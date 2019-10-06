Хоккеист «Сибири» умер от рака. Он год боролся с заболеванием, а еще зимой был прогресс
В августе 2018-го стало известно о заболевании защитника «Сибири» Самвела Мнацяна. Сначала его агент Шуми Бабаев говорил, что у Мнацяна нашли серьезное заболевание, но не уточнял детали. Чуть позже он открыто рассказал о диагнозе.
«Дорогие друзья, в нашей хоккейной семье случилась очень большая неприятность. У нашего друга, защитника «Сибири» Самвела Мнацяна, обнаружили онкологическое заболевание. Мы ждали окончательного заключения врачей на протяжение последних нескольких недель. В субботу в Германии состоялся консилиум, который выявил окончательный диагноз. Онкология.
В результате удара в спину в одной из игр, на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественное образование. Это произошло в течение считанных месяцев. Все это дало метостазы на печень и мочевыводящие каналы. На прошлой неделе во Фрайбурге, где сейчас находится Сэм, начались курсы химии и лучевой терапии», – говорил Бабаев.
Сам Мнацян об этом говорил так: «Первую неделю после того, как узнал о болезни, то ходил как в тумане. Словно по голове ударили. Первое время даже нормально говорить не мог. Понятно, что находился в состоянии шока. Но потом стал известен точный диагноз, и я пришел в себя».
Мнацяну помогали клубы КХЛ, многие хоккеисты поддерживали его теплыми словами
В конце августа стало известно, что профсоюз КХЛ проведет благотворительный матч, а 1,135 миллиона рублей уйдут на лечение Мнацяна (агент говорил, что нужно 130 тысяч евро). Через полгода «Адмирал» (Мнацян играл там до перехода в «Сибирь») отправил 1,256 миллиона рублей. «Сибирь» же, которой принадлежал контракт с Мнацяном, на своем сайте опубликовала сбор средств на его лечение. Каждый желающий мог скинуть любую сумму.
Владислав Третьяк в августе выставил свой свитер на аукцион – деньги от продажи пошли на лечение Мнацяна.
В том же интервью Мнацян говорил о том, что ему сразу же позвонил Никита Квартальнов (в 18 лет у него обнаружили рак, он победил его и ненадолго вернулся в хоккей).
Александр Радулов говорил: «Привет, Самвел! Я, Александр Радулов, а также все мои ближайшие друзья из НХЛ поддерживают тебя. Мы всегда с тобой! Знай, все, что сейчас пишут, ты переживешь! Ты крутой и отличный защитник! Самвел, желаю тебе огромного здоровья. Я уверен, что нашего и моего друга Самвела Мнацяна поддержит вся Северная Америка и Россия! Вперед, Самвел, мы с тобой!».
К сожалению, чудо не произошло. Один из самых популярных хоккейных журналистов страны Дмитрий Ерыкалов еще 5 октября в своем телеграм-канале писал: «Мнацян действительно в тяжелом состоянии, в Германию к нему прилетели родители и брат. Хотя еще летом у игрока, борющегося с раком, была положительная динамика. Обольщаться не стоит, но прямо сейчас Самвел жив».
Шуми Бабаев писал, что еще зимой Мнацян говорил: 90% раковых клеток уничтожено.
6 октября Самвела Мнацяна не стало. Все матчи КХЛ, которые пройдут сегодня, начнутся с минуты молчания