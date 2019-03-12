Оберг выиграла «золото» в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону. Наши не попали в топ-15

На чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км. Победила шведка Ханна Оберг, второе место у итальянки Лизы Витоцци (обе – без промахов), третья – француженка Жюстин Бреза (один промах).



Финишные позиции российских биатлонисток:

16. Куклина (1 промах)

17. Юрлова-Перхт (3)

33. Миронова (5)

60. Кайшева (6)



В общем зачете с пятью медалями (две золотые + три серебряные) лидирует Норвегия, вторые – немцы (1+1+2). У России пока только одна медаль – в «спринте» серебро выиграл Александр Логинов.