Умер знаменитый биатлонист Ханеволд. Три олимпийских «золота», незабываемая техника хода

3 сентября умер Халвард Ханеволд. Известный биатлонист всего несколько месяцев не дожил до своего 50-летия. Причины смерти пока не названы. Известно лишь, что норвежец умер у себя дома в Аскере. За несколько дней до этого Ханеволд присутствовал на фестивале Мартена Фуркада в Анси.

Биатлоном Ханеволд занимался с 15 лет, дебютировал на взрослом уровне в сезоне-1991/92. Первое «золото» – в 1995 году в Антерсельве, главная и самая известная победа – первое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Нагано тремя годами позже. Из-за единственного промаха на последнем рубеже он отставал от итальянца Пьеральберто Каррары на 15 секунд, но на финиш приехал с запасом в 5,4. Всего за один подъем все изменилось.

«Годом ранее я был в Нагано. Тогда я понял, что этот участок трассы станет решающим, – позже вспоминал биатлонист. – Это самое крутое, что я когда-либо делал. Те 5,4 секунды навсегда изменили мою жизнь». Впрочем, позже он назвал самым счастливым моментом в карьере победу на ОИ-2010.