ЧМ-2019 (биатлон)
Евгений Гараничев
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#ЧМ-2019 (биатлон) #Евгений Гараничев

Гараничев отказался бежать эстафету на ЧМ по биатлону. Говорят, он просто боится

16 марта 2019, 14:34
Александр Плеханов

UPD: сборная России заняла третье место.

Биатлонист Евгений Гараничев не попал в итоговый состав сборной России на мужскую эстафету. В инстаграме он уже пожелал удачи партнерам по команде.

Инстаграм Гараничева

Тут важен контекст. По информации Sports.ru, Гараничев сам отказался от участия в эстафете. В предварительном списке его имя было. Главный тренер сборной России Анатолий  Хованцев еще в среду говорил ТАСС, что эстафету побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

В итоговом составе на месте Гараничева значится Никита Поршнев. Комментатор Дмитрий Губерниев писал, что знает причину, почему Гараничева не будет в эстафете. Позже он ответил одному из пользователей: «Боицца он».

Гараничев и правда может бояться? 

«Никак не может меня отпустить. На каждом чемпионате мира что-то начинает давить. С каждой закрытой мишенью меня все больше трясет и я не знаю, с чем это связать. Самочувствие было хорошее.

Везде бегал – все идеально. Почему-то в мужской эстафете... Никаких предчувствий не было. Мужская эстафета меня почему-то загоняет в яму», - говорил Гараничев в интервью Sports.ru еще в 2016 году. 

Эстафета на чемпионате мира у Гараничева никогда не получается. Смотрите, что творилось с ним на самых важных стартах сезона. 

  • ЧМ-2012: штрафной круг Гараничева. Россия только шестая.
  • ЧМ-2013: Гараничев бежит уже два штрафных круга. Россия четвертая.
  • ЧМ-2015: снова штрафной круг Гараничева. Россия опять четвертая.
  • ЧМ-2016: Гараничев заходит на штрафной круг. Россия шестая.

В смешанной эстафете на Олимпиаде в Сочи Гараничев тоже заходил на штрафной круг. Сейчас он эстафету не побежит, но на ЧМ-2019 казуса все равно не избежал. Лишний штрафной круг в гонке преследования лишил Гараничева возможности побороться за медаль.

Кажется, его хронически преследуют неудачи.

Global Look Press

UPD: Президент СБР Владимир Драчев подтвердил, что Гараничев сам отказался от участия в эстафете.

«Евгений подошел к тренерам после индивидуальной гонки и сообщил, что бежать эстафету не хочет. Он хочет сконцентрироваться на масс-старте. На следующий день Гараничева переспросили по этому поводу еще раз, но он остался при своем мнении», – рассказал Драчев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Мужская эстафета на ЧМ-2019 начнется в 18:30 по московскому времени. Ее покажет Первый канал. 

Мы уже рассказывали о сложной карьере Гараничева
Опоздание, лишний круг и «стояк». Гараничев – самый чудной биатлонист страны
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