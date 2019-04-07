Кучеров не заиграл в КХЛ из-за травмы плеча. В ЦСКА думали, что он симулирует
НХЛ – рекорды
25-летний нападающий «Тампы» Никита Кучеров – главный русский хоккеист по очкам в НХЛ. В этом регулярном сезоне он набрал 128 очков и превзошел достижение Александра Могильного.
КХЛ – проблемы
В сезоне-2010/11 Никита Кучеров дебютировал во взрослом хоккее в составе ЦСКА. Первый сезон на взрослом уровне получился не самым удачным. За 8 матчей он отдал только две голевые передачи. В «Красной Армии» на уровне молодежки получалось гораздо лучше.
Дальше – новый сезон и сохранение показателей. За 18 матчей Никита получил в среднем больше восьми минут игрового времени, а по статистике сделал уже четыре ассиста и даже забросил первую шайбу в КХЛ. Тогда еще никто не знал, что эта шайба останется для Никиты последней в России.
«Врачи не верили, что у меня плечо болит. Думали, что вру. То же самое слышал от тренеров в МХЛ. Были подозрения, что я лжец, не хочу играть, хотя такого у меня вообще никогда не было. Я всегда хотел играть», – рассказывал Кучеров в интервью «СЭ».
Проблемы со здоровьем оказались серьезными. Когда Кучеров уехал в «Тампу», ему сразу сделали операцию на больном плече. Более того, нашли проблемы и с другим плечом, которое в России уже оперировали. Интересно, что публичная позиция ЦСКА по его отъезду полностью идеализировала клуб.
«Мы учитывали, что восстановительный процесс парня займет около шести месяцев. Получается, как минимум еще два месяца он не сможет играть в интенсивный хоккей. И мы, можно сказать, пошли ему навстречу. ЦСКА дает возможность хоккеисту спокойно долечиться, не прерывая восстановительный период», – говорил генеральный менеджер клуба Сергей Федоров.
После игры с «Бостоном» (6:3) Кучеров благодарил за это партнеров – именно они сделали его таким классным.
Рекорд Кучерова действительно сочетается с крутейшим выступлением всей «Тампы». Вокруг основного достижения Никиты есть еще несколько важных вещей:
- Сам Никита повторил цифры Ягра по голевым передачам от крайних нападающих в регулярном чемпионате (87).
- «Тампа» одержала 62 победы за 82 матча. Столько же было у «Детройта» в сезоне-1995/96.
- Кучеров, Пойнт и Стэмкос перешли отметку в 40 голов за сезон. «Тампа» стала первым клубом за 23 года, у которого таких показателей достигли сразу три хоккеиста.
Теперь «Тампу» считают главным фаворитом плей-офф в НХЛ, а от Кучерова ждут новых исторических вещей. В России подобное признание было для Никиты мечтой, которая не сбылась.
В тот момент Кучеров уже выиграл Кубок Харламова, а на драфте НХЛ достался «Тампе» во втором раунде. При этом Никита не отрицал, что были два варианта продолжения карьеры. Сам он склонялся к отъезду в Америку, но вполне мог задержаться в России и помогать ЦСКА.
Все испортила история с плечом, которое Никита повредил во время второго сезона на взрослом уровне. В ЦСКА сначала обвинили Кучерова в том, что он лжет и симулирует боль. Потом все-таки отправили к доктору, который не нашел у Никиты никакой травмы.
Только за одну консультацию Кучеров заплатил пять тысяч рублей из собственного кармана. Зарплаты на лечение не хватало, а ЦСКА отказывался оплачивать любые расходы по его плечевым проблемам. Тогда же Кучеров решил, что обязательно уедет в НХЛ и будет пробиваться через юниорские лиги Квебека.
Сначала ЦСКА сохранил права на Кучерова и без проблем отпустил его за возможным шансом. Сам Никита скоро перестал смотреть матчи команды, а потом вообще не говорил о ЦСКА ничего хорошего. Проявив себя в юниорах и в АХЛ, Кучеров получил возможность заиграть в «Тампе» и забил в первой же смене.
Так он постепенно дошел до рекордных показателей и окончательно отошел от КХЛ. В 2017 году ЦСКА отдал российские права на Кучерова в СКА, но Никита вообще не планирует возвращаться в Россию. В НХЛ у него есть звездный статус и признание, воспоминания о России – тяжелая история с травмой и недоверием в ЦСКА.