Опоздание, лишний круг и «стояк». Гараничев – самый чудной биатлонист страны

Российские биатлонисты остались без наград в день пасьютов на ЧМ-2019, но Евгений Гараничев стрелял хорошо и вполне мог побороться за «бронзу». Вместо этого он пробежал лишний штрафной круг, хотя от него этого никто не требовал. Мы вспомнили еще несколько странностей в карьере Гараничева.

«Шведский «стояк»

Четыре года назад Гараничев в эстафете загнал себя в непростую ситуацию – на одну мишень оставался один патрон, был риск попасть на штрафной круг. Выцеливал ее он примерно 45 секунд, параллельно еще и приседая, чтобы размять ноги. Все-таки попал, но укатил с рубежа аж 12-м. «Этот шведский «стояк» до добра нас не довел», – подытожил комментатор Дмитрий Губерниев.