Опоздание, лишний круг и «стояк». Гараничев – самый чудной биатлонист страны
Российские биатлонисты остались без наград в день пасьютов на ЧМ-2019, но Евгений Гараничев стрелял хорошо и вполне мог побороться за «бронзу». Вместо этого он пробежал лишний штрафной круг, хотя от него этого никто не требовал. Мы вспомнили еще несколько странностей в карьере Гараничева.
«Шведский «стояк»
Четыре года назад Гараничев в эстафете загнал себя в непростую ситуацию – на одну мишень оставался один патрон, был риск попасть на штрафной круг. Выцеливал ее он примерно 45 секунд, параллельно еще и приседая, чтобы размять ноги. Все-таки попал, но укатил с рубежа аж 12-м. «Этот шведский «стояк» до добра нас не довел», – подытожил комментатор Дмитрий Губерниев.
Сбой в желудке
На австрийском этапе Кубка мира в Хохфильцене у Гараничева появились со здоровьем, но это не касалось спортивных травм – у биатлониста сильно прихватило живот. Индивидуальную гонку бежать было крайне тяжело, о чем рассказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев: «У Гараничева была проблема с желудком, после финиша еле успел добежать до туалета. Всю ночь эти проблемы оставались».
«Засранец»
От президента СБР Александра Кравцова редко услышишь какие-то другие слова кроме литературных, но случай с Гараничевым был особый. В 2015 году в Оберхофе наша мужская сборная выиграла эстафету, Евгения неожиданно поставили на первый этап. Почему? Слово Кравцову:
«Это было наше общее решение — посмотреть Евгения на первом этапе, именно в этой ситуации. Ведь что напоминает первый этап эстафеты? Это масс-старт! А в масс-старте этот, по-русски говоря, засранец чувствует себя комфортно». Кстати, свой этап Гараничев отработал хорошо – промахнулся дважды, но передал эстафету первым.
Словесно «наехал» на Бьорндалена
Не всем понравилось интервью Гараничева, в котором он приложил многократного чемпиона: «Ощущение, что на трассе он думает, что ему все дозволено. Мне кажется, он пользуется своим статусом. Когда бежим масс-старт или гонку преследования, может толкнуть. Но этого телезритель не видит, потому что Бьорндален знает, что перед камерами этого нельзя делать. У меня с ним несколько раз стычки были, даже перепалки».
Просто опоздал
На этапе Кубка мира в США Гараничев должен был стартовать в гонке преследования спустя минуту и семь секунд после лидера, но он не стартовал вообще. Гараничева видели на разминке и пристрелке, но не стартовой позиции. «Ничего не случилось, просто опоздал», – рассказал биатлонист. Общественность смеялась и возмущалась одновременно, но равнодушной не осталась. «Это, конечно, вопиющий случай. Но я не удивлен, что с ним такое произошло. Он большой оригинал временами», – считает Губерниев.
Два штрафных круга вместо одного
Никто не удивился, что это случилось сегодня именно с Гараничевым. Сегодня в пасьюте он стартовал (хорошо, что стартовал!) 19-м с отставанием в минуту и 23 секунды от лидера, но в непростых погодных условиях мазали сегодня абсолютно все, а Евгений к четвертому огневому рубежу подъехал без промахов.
Промахнувшись один раз на последней стрельбе, он зачем-то поехал на два штрафных круга. Позже стало ясно почему: «У Гараничева очень медленно закрывалась последняя мишень, он подумал, что она не закрылась и у него два штрафных круга, и лишний круг пробежал из-за этого», – рассказал тренер Леонид Гурьев.
В итоге Гараничев финишировал девятым с отставанием в полминуты от призового третьего места. Не мотай лишний круг – был бы хороший шанс на медаль.