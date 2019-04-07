Кучеров не заиграл в КХЛ из-за травмы плеча. В ЦСКА думали, что он симулирует

«Врачи не верили, что у меня плечо болит. Думали, что вру. То же самое слышал от тренеров в МХЛ. Были подозрения, что я лжец, не хочу играть, хотя такого у меня вообще никогда не было. Я всегда хотел играть», – рассказывал Кучеров в интервью «СЭ».

Проблемы со здоровьем оказались серьезными. Когда Кучеров уехал в «Тампу», ему сразу сделали операцию на больном плече. Более того, нашли проблемы и с другим плечом, которое в России уже оперировали. Интересно, что публичная позиция ЦСКА по его отъезду полностью идеализировала клуб.

«Мы учитывали, что восстановительный процесс парня займет около шести месяцев. Получается, как минимум еще два месяца он не сможет играть в интенсивный хоккей. И мы, можно сказать, пошли ему навстречу. ЦСКА дает возможность хоккеисту спокойно долечиться, не прерывая восстановительный период», – говорил генеральный менеджер клуба Сергей Федоров.