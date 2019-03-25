Вирер постоянно болеет и думает о похудении. И все равно первая в биатлоне
У мужчин все завершилось предсказуемо. Йоханнес Бе выиграл первый Большой хрустальный глобус в карьере, но был сильно лучше конкурентов. Россиянин Александр Логинов остался вторым в общем зачете.
По девушкам интереснее: Доротея Вирер вошла в историю. Она стала первой итальянкой, взявшей Большой хрустальный глобус Кубка мира по биатлону. До этого Доротея завоевала золото в масс-старте на чемпионате мира – такого итальянские девушки тоже еще не добивались.
Для Вирер, как и для всей сборной Италии, вышел прорывной сезон. Ее партнер по команде Лиза Витоцци стала второй в общем зачете. Но за успехом Доротеи скрыто много интересного и важного, о чем обязательно нужно знать в контексте этой победы.
Смена тренера – личная трагедия
Перед началом этого сезона из сборной Италии ушел Патрик Оберэггер. Он работал в Италии восемь лет, а потом перешел на работу в сборную Норвегии. Сам Оберэггер объяснял это проблемами в личной жизни. Он все еще хорошо общается с мужем Вирер и поддерживает сборную Италии, но с самой Доротеей потерял все связи.
«Это была особая ситуация. У меня были тесные отношения с Хофером, Виндишем и Вирер. Мы были почти друзьями. Они не обрадовались произошедшему», – говорил Оберэггер. Решение он объяснил итальянской Федерации, но лично со спортсменами его не обсуждал.
«Мы с ним так и не поговорили об этом. Думаю, это его и характеризует. Он обманул нас, а мы очень злились. Нам не объяснили, почему он ушел, но это уже не так важно. Я концентрируюсь только на себе. Думаю, все это даже придало мне мотивации», – объяснила ситуацию сама Вирер.
Итальянцы быстро научились жить без Оберэггера, но сборная Норвегии удивила на чемпионате мира. Тандервольд и Экхофф взяли по личному серебру, а во всех видах эстафет взяли золото. Оберэггер доволен и возвращаться в Италию не собирается.
Могла побеждать раньше, но тусовалась
28-летняя Доротея Вирер гоняется уже давно, а регулярно выигрывать важные старты стала только в этом сезоне. Многие сразу связывают это с уходом из спорта Дарьи Домрачевой и проблемами Лауры Дальмайер. Когда конкурентки Вирер подтягивали здоровье или просто меняли жизнь, Доротея брала стабильностью. Но талант у нее тоже есть.
«Я всегда была талантливой, но ленивой. В возрасте от 16 до 20 лет я практически не тренировалась. Мои друзья не занимались спортом, а я гуляла с ними и веселилась. Я ни о чем не жалею, потому что наслаждалась молодостью. У многих спортсменов этого нет», – рассказывала Доротея.
Чумовой характер Вирер проявился и в отношениях. Со своим мужем Стефано Коррадини она познакомилась на стрельбище для военных. Дальше развивалась стандартная история отношений, но свадьба вышла веселой. О ней Коррадини рассказал в интервью «Матч ТВ»:
«Мы провели гонку на лыжах. Свадьба была летом, поэтому мы бегали по траве. Сумасшедший момент. Не помню, кто это придумал. Кажется, это был Лукас Хофер или Доминик Виндиш. Они друзья нашей семьи».
Главная соперница – подруга
В ближайшее время Вирер хочет уйти из спорта (возможно, временно), чтобы родить ребенка. Прямо за ней по таланту и способностям идет Лиза Витоцци. Ей всего 24 года, а Витоцци уже почти догнала Доротею в результатах. Еще перед началом этого сезона Лизу называли вторым номером сборной, что ее очень обижало.
Случился прорыв. В январе Витоцци впервые победила в личной гонке, а до этого постоянно финишировала рядом с подиумом. Она догоняла Вирер за счет стабильности, а вокруг них с Вирер искусственно накаляли обстановку. Дмитрий Губерниев в середине сезона даже сообщил в эфире, что у девушек конфликт.
Доротея и Лиза на провокации не поддались. Вирер рассказывала, что у них с Витоцци нормальные отношения, а ее соперница вообще говорила о дружбе: «Мы не обсуждаем с Доро наше положении в общем зачете. Нам не нужны эти разговоры – мы просто дружим и нормально общаемся».
После заключительной гонки сезона Витоцци без проблем поздравила подругу по команде и пульнула совместную фотку. Это явно говорит только о хорошем.
Вирер – красотка, но не нравится самой себе
В сезон с Олимпиадой в Сочи у Вирер был первый личный подиум. Тогда же она включила в жизнь нормальные тренировки. Избавление от тусовок принесло изменение фигуры. Доротея раскрыла собственную красоту – не зря ее считают одной из самых сексуальных биатлонисток в мире.
Сама Доротея находит в себе недостатки: «Моя фигура мне не очень нравится. Я хотела бы стать стройнее и уменьшить мышцы. Моя походка напоминает мужскую – она точно не модельная».
Согласны с ней?
Когда Вирер вышла замуж, закончились и тусовки. Коррадини сделал ей предложение после сочинской Олимпиады. Результаты стали постепенно улучшаться, а сама Доротея теперь делает акцент на спортивных развлечениях.
Например, каждый год Вирер принимает участие в велогонке «Марафон Доломитовых Альп».
В детстве она играла с мальчиками в футбол, а теперь периодически ходит на стадион. Поддерживает «Рому».
Хотя от пива все равно не отказывается.
Ее часто подводит здоровье
Лаура Дальмайер проиграла Кубок мира во многом из-за внутренних проблем. У Вирер тоже есть подобные сложности: «Моя самая большая проблема кроется в частых болезнях. Это связано с психологией и стрессом. Я бегаю много гонок и мало сплю, а еще постоянно переживаю». За внешней легкостью в гонках скрывается тяжесть ее собственного тела.
Когда Вирер и Виндиш взяли третье место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке, Доротея рассказала об ужасном моменте перед стартом: «У меня возникли проблемы с желудком, из-за чего потеряла несколько килограммов. Мы счастливы подиуму и готовы показывать в дальнейшем такие же результаты».
Из-за таких же проблем с желудком Доротея не вышла на старт в эстафете во время чемпионата мира, а в сезоне-2017/18 она вообще переболела три раза. Все это сказывается на результатах итальянской сборной и личных перспективах Вирер. Но в этом сезоне ей все равно повезло не только с идеальной подготовкой, но и с жизнью без простуды.
«В предыдущие годы к концу января я успевала переболеть по три-четыре раза, а этой зимой простуды обходят меня стороной. Очень надеюсь, что здоровье меня не подведет до самого конца сезона», – говорила Доротея в конце января. Хотя победа в Кубке мира была под вопросом до последней гонки, лидерство Вирер все-таки удержала.