Хоккейная «Сибирь» провела матч в деревне на озере. Сплошной позитив

ХК «Сибирь» подготовил интересное мероприятие. В первый день весны клуб сообщил, что 12 марта в поселке Маслянино, который находится в 150 километрах от Новосибирска, состоится двусторонний матч на открытом воздухе на замерзшем озере, а еще в нем примут участие местные хоккеисты-любители.



Перед матчем твиттер «Сибири» весело пошутил на эту тему, обратившись ко всем командам, которые не попали в плей-офф КХЛ. Приглашение присоединиться никто не принял, но шутку оценили и посмеялись вместе.