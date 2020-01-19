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Юха Метсола
Линус Умарк
Салават Юлаев
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#КХЛ #Хоккей #Юха Метсола #Линус Умарк #Салават Юлаев

Эксперименты на Матче звезд КХЛ: вратарь вышел в нападение, полевой игрок – в ворота

19 января, 20:28
Александр Плеханов

твиттер КХЛ

Юха Метсола и Линус Умарк вместе играют за «Салават Юлаев». Мы на «Голе» рассказывали о достижениях обоих. Метсола в прошлом сезоне отмечался рекордами по сейвам, Умарк уже в этом запомнился необычной симуляцией. Оба легионера попали на Матч звезд КХЛ, где показали экспериментальную задумку.

Сборная дивизиона Чернышева играла с командой Харламова в матче за третье место в мини-турнире. Умарк и Метсола в этой игре поменялись ролями, хотя фамилии на формах остались прежними. Умарк превратился во вратаря: пропустил восемь шайб, но вытащил буллит. Метсола побежал в нападение: переоделся в форму Умарка, забил гол и отдал голевой пас.

Был и спорный момент:

Эмоции Метсолы на награждении:

Потом Метсола рассказал об их впечатлениях и пояснил один нюанс: «Это придумал Умарк, он всегда мечтал это сделать. Мы во дворе играли в Уфе, протестировали его игру в воротах. Мне удобно играть в поле во вратарских коньках. Я мог кататься в полевых коньках, но не подошел размер. Больше времени уйдет на то, чтобы менять форму, поэтому мы играем вот так».

Болельщикам тоже все понравилось:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Такое веселье было перед мини-турниром дивизионов
Чем запомнилось мастер-шоу звезд КХЛ: буллит с драниками, образ Пушкина, благотворительная акция
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