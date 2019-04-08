«Салават» вылетел, но у Метсолы очередной героический рекорд
Ничего не выигрывает, но тащит
Финскому голкиперу «Салавата Юлаева» Юхе Метсоле уже 30 лет. За это время в его карьере вообще не прибавилось командных достижений. Главный личный успех – трофей лучшему вратарю в СМ-лиге еще в сезоне-2014/15. Там он заложил основу для чудес в КХЛ.
Дальше пошло какое-то сумасшествие. С нулями на табло команды дошли до третьего овертайма, где «Авангард» все-таки забросил решающую шайбу. «Салават Юлаев» проиграл серию со счетом 2:4 и вылетел, но Метсола не заслуживает осуждения. Без него команда не дошла бы даже до этой стадии.
В игре с «Авангардом» Метсола обновил личный рекорд по количеству отбитых бросков, который установил во встрече с тем же соперником еще в регулярном чемпионате. Тогда было 62 сейва (важное уточние: все – в основное время), сейчас – 69.
Из-за его постоянного сумасшествия игра продлилась 109 минут и 18 секунд. Для финалов Востока это рекордный показатель.
«Я люблю игру, но я не слежу за другими матчами в свое свободное время. Я люблю играть, тренироваться, но, если у меня выходной, я не хочу смотреть игры. Слишком много хоккея. Всему есть предел. Когда тренируешься и играешь каждый день, этого достаточно», – объяснял свою позицию сам Метсола.
В этом сезоне Метсола участвовал в Матче звезд, но даже там проводил кучу времени с семьей. Болельщики «Салавата» им восхищаются. Наличие в команде Метсолы для них сравнимо с крутостью Линуса Умарка – одного из самых креативных и важных легионеров в КХЛ.
Что еще о нем надо знать?
Метсола – маленький вратарь. Его рост всего 177 сантиметров, но это не мешает Юхе быть крутым. Для сравнения – вратарь «Авангарда» Игорь Бобков выше на 20 сантиметров.
«Спасибо нашему вратарю – он хоть и маленький, но у него большое сердце. Держался до конца», – говорил тренер «Амура» Андрей Мартемьянов, когда его команда влетала «Ак Барсу» в три шайбы. Такие похвалы для Метсолы – будничная история и в «Салавате».
Метсола обожает рок, поэтому обратите внимание на его шлем. Там есть отсылка к группам Slipknot и Guns N'Roses. Кстати, еще в сентябре 2018-го Юха не знал ни одной российской рок-группы. Ему больше нравятся американские исполнители.
Метсола может быть веселым и креативным. На матче звезд он играл на укулеле. Вышло вполне задорно.
Хоккей – обычная работа
Если вы попросите Метсолу рассказать о собственной крутости, он наверняка вам не ответит. Метсола живет в России с 2015 года и всегда ведет себя скромно. Никакого развития собственного имиджа или перехода в топ-команду КХЛ от него пока не ждут.
Единственной возможностью был сорванный трансфер в ЦСКА, где финном интересовались на роль вратаря ротации. Важно, что сам Метсола вообще не стремится к продвижению собственного имени за пределами площадки. Ему просто нравится играть большинство встреч и быть первым номером любой команды.
На первых взгляд Метсола – простой мужчина, который вообще пропадает из мира сразу после окончания матча. Вместе женой он воспитывает двух детей, не выступает в социальных сетях с громкими речами, а хоккеем просто зарабатывает на жизнь.
С «Таппарой» Метсола три раза выходил в финальную серию местного чемпионата, а еще один финал был в составе команды ХИК. Во всех финалах финской лиги Метсола проигрывал, хотя трижды проводил плей-офф с каким-то удивительным процентом отраженных бросков.
За все время в Финляндии показатели Метсолы никогда не падали ниже 92,3% сейвов. С переходом в «Амур» они дернулись вниз только на одну десятую. Этот сезон Метсола вообще проводит в составе «Салавата Юлаева» – команды, которая претендует на высокие места хотя бы номинально.
Регулярный чемпионат Метсола закончил со средним для себя 93,4% отбитых шайб. В плей-офф он выдает невозможные 95,3% при коэффициенте надежности 1,64. И эта статистика была до шестого матча серии с «Авангардом», где «Салавату» заранее прогнозировали вылет.
«Салават Юлаев» вылетел из КХЛ, но Метсола все равно останется главным вратарем-легионером этого сезона. Жаль только, что он снова ничего не выиграл с командой.