«Сибирь» (х)

Дата основания
1962 г.
Достижения
Бронзовый призер чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15
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Хоккей
Рекорд КХЛ: «Сибирь» пропустила пять голов от минского «Динамо» за первые 11 минут
#Динамо Минск
Хоккей
Игрок «Автомобилиста» попросил судью отменить удаление соперника, хотя его команда проигрывала. И сразу забил
#КХЛ
Хоккей
СКА с самым молодым составом в истории КХЛ проиграл «Сибири» 1:4
#СКА (х)
Хоккей
Минское «Динамо» забило «Сибири» два гола за первые 63 секунды
#Динамо Минск
Хоккей
«Сибирь» победила рижское «Динамо», проигрывая 0:3 к 50-й минуте
#КХЛ
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Материалы
Клуб КХЛ обещал 10 кг корма бездомным собакам за каждый гол в матче. Но не забил – и все равно подарил 💌
#«Сибирь» (х)
Из-за коронавируса СКА играет молодежью и поменял четырех тренеров за неделю. Четырех за неделю!
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#СКА
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СКА выставил рекордно молодой состав – с тренером Ротенбергом, который год назад обучался в ВШТ
#СКА (х)
Хоккеист «Сибири» умер от рака. Он год боролся с заболеванием, а еще зимой был прогресс
#Самвел Мнацян
Хоккейная «Сибирь» провела матч в деревне на озере. Сплошной позитив
#«Сибирь» (х)
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