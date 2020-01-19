Эксперименты на Матче звезд КХЛ: вратарь вышел в нападение, полевой игрок – в ворота

Юха Метсола и Линус Умарк вместе играют за «Салават Юлаев». Мы на «Голе» рассказывали о достижениях обоих. Метсола в прошлом сезоне отмечался рекордами по сейвам, Умарк уже в этом запомнился необычной симуляцией. Оба легионера попали на Матч звезд КХЛ, где показали экспериментальную задумку.

Сборная дивизиона Чернышева играла с командой Харламова в матче за третье место в мини-турнире. Умарк и Метсола в этой игре поменялись ролями, хотя фамилии на формах остались прежними. Умарк превратился во вратаря: пропустил восемь шайб, но вытащил буллит. Метсола побежал в нападение: переоделся в форму Умарка, забил гол и отдал голевой пас.