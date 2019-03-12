«Сибирь» (х)
Хоккейная «Сибирь» провела матч в деревне на озере. Сплошной позитив
12 марта 2019, 19:03
ХК «Сибирь» подготовил интересное мероприятие. В первый день весны клуб сообщил, что 12 марта в поселке Маслянино, который находится в 150 километрах от Новосибирска, состоится двусторонний матч на открытом воздухе на замерзшем озере, а еще в нем примут участие местные хоккеисты-любители.
Перед матчем твиттер «Сибири» весело пошутил на эту тему, обратившись ко всем командам, которые не попали в плей-офф КХЛ. Приглашение присоединиться никто не принял, но шутку оценили и посмеялись вместе.
«Сибирь» разделилась на две команды – «Синие» против «Белых». Хоккеисты в белой форме в итоге победили 9:8 в овертайме. Разнообразие внес незваный гость.
В целом, обстановка была прекрасной:
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