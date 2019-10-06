Хоккеист «Сибири» умер от рака. Он год боролся с заболеванием, а еще зимой был прогресс

В августе 2018-го стало известно о заболевании защитника «Сибири» Самвела Мнацяна. Сначала его агент Шуми Бабаев говорил, что у Мнацяна нашли серьезное заболевание, но не уточнял детали. Чуть позже он открыто рассказал о диагнозе.

«Дорогие друзья, в нашей хоккейной семье случилась очень большая неприятность. У нашего друга, защитника «Сибири» Самвела Мнацяна, обнаружили онкологическое заболевание. Мы ждали окончательного заключения врачей на протяжение последних нескольких недель. В субботу в Германии состоялся консилиум, который выявил окончательный диагноз. Онкология.

В результате удара в спину в одной из игр, на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественное образование. Это произошло в течение считанных месяцев. Все это дало метостазы на печень и мочевыводящие каналы. На прошлой неделе во Фрайбурге, где сейчас находится Сэм, начались курсы химии и лучевой терапии», – говорил Бабаев.