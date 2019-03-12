ЧМ-2019 (биатлон)
Лиза Витоцци
Ханна Оберг
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#ЧМ-2019 (биатлон) #Лиза Витоцци #Ханна Оберг

Оберг выиграла «золото» в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону. Наши не попали в топ-15

12 марта 2019, 19:20

На чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км. Победила шведка Ханна Оберг, второе место у итальянки Лизы Витоцци (обе – без промахов), третья – француженка Жюстин Бреза (один промах). 

Финишные позиции российских биатлонисток: 
16. Куклина (1 промах) 
17. Юрлова-Перхт (3) 
33. Миронова (5) 
60. Кайшева (6) 

В общем зачете с пятью медалями (две золотые + три серебряные) лидирует Норвегия, вторые – немцы (1+1+2). У России пока только одна медаль – в «спринте» серебро выиграл Александр Логинов. 

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