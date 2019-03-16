Гараничев отказался бежать эстафету на ЧМ по биатлону. Говорят, он просто боится

Гараничев и правда может бояться?

«Никак не может меня отпустить. На каждом чемпионате мира что-то начинает давить. С каждой закрытой мишенью меня все больше трясет и я не знаю, с чем это связать. Самочувствие было хорошее.

Везде бегал – все идеально. Почему-то в мужской эстафете... Никаких предчувствий не было. Мужская эстафета меня почему-то загоняет в яму», - говорил Гараничев в интервью Sports.ru еще в 2016 году.

Эстафета на чемпионате мира у Гараничева никогда не получается. Смотрите, что творилось с ним на самых важных стартах сезона.

ЧМ-2012: штрафной круг Гараничева. Россия только шестая.

ЧМ-2013: Гараничев бежит уже два штрафных круга. Россия четвертая.

ЧМ-2015: снова штрафной круг Гараничева. Россия опять четвертая.

ЧМ-2016: Гараничев заходит на штрафной круг. Россия шестая.

В смешанной эстафете на Олимпиаде в Сочи Гараничев тоже заходил на штрафной круг. Сейчас он эстафету не побежит, но на ЧМ-2019 казуса все равно не избежал. Лишний штрафной круг в гонке преследования лишил Гараничева возможности побороться за медаль.

Кажется, его хронически преследуют неудачи.