Умер знаменитый биатлонист Ханеволд. Три олимпийских «золота», незабываемая техника хода
3 сентября умер Халвард Ханеволд. Известный биатлонист всего несколько месяцев не дожил до своего 50-летия. Причины смерти пока не названы. Известно лишь, что норвежец умер у себя дома в Аскере. За несколько дней до этого Ханеволд присутствовал на фестивале Мартена Фуркада в Анси.
Биатлоном Ханеволд занимался с 15 лет, дебютировал на взрослом уровне в сезоне-1991/92. Первое «золото» – в 1995 году в Антерсельве, главная и самая известная победа – первое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Нагано тремя годами позже. Из-за единственного промаха на последнем рубеже он отставал от итальянца Пьеральберто Каррары на 15 секунд, но на финиш приехал с запасом в 5,4. Всего за один подъем все изменилось.
«Годом ранее я был в Нагано. Тогда я понял, что этот участок трассы станет решающим, – позже вспоминал биатлонист. – Это самое крутое, что я когда-либо делал. Те 5,4 секунды навсегда изменили мою жизнь». Впрочем, позже он назвал самым счастливым моментом в карьере победу на ОИ-2010.
За свою карьеру Ханеволд стал пятикратным чемпионом мира и трехкратным олимпийским чемпионом. Еще два первых места на Олимпиадах – это эстафетные гонки в 2002-м и 2010-м. Плюс девять личных побед на Кубках мира и 40 подиумов. Но все равно вспоминают его, прежде всего, по тому «золоту» в индивидуальной гонке.
Оно было неожиданным, как и в целом положение в тройке: Ханеволд, Каррара, белорус Айдаров. Уле-Эйнар Бьорндален нарвался на четыре штрафных минуты, Фишер – на три, Андресен, что неудивительно, – на пять. Еще не так быстр был Рафаэль Пуаре, не порадовали россияне (например, целых шесть промахов у Драчева).
С другой стороны, именно в той гонке и проявился тот Ханеволд, которого знали в биатлоне – он не был сверхбыстрым, как Бьорндален, Андресен или Бергер, зато был предельно аккуратен при стрельбе, оттого и часто показывал высокие результаты на индивидуальных гонках и всегда считался надежным эстафетчиком.
Другая отличительная черта Ханеволда – его необычный лыжный ход, за который норвежца прозвали «крабом». Он широко расставлял лыжи и уверенно шел в любую гору.
Свою последнюю гонку в карьере Ханеволд провел 27 марта 2010 года – это был масс-старт в Ханты-Мансийске, где норвежец стал третьим. «Ожидал, что в лучшем случае добегаю до 28-29 лет. Главной целью тогда были Олимпийские игры в Нагано. Но затем я все продолжал и продолжал соревноваться», – вспоминал спортсмен.
После окончания карьеры Ханеволд занимался бизнесом, проводил лекции, работал комментатором. Известен шуточный ролик, в котором Ханеволд пытался взять интервью у Флатланд, Свендсена и Бьорндалена, но те не захотели с ним общаться, а Ус вообще швырнул ботинком в спину.
Что касается бизнеса, то у Ханеволда собственная инвестиционная компания. В 2017-м он заработал на инвестициях миллион долларов, в июне 2019-го рассказал, что потерял $82 тысячи. «Это был трудный финансовый год с резким падением цен в четвертом квартале», – объяснил норвежец.
Сообщение о смерти Ханеволда шокировало известных биатлонистов. «Замечательный человек с большим сердцем и всегда хорошим настроением», – так отозвался о нем Бьорндален.
«Отличный товарищ и прекрасный ориентир». (Свендсен)
«Образец для подражания». (Й.Бе)
«Всегда улыбался, никогда не переставал стремиться к новому. Невероятный спортсмен, блестящий ум». (М.Фуркад)
Анастасия Кузьмина рассказала свою историю:
Реакция Антона Шипулина:
«До завершения карьеры я спланировал переход к новой жизни на долгий период», – говорил Ханеволд. В 2011 году он женился на канадской биатлонистке Сандре Кейт. У них было двое детей.