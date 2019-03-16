Гараничев отказался бежать эстафету на ЧМ по биатлону. Говорят, он просто боится
UPD: сборная России заняла третье место.
Биатлонист Евгений Гараничев не попал в итоговый состав сборной России на мужскую эстафету. В инстаграме он уже пожелал удачи партнерам по команде.
Тут важен контекст. По информации Sports.ru, Гараничев сам отказался от участия в эстафете. В предварительном списке его имя было. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев еще в среду говорил ТАСС, что эстафету побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
В итоговом составе на месте Гараничева значится Никита Поршнев. Комментатор Дмитрий Губерниев писал, что знает причину, почему Гараничева не будет в эстафете. Позже он ответил одному из пользователей: «Боицца он».
Гараничев и правда может бояться?
«Никак не может меня отпустить. На каждом чемпионате мира что-то начинает давить. С каждой закрытой мишенью меня все больше трясет и я не знаю, с чем это связать. Самочувствие было хорошее.
Везде бегал – все идеально. Почему-то в мужской эстафете... Никаких предчувствий не было. Мужская эстафета меня почему-то загоняет в яму», - говорил Гараничев в интервью Sports.ru еще в 2016 году.
Эстафета на чемпионате мира у Гараничева никогда не получается. Смотрите, что творилось с ним на самых важных стартах сезона.
- ЧМ-2012: штрафной круг Гараничева. Россия только шестая.
- ЧМ-2013: Гараничев бежит уже два штрафных круга. Россия четвертая.
- ЧМ-2015: снова штрафной круг Гараничева. Россия опять четвертая.
- ЧМ-2016: Гараничев заходит на штрафной круг. Россия шестая.
В смешанной эстафете на Олимпиаде в Сочи Гараничев тоже заходил на штрафной круг. Сейчас он эстафету не побежит, но на ЧМ-2019 казуса все равно не избежал. Лишний штрафной круг в гонке преследования лишил Гараничева возможности побороться за медаль.
Кажется, его хронически преследуют неудачи.
UPD: Президент СБР Владимир Драчев подтвердил, что Гараничев сам отказался от участия в эстафете.
«Евгений подошел к тренерам после индивидуальной гонки и сообщил, что бежать эстафету не хочет. Он хочет сконцентрироваться на масс-старте. На следующий день Гараничева переспросили по этому поводу еще раз, но он остался при своем мнении», – рассказал Драчев в интервью «Спорт-Экспрессу».
Мужская эстафета на ЧМ-2019 начнется в 18:30 по московскому времени. Ее покажет Первый канал.