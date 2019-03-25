Вирер постоянно болеет и думает о похудении. И все равно первая в биатлоне

Смена тренера – личная трагедия

Перед началом этого сезона из сборной Италии ушел Патрик Оберэггер. Он работал в Италии восемь лет, а потом перешел на работу в сборную Норвегии. Сам Оберэггер объяснял это проблемами в личной жизни. Он все еще хорошо общается с мужем Вирер и поддерживает сборную Италии, но с самой Доротеей потерял все связи.

«Это была особая ситуация. У меня были тесные отношения с Хофером, Виндишем и Вирер. Мы были почти друзьями. Они не обрадовались произошедшему», – говорил Оберэггер. Решение он объяснил итальянской Федерации, но лично со спортсменами его не обсуждал.

«Мы с ним так и не поговорили об этом. Думаю, это его и характеризует. Он обманул нас, а мы очень злились. Нам не объяснили, почему он ушел, но это уже не так важно. Я концентрируюсь только на себе. Думаю, все это даже придало мне мотивации», – объяснила ситуацию сама Вирер.

Итальянцы быстро научились жить без Оберэггера, но сборная Норвегии удивила на чемпионате мира. Тандервольд и Экхофф взяли по личному серебру, а во всех видах эстафет взяли золото. Оберэггер доволен и возвращаться в Италию не собирается.