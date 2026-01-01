Лиза Витоцци

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Биатлон
Оберг выиграла «золото» в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону. Наши не попали в топ-15
#ЧМ-2019 (биатлон)
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Вирер постоянно болеет и думает о похудении. И все равно первая в биатлоне
#Доротея Вирер
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