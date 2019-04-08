«Салават» вылетел, но у Метсолы очередной героический рекорд

Дальше пошло какое-то сумасшествие. С нулями на табло команды дошли до третьего овертайма, где «Авангард» все-таки забросил решающую шайбу. «Салават Юлаев» проиграл серию со счетом 2:4 и вылетел, но Метсола не заслуживает осуждения. Без него команда не дошла бы даже до этой стадии.

В игре с «Авангардом» Метсола обновил личный рекорд по количеству отбитых бросков , который установил во встрече с тем же соперником еще в регулярном чемпионате. Тогда было 62 сейва (важное уточние: все – в основное время), сейчас – 69.