием. Пострадавшего увезли в больницу со стадиона
#КХЛ
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» травмировался после силового приема в матче против «Салавата Юлаева». Его увезли на носилках в больницу
#Ак Барс
Хоккей
«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт с Мухамадуллиным. Он останется в «Салавате Юлаеве» до конца сезона
#Шакир Мухамадуллин
Хоккей
«Салават Юлаев» получил техническое поражение за отмененный матч против «Трактора». Команда ушла на недельный карантин
#Салават Юлаев
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У хоккеиста Амирова обнаружена опухоль мозга. Все вскрылось из-за сотрясения, хотя в январе он еще играл в КХЛ
#Родион Амиров
Смешная шайба в КХЛ – вильнула перед вратарем и заскочила. Так Бердин пропустил от клуба, с которым плохо расставался
#Михаил Бердин
«Салават» подписал 29-летнего вратаря без опыта в КХЛ. Другие не сыграют по медицинским показателям 🤷🏻‍♂️
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#Александр Скрынник
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Самая короткая драка в КХЛ. Игрок «Трактора» вырубил соперника одним ударом
#Олег Евенко
Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
#КХЛ
Эксперименты на Матче звезд КХЛ: вратарь вышел в нападение, полевой игрок – в ворота
#КХЛ
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